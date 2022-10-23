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90% потужностей вітрової енергетики виведені з експлуатації через війну РФ проти України, - Галущенко

обстріл

Унаслідок повномасштабного вторгнення Росії 90% потужностей вітрової та 45-50% сонячної енергетики в Україні виведені з експлуатації.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зелена" енергетика – це, напевно, найбільш постраждала галузь, адже на півдні України в нас основна частина потужностей. Ми втратили приблизно 90% "вітру" та 45-50% "сонця". Це величезні втрати", - зазначив очільник Міненерго.

Водночас він висловив переконання, що Україна має великий потенціал щодо розвитку відновлюваної енергетики, зокрема вітроенергетики. І Європа зацікавлена в тому, щоб після завершення війни інвестувати в цей напрямок.

"Ми мали стратегію, яка передбачала, що у 2030 році частка "зеленої" енергетики в енергобалансі України становитиме мінімум 25%. Думаю, що після нашої перемоги, з урахуванням тих руйнацій, завданих росією, ми, можливо, її переглянемо та збільшимо відсоток", - додав Галущенко.

Читайте: Потрібна найефективніша система ППО для захисту енергооб’єктів, - Галущенко

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Топ коментарі
+8
Ага, вместо атомной энергетики будем опять вбухивать в "зелёную", а потом всей страной отрабатывать бесконечные долги. Министр смотрю тоже в доле?
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23.10.2022 15:54
+5
Зима будет самой сложной .
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23.10.2022 15:52
+5
Ну СЭС и ВЭС всегда были игрушкой олигархов

Зеленые тарифы то сё
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23.10.2022 15:54
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Зима будет самой сложной .
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23.10.2022 15:52 Відповісти
Идите к черту со своей зеленой енергией Гудок и беня идут за руцким кораблем
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23.10.2022 18:45 Відповісти
довбаний кацапський смердючий карієсний рот
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23.10.2022 15:53 Відповісти
Ага, вместо атомной энергетики будем опять вбухивать в "зелёную", а потом всей страной отрабатывать бесконечные долги. Министр смотрю тоже в доле?
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23.10.2022 15:54 Відповісти
Ну СЭС и ВЭС всегда были игрушкой олигархов

Зеленые тарифы то сё
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23.10.2022 15:54 Відповісти
90% но рахунки справно виставляє та зелена енергетика Україні по повній як начебто все генерація справно працює ?
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23.10.2022 16:09 Відповісти
Питун сбежит, мокши, а вам это всё оплачивать.
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23.10.2022 16:20 Відповісти
Звичайно, на півдні маємо вітряки розкидані по всій территоії, і жодна ракета не зможе спричинити дізбаланс енергосистеми, хіба таких ракет буде більша 100. Там 3 вітряка по 3 мегавати і ПС, через 15 км ще 3 вітряка і ПС і так далі, але якщо це ТЕС то це 500 мегават одразу, і одна ракета виведе з ладу одразу всю станцію. А якщо маємо атомку на 6 гігават і яку захопили Росатом? Доречі всі вітряки на півдні не працюють і зараз, заблоковано на програмному рівні ще 24.02. Тому, війна показала, шо вітряки це найбільш надійне джерело енергії, яке навіть якщо і захватить то воно не буде працювать на окупанта
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23.10.2022 16:29 Відповісти
"Відновлювальна" -мала би бути найдешевша, а виходить все до навпаки. Зрештою це приватний проєкт-нехай подають до суду і стягують збитки з кацапстану.
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23.10.2022 16:30 Відповісти
Ну спробуйте, придумайте щось нове, що не буде забруднювати довкілля, виробляє електрику у промислових масштабах, та ще й коштує копійки, бо окрім вас ніхто до цого не додумався... всі навколо повні йолопи, правда ж?
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23.10.2022 16:53 Відповісти
подивись за вікно, вітра немає, смеркає і накрапає цілий день дощ.
зелена енергетика це енергетика від Бога,
Бог дасть погоду з моря буде електроенергія, не дасть погоди то ...
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23.10.2022 17:23 Відповісти
Подивись на метеорологічну карту - коли в тебе за вікном іде дощ, і вітру нема, то в іншому місці світить сонце, і дме вітер, бо прийшов антициклон.

І щоби нівелювати оці недоліки енергетики, практикують перетікання електроенергії.

То може Ви завдяки своєму могутньому інтелекту можете запропонувати щось дешеве, не забрюднююче довкілля, і для промислових масштабів?
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23.10.2022 17:28 Відповісти
Хотілі озолотитись на копійчаних китайських панелях, а тут почалася війна...
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23.10.2022 16:42 Відповісти
5 лютого у Вінниці був запущений завод KNESS PV - перше масштабне промислове виробництво панелей для сонячних електростанцій (ФЕС) в Україні. Потужність виробництва складає 200 МВт, ще 200 МВт будуть додані при запуску другої черги виробництва впродовж 2019 року.
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23.10.2022 17:42 Відповісти
Беседуют два пленных чмобика из разных подразделений.
-Вы на фронте сколько были?
-Две недели.
-А мы три дня продержались. Вас хоть дней десять кормили, а нам только тут в плену первый раз пожрать дали!
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23.10.2022 16:49 Відповісти
Зел энергетика доказала свою дорогостоимость, не эффективность и уязвимость.
Но властьимущим пох.... Мы ещё из бюджета олигархам на восстановление будем выделять.
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23.10.2022 22:26 Відповісти
 
 