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росія (63568) Франція (2902) Шойгу (622) Міноборони рф (672)

Шойгу заявив міністру оборони Франції, що Україна нібито готується застосувати "брудну бомбу"

шойгу

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив французькому колезі, що Україна нібито готується застосувати "брудну бомбу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони Росії.

Під час розмови міністри обговорили ситуацію в Україні, "яка має стійку тенденцію до подальшої, неконтрольованої ескалації".

"Шойгу довів до французького колеги свої занепокоєння з приводу можливих провокацій з боку України із застосуванням "брудної бомби", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Шойгу поговорив із Остіном про війну в Україні

Автор: 
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Топ коментарі
+50
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23.10.2022 14:41
+45
Це яку? Чемодан ботоксного?
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23.10.2022 14:41
+35
Чим дальше, тим все гірше і гірше. Санітари, на допомогу!
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23.10.2022 14:42
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Це яку? Чемодан ботоксного?
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23.10.2022 14:41 Відповісти
На чонгар и другие выходы с Крима - тогда Крыму хана навсегда
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23.10.2022 14:49 Відповісти
после того как СШа Израиль Франция и иные "просрались" с темой наличия якобы у Садама Хуссейна Химического оружия как основание для Бурив Пустыне.. теперь такие вдбросы более чем бред сумасшедших и про бимбочку мы слышали до 24 февраля 22 года как оснвоанеи для вторжения в Украину...после вторжения будь у нас хоть одна бимбочка мы бы нашли способ ее применить аккурат в центре Москвы... конченная ********** во власти ***** Шойгу Димон и прочая наволочь ******** и давно мозгами и верят что в их галлюцинации и сексуальные фантазии кто то поверит и поведется...
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23.10.2022 15:47 Відповісти
"Буря в пустелі" - це була відповідь на захоплення Іраком Кувейту , і проходила під мандатом ООН.
Як кажуть , не плутайте божий дар з яєшнею"
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23.10.2022 16:11 Відповісти
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23.10.2022 14:41 Відповісти
Чим дальше, тим все гірше і гірше. Санітари, на допомогу!
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23.10.2022 14:42 Відповісти
руZZкая преса:

"Стало ясно, почему армия США проиграет неядерную войну России. Хороших сварщиков Штатам не хватает"
"Когда, например, говорят «фи» про небольшие российские города, то в аналогичных населенных пунктам «великой Америки» местные жители воют от скуки и бухают по-черному в своих огромных хижинах, обшитых сайдингом. Они жалуются на жизнь в домах без нормальных стен - с ограждающими конструкциями, из наружного и внутреннего гипсокартона со стекловатой между ними.... но если улучшить качество домов в Штатах до европейского уровня (бетонный фундамент+каменные стены), то цена хваленого ПЗРК улетит до миллиона баксов."
"Свободная Преса"
https://svpressa.ru/war21/article/349903/?rss=1&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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23.10.2022 15:32 Відповісти
чим би дитя не тішилось...
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23.10.2022 15:43 Відповісти
Підари таки готують ядерний удар
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23.10.2022 14:43 Відповісти
Та ви що! Там же Дєрмак з татарвой!
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23.10.2022 15:46 Відповісти
Очікування смерті - гірше самої смерті.
Нехай уже все станеться - дамба, удар, захід з білорусі - тоді всім стане спокійніше, крім куйла - якому настане окончательная піз-да
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23.10.2022 15:14 Відповісти
не відповідай за всю Україну - кажи лише за себе
МЫ ВСЕ УМРЕМ - доктор Хаус
так легче?
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23.10.2022 19:14 Відповісти
Для самурая і козака очікування смерті - нормальний і звичний стан,під час якого думка працює не на її приближення,а усунення...Цитата...
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23.10.2022 18:28 Відповісти
ха-ха - усунення смерті? ти серйозно?
лише одна бого-людина перемогла смерть - то був син Господа - Христос
так шо твої козаки і самураї - звичайні смертні
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23.10.2022 19:16 Відповісти
******* *********** от радиактивных гусей перешёл на грязные бомбы, сын дохлой шлюхи
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23.10.2022 14:43 Відповісти
Буде треба,нам мізків вистачить і на рафіновану бомбу...
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23.10.2022 14:44 Відповісти
"сурогатну"...
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23.10.2022 14:46 Відповісти
а у нас є така??? блііііін...а чому ж досі не застосували...по бєлгороду...чи варонєжу?
(шойгу...начни з варонєжа...бо він заскучав шось...)
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23.10.2022 14:44 Відповісти
А білоруський маршал покаже, звідки готується!
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23.10.2022 14:45 Відповісти
най у свої походні труселя загляне... там вже стільки брудних бімб...
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23.10.2022 14:45 Відповісти
Химическое оружие Украине надоело делать, решила переключиться на грязную бомбу. А вообще, от вас ****** исходит ядерная угроза, так что, Украина вправе воссоздать ядерную бомбу.
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23.10.2022 14:46 Відповісти
тувинский оленевод приписывает Украине, то что хочет сделать мордор. Грязная бомба - это фугас + продукты работы АЭС, так что не проблема, в ответ на ЯО со стороны рашистов необходимо массово применить в отношении московщины по крупным городам и местам сосредоточения военных орков.
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23.10.2022 14:47 Відповісти
А шо эт, жабоеды уже переговариваются с террористами??!?!?!
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23.10.2022 14:47 Відповісти
8¾ лет готовились!
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23.10.2022 14:48 Відповісти
А чого шойгу не заявив про брудні обстріли інфраструктури України росією.?
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23.10.2022 14:48 Відповісти
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23.10.2022 14:49 Відповісти
молочка оленьего перепил, хоть олень и сопротивлялся...
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23.10.2022 14:49 Відповісти
дебільний олєнєвод, грязна бомба це ти зі своєю недобитою ордою, грязнішого чим ви, виродки, в світі більше немає
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23.10.2022 14:50 Відповісти
Одне питання, от ***** з ними взагалі розмовляють? Для цього ж є спеціалісти. В психіатричних клініках
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23.10.2022 14:50 Відповісти
Таких только военный трибунал вылечит. Одной пулей и навсегда.
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23.10.2022 14:51 Відповісти
Куля за честь, там тільки шибениця привселюдно!
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23.10.2022 14:55 Відповісти
Не согласен. Они хотя бы в последний миг жизни должны раскинуть мозгами.
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23.10.2022 14:57 Відповісти
Грязная бомба это ты Шойгу из тайгу. И запомни, тувынец, что только у одного ******, тьфу, лидера есть чемоданчик с грязной бомбой, который охраняют ФСБееешники.
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23.10.2022 14:50 Відповісти
Ти, шойгу, краще до сусідів по сходовій клітині придивись і побачиш, хто тобі під килимок сере...
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23.10.2022 14:50 Відповісти
террорашисти все новi подлянки видумуют - тестують реакцiю свiту на їхнi власнi намiри.

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23.10.2022 14:51 Відповісти
алінєвод запаса і куєсос крємля шойгу ідьот к ******* матєрі.
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23.10.2022 14:51 Відповісти
Российские пропагандоны под солями заявляют, что "Украина готовится применить на своей территории "маломощные ядерные боеприпасы" (!) или "грязные бомбы" (!), чтобы обвинить РФ"🤡Шойгу даже заявил об этом министру обороны Турции в телефонном разговоре. Русню, видимо, вообще не волнует, что у нас нет подобного на вооружении.
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23.10.2022 14:52 Відповісти
у нас этого нет. Но если надо, то мы ее применим.
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23.10.2022 15:02 Відповісти
Пропагандисти вигадали цілу історію про те, що нібито "під керівництвом західних кураторів Київ уже розпочав практичну реалізацію цього плану". Повідомляється, що нібито завдання виготовити ту саму "брудну бомбу" отримало керівництво Східного гірничо-збагачувального комбінату, розташованого в місті Жовті Води Дніпропетровської області, і Київського Інституту ядерних досліджень.
Рупор Кремля запевняє, що робота над "брудною бомбою" нібито перебуває на завершальній стадії.
Також пропагандисти повідомили, що нібито Офіс Зеленського негласно контактує з представниками Великої Британії щодо "можливої передачі київській владі компонентів ядерної зброї".
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23.10.2022 15:03 Відповісти
Да, мы делаем в ЖВ закись-окись урана для станций, но это даже не полпути до твелов. Еле запустились за полгода, долги 5 месяцев по зп, кучу мобилизовали квалифицированных работников, часть из которых уже или 200 или 300 тяжелые и не подходит к условиям работы. Так еще и эта срань. Мб кто то слил инфу что запустились и под это дело состряпали "новость"? Если прилетит что то, это пи*да заводу, тут все и так старье 70х годов, еле дышит. Ну и надеюсь я тогда не на смене буду.
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23.10.2022 15:54 Відповісти
якщо ми й будемо створювати брудну бомбу, то точно не щоб бруднити власні території, ми ж не московити

така бомба просто непомітна впаде на москву разом з безпілотником, який її туди доставить
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23.10.2022 15:47 Відповісти
Хто з цих міністрів більший долбо.об - ще питання...
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23.10.2022 14:56 Відповісти
Значить ******* ЯЗ по Франції , а я думала, що першими будуть хвашизди у Німеччині.
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23.10.2022 14:56 Відповісти
Твоє лице , коли тобі - років 12 - 14 , і ти стоїш і слухаєш якусь несусвітну хрінь , про якусь - сурогатну бімбу ,, яку несе дядько у військовій формі , та ще й у званні полковника .
.. Бачу - у шойги , айкю не вищий ніж у цього йолопа .
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23.10.2022 14:57 Відповісти
Ганибал Лектор из рабсеи про любимых украинцев...
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23.10.2022 15:33 Відповісти
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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23.10.2022 14:59 Відповісти
Росія - це терористична держава.
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23.10.2022 15:01 Відповісти
Россию трудно запачкать какой-то грязной бомбой.
Почистить - можно.
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23.10.2022 15:01 Відповісти
Ну, все понятно. Хотят по какому-то нашему городу бабахнуть, готовят почву так сказать. Но, у нас нет даже грязной ядерной бомбы, нестыковочка. Хотя, кого это волнует.
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23.10.2022 15:04 Відповісти
Коваленко повідомляє ніби на московіїї в Ново-Ленінську Іркутської області впав Су-30. І знов на жилі дома. Може вони там себе самі знищуть?
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23.10.2022 15:07 Відповісти
коли в макітрі замість мозку бруд, можна ще й не таку чухню-брехню придумати... олєнєвод, він такий....
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23.10.2022 15:07 Відповісти
Замість мізків ягель,його місце серед "соплеменників" в юрті, а х.йло спєцом взяв цього дикуна в МО,щоб воно ніяких двіжєній без нього не робило...прєданий раб...
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23.10.2022 17:42 Відповісти
раб, який не розуміє ні свободи, ні демократії... жерти повне корито і для раба, що для свині, мрія нікчемного життя і сенс того ж життя......
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23.10.2022 18:09 Відповісти
Что с дамбой, что с бомбой, русские проводят информационную подготовку для своих возможных действий. Сами взорвут чего-нибудь, а потом будут говорить : "А это не мы, это украинцы, мы же предупреждали . . ."

Блин, эти орки даже более мерзкие, чем Гитлер. Тот был сатаной и душегубом в гораздо больших масштабах, но по крайней мере в открытую. Не врал и не извивался. Прямо говорил, мы вас хотим убить и расширить своё жизненное пространство. А русские лгут, боятся ответственность признать, все эти "нас там нет" и "это не мы".

Если ты крутой, чего ты боишься признать, что "да это я и что ?"
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23.10.2022 15:08 Відповісти
У Украины атомной бомбы нет, но если будет надо, то она её применит.

Вот так надо отвечать
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23.10.2022 15:08 Відповісти
Мы ее памоем
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23.10.2022 15:09 Відповісти
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23.10.2022 15:09 Відповісти
гибель народу без http://www.bible-for-you.org/Biblio/bible/by.php Слова Божия
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23.10.2022 16:03 Відповісти
Так так, булоб на справді не погано брудною бомбою по брудним кацапам.
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23.10.2022 15:11 Відповісти
да иди ты ***** тувинский *********................................................
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23.10.2022 15:15 Відповісти
А тому рашисти і окупували Енергодар і Запоріжзьку АЕС і били по Південноукраїнській АЕС. Якісь нереальні виправдання і купа брехні. Сьогодні вона вже не пройде, ЄС стали іншими.
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23.10.2022 15:17 Відповісти
Цю інфу олені дуріку нашептали. Після тувинських мухоморів і не таке буває.
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23.10.2022 15:27 Відповісти
НЕДОМЕРОК І ДЕБІЛ
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23.10.2022 15:31 Відповісти
при этом и недомерок тоже дэбил !!
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23.10.2022 16:43 Відповісти
ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ
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23.10.2022 17:14 Відповісти
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23.10.2022 16:43 Відповісти
Чукча тупая .
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23.10.2022 15:31 Відповісти
Применим, применим, лутше пусть бежит в тундру пока не позно.
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23.10.2022 15:34 Відповісти
А карту із місцями ядерних закладок він показав? Хоч одна є на Банковій, чи всі на Каховській дамбі?
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23.10.2022 15:36 Відповісти
Официальные лица Украины могли бы просто покрутить пальцем у виска и заявить, что у Украины никаких грязных бомб нет и это всё бредни кацапских террористов. Если бы не...



Теперь оленю оленеводу даже не нужно звать на помощь лукашенко, чтобы показать, откуда готовилось нападение, достаточно показать эту цитату секретаря РНБО Данилова.

Данилов - просто недальновидный дурак, или "помог" кацапской пропаганде намеренно?
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23.10.2022 15:46 Відповісти
Та не бзди оленевод, сворачивай ту гребаную спецоперацию и "крути педали пока пенделя не дали"!
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23.10.2022 15:51 Відповісти
оленевод ****
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23.10.2022 15:53 Відповісти
***** конченый, провокация? Вам ублюдкам за то что вы творите на неньке надо, естественно в ОТВЕТ, соразмерно насыпать и в частности за постоянные угрозы применения ЯО и подрыва Запорожской АЭС в ответ готовить грязные бомбы, которые есть или просто мощные удары по Курской АЭС, с её разрушением, как Возмездие. Но, опять же, чтобы всё это не произошло, приходится говорить про очевидные нормальному человеку вещи. Прекратить войну, убраться рабсейскому войску на свою гигантскую, еле содержимую таким количеством населения, помойку и сменив риторику по отношению к странам мира, пытаться строить и содержать страну. Иначе все попытки действовать, как сейчас, заведома ложным путём приведут к краху и развалу.
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23.10.2022 15:53 Відповісти
то они запорожскую атомную хотели взорвать,
то хотели каховскую дамбу взорвать,
теперь уже грязную бомбу хотят взорвать в Херсоне.
сша, ликвидируйте уже этого путина, хоть спокойно будет в мире!
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23.10.2022 16:14 Відповісти
путину сказали, что за применение яо - его ликвидируют.

теперь он думает как так применить яо, чтобы на нем ответственность не лежала.

то они думали белоруси поставить яо и с территории белоруси выстрелить,

потом думали взорвать запорожскую АЭС.

теперь уже придумали грязную бомбу применить и на Украину всё свалить.
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23.10.2022 16:18 Відповісти
так если они применят грязную бомбу против Украины - у Украины тоже есть возможности создавать грязные бомбы.

полетят потом грязные бомбы и на Курск и на Белгород и на Воронеж!

а можно еще ракетами их атомные станции обстрелять!
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23.10.2022 16:20 Відповісти
эт насколько нужно не уважать себя, что б выслушивать очередной бред оленевода из ********??
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23.10.2022 16:23 Відповісти
даже окурок ***** уже жалуется, что лишнехромосомные не просыхают... {оно и видно}... и подарил берлуске 20 бутылок водки.
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23.10.2022 16:35 Відповісти
А яка ще реакція може бути коли російські нацисти на центральному телебаченні рф закликають вбивати українських дітей?

Нацисти з рф думають що їм українці це пробачать?)

Ви росіяни за це заплатите. Росіяни мають бути страчені.

Єдиний шанс зберегти росіянину собі життя це зректися цієї назви позорної назви "росіянин" та назватись представником того народу якого були його предки. Тих хто відмовиться треба вбити бо вони нацисти.
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23.10.2022 16:41 Відповісти
Шойгу несет "пургу" или метель? Шойгу когда уберешь русскую армию массонского Кремля из Карабаха и ГалаБэйЯшар(Кельбаджар)-Скала(крепость)Бека Жизни.Нерусский Кремль ВСЕХ СОСЕДЕЙ ЗАДОЛБАЛ УЖЕ ВОКРУГ СЕБЯ.
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23.10.2022 16:52 Відповісти
Монгол "шойга", мог бы и показать эту бомбу, или она ещё не готова?
Блин, только касабы своих не бросают, они их добивают...
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23.10.2022 17:55 Відповісти
кстати а почему бы и нет? ) Украина имеет полное моральное право работать по стране агрессору ОМП
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23.10.2022 18:04 Відповісти
Це означає, що саме кацапня готується застосувати "брудну бомбу".
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23.10.2022 18:39 Відповісти
то есть пугать мир "судным днем" разрешено только Медведеву с пуйлом ?
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23.10.2022 18:43 Відповісти
Рашка **** анонсувала застосування ТЯЗ, бо це їхня тактика: заздалегідь звинуватити інших в тому, що сама збирається нападлючити.
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23.10.2022 18:50 Відповісти
Скоріш би.
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23.10.2022 18:54 Відповісти
як тільки голуби з біологічною зброєю повернуться в свої таемні лабораторії під Дніпром так відразуж бомби полетять
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23.10.2022 20:01 Відповісти
Шайгу просто идиот не надо на него обращать внимание.
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23.10.2022 22:49 Відповісти
А де кентавр
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23.10.2022 23:53 Відповісти
 
 