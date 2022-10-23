Шойгу заявив міністру оборони Франції, що Україна нібито готується застосувати "брудну бомбу"

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив французькому колезі, що Україна нібито готується застосувати "брудну бомбу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони Росії.

Під час розмови міністри обговорили ситуацію в Україні, "яка має стійку тенденцію до подальшої, неконтрольованої ескалації".

"Шойгу довів до французького колеги свої занепокоєння з приводу можливих провокацій з боку України із застосуванням "брудної бомби", - йдеться в повідомленні.

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