17 кораблів та катерів РФ перебувають на бойовому чергуванні у трьох морях, - ВМС ЗСУ
Станом на 23 жовтня Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному, Азовському та Середземному морях 17 кораблів та катерів – загальний залп крилатих ракет "Калібр" на них становить 100 одиниць.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ.
Станом на 23 жовтня:
- в Чорному морі перебуває 2 носії КРМБ "Калібр", загальний залп яких становить 24 ракети, вони діють в інтересах завдавання ракетних ударів по Україні;
- в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 2 ворожих кораблів та катерів;
- в Середземному морі ворог утримує угруповання чисельністю 13 кораблів, в тому числі 5 носіїв КРМБ "калібр" з сумарним залпом в 76 ракет".
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Или шоб страшнее звучало 100 ракет?