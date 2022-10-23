УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12319 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 115 7
Азовське море (1614) корабель (1593) росія (63568) Чорне море (1620) Середземне море (98)

17 кораблів та катерів РФ перебувають на бойовому чергуванні у трьох морях, - ВМС ЗСУ

море,корабель

Станом на 23 жовтня Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному, Азовському та Середземному морях 17 кораблів та катерів – загальний залп крилатих ракет "Калібр" на них становить 100 одиниць.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ.

Станом на 23 жовтня:

  • в Чорному морі перебуває 2 носії КРМБ "Калібр", загальний залп яких становить 24 ракети, вони діють в інтересах завдавання ракетних ударів по Україні;
  • в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 2 ворожих кораблів та катерів;
  • в Середземному морі ворог утримує угруповання чисельністю 13 кораблів, в тому числі 5 носіїв КРМБ "калібр" з сумарним залпом в 76 ракет".

17 кораблів та катерів РФ перебувають на бойовому чергуванні у трьох морях, - ВМС ЗСУ 01

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А может попробовать ?
показати весь коментар
23.10.2022 15:59 Відповісти
краби хочуть жерти............................
показати весь коментар
23.10.2022 16:00 Відповісти
але ж там є ще й гумові човни...
показати весь коментар
23.10.2022 16:13 Відповісти
Ех, немає такого летючого асфальту щоб до них дотягнутися.
показати весь коментар
23.10.2022 16:34 Відповісти
Интересно, а чего упомянули средиземное море, они могут через турцию запустить?
Или шоб страшнее звучало 100 ракет?
показати весь коментар
23.10.2022 16:52 Відповісти
 
 