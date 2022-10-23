90% потужностей вітрової енергетики виведені з експлуатації через війну РФ проти України, - Галущенко
Унаслідок повномасштабного вторгнення Росії 90% потужностей вітрової та 45-50% сонячної енергетики в Україні виведені з експлуатації.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Зелена" енергетика – це, напевно, найбільш постраждала галузь, адже на півдні України в нас основна частина потужностей. Ми втратили приблизно 90% "вітру" та 45-50% "сонця". Це величезні втрати", - зазначив очільник Міненерго.
Водночас він висловив переконання, що Україна має великий потенціал щодо розвитку відновлюваної енергетики, зокрема вітроенергетики. І Європа зацікавлена в тому, щоб після завершення війни інвестувати в цей напрямок.
"Ми мали стратегію, яка передбачала, що у 2030 році частка "зеленої" енергетики в енергобалансі України становитиме мінімум 25%. Думаю, що після нашої перемоги, з урахуванням тих руйнацій, завданих росією, ми, можливо, її переглянемо та збільшимо відсоток", - додав Галущенко.
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Зеленые тарифы то сё
зелена енергетика це енергетика від Бога,
Бог дасть погоду з моря буде електроенергія, не дасть погоди то ...
І щоби нівелювати оці недоліки енергетики, практикують перетікання електроенергії.
То може Ви завдяки своєму могутньому інтелекту можете запропонувати щось дешеве, не забрюднююче довкілля, і для промислових масштабів?
-Вы на фронте сколько были?
-Две недели.
-А мы три дня продержались. Вас хоть дней десять кормили, а нам только тут в плену первый раз пожрать дали!
Но властьимущим пох.... Мы ещё из бюджета олигархам на восстановление будем выделять.