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Журналістам вдалося поіменно підтвердити ліквідацію в Україні 7822 російських загарбників

рф,знищення,ліквідація

У відкритих джерелах з’являлися повідомлення щодо 7822 російських військових, яких ліквідували в Україні. Оприлюднені главою міноборони РФ Шойгу дані стосувалися 5937 осіб.

Журналістам "Медіазона" та російської служби BBC вдалося поіменно підтвердити особи 7822 росіян, які загинули під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

З початку повномасштабної війни журналісти відстежують інформацію про загиблих російських військовослужбовців на основі відкритих даних - за постами родичів у соцмережах, новинами в регіональних ЗМІ та повідомленнями місцевої влади. "Це число не відображає реальний рівень втрат: ми бачимо лише публічні повідомлення про загибель. Крім того, невідомо кількість тих, хто зник безвісти і потрапив у полон", - наголошують автори дослідження.

Найбільше підтверджених дослідниками загиблих у Краснодарському краї - 329 осіб. Серед лідерів за кількістю смертей і дві національні республіки: Бурятія, де достовірно відомо про 302 загиблих, та Дагестан - 321 загиблий. "Здебільшого, повідомлення про загибель солдатів надходять із бідних регіонів: середня зарплата в них нижча за медіанну по Росії", - констатують дослідники.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ ліквідували двох підполковників російської армії - Гатаулліна та Проскуріна. ФОТО

До 21 жовтня підтвердилася загибель понад 1200 офіцерів російської армії та інших силових структур, у тому числі двох заступників командувачів армій - генерал-майора з 41-ї армії Андрія Суховецького та генерал-майора Володимира Фролова з 8-ї армії.

Крім того, відомо про 86 випадків загибелі військових пілотів. "Втрати серед льотчиків особливо болючі для армії: підготовка одного пілота фронтової авіації першого класу займає 7-8 років і коштує близько 3,4 мільйона доларів", - зазначають автори дослідження. За їхніми даними, збройні сили Росії також зазнали значних втрат у військах, які прийнято вважати елітними та найбільш боєздатними: ВДВ, морська піхота та спецназ.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на ранок 22 жовтня сягнули понад 67 тисяч осіб.

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23.10.2022 14:51 Відповісти
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23.10.2022 14:53 Відповісти
навіть, якшо б було підтверджено і 50 тис..все одно мясо )(уйло посилає.в рашці трупами не переймаються. жінки ,матері , родичі добровільно відсилають на убой,як скотину мобіків..в надії получити за них гроші
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23.10.2022 14:54 Відповісти
Коли, згідно наших данних, було біля 10 тисяч хороших росіян, в їхньому вконтактє по ключовим словам "пагіб на спецапераціі" знаходили 50 тисяч некрологів.
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23.10.2022 14:54 Відповісти
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23.10.2022 14:55 Відповісти
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23.10.2022 15:05 Відповісти
 
 