Упродовж ночі Сили оборони виконали близько 130 вогневих завдань по позиціях ворога на Півдні, - ОК "Південь"

Обстановка на південнобузькому напрямку напружена та складна, проте впевнено контролюється Силами оборони.

Противник продовжує вести оборонні дії та намагається утримати зайняті рубежі. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".

Як зазначається, упродовж ночі противник наносив вогневе ураження нашим військам із застосуванням авіації, реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Обстрілів зазнали й територіальні громади Миколаївського, Баштанського та Берисласького районів.

За даними ОК "Південь", з метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії відмічено польоти безпілотних повітряних шпигунів вздовж лінії зіткнення на стику Херсонщині та Миколаївщині.

Вночі Південь країни ворог масовано атакував ударними дронами типу "Shahed-136". Силами та засобами оборони 14 баражуючих боєприпасів знищено над Миколаївщиною та іще один над Нікопольським районом Дніпропетровщини.

Три ворожих дрони пошкодили об’єкт критичної інфраструктури в Миколаївському районі.

"Зенітними керованими ракетами системи С-300 ворог завдав удару по житловим кварталам Миколаєва та Галицинівській громаді області. Ракети влучили в багатоквартирні будинки обласного центру, пошкоджено теплотрасу. Поранень дістали п’ятеро мешканців будинків. Також, зруйновано складську будівлю приватного підприємства. На місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Знову постраждали цивільні співробітники", - йдеться у повідомленні.

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В Марганецькій громаді Нікопольщини вночі тривав обстріл з реактивних систем залпового вогню "Ураган" та артилерійських систем 152-го калібру. Люди не постраждали, масштаби руйнувань уточнюються.

"А вже вранці, застосувавши ті ж самі "Урагани", рашисти атакували Нікополь. Поранено шість мирних мешканців міста. Понівечено житлові будинки, дитячий садок та кілька приватних підприємств", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що артилеристи та ракетники Сил оборони, протягом ночі завдавали ударів по позиціях ворога та районах зосередження ворожих сил. Виконано близько 130 вогневих завдань. Втрати противника уточнюються.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває 3 носії високоточних крилатих ракет із сумарним залпом - 24 "Калібри". Загальна чисельність корабельного угруповання ворога у Чорному морі становить 10 кораблів та катерів, у тому числі 2 великих десантних кораблі. Усі вони продовжують маневрування уздовж південного узбережжя Криму.

"Ворог продовжує застосовувати ракети різних систем, ударні дрони та інші засоби вогневого ураження по об’єктах критичної інфраструктури, по прилеглих до лінії фронту територіальних громадах і глибоко тилових напрямках, аби тримати у напрузі населення України", - резюмують в ОК "Південь".