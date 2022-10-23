17 кораблів та катерів РФ перебувають на бойовому чергуванні у трьох морях, - ВМС ЗСУ

Станом на 23 жовтня Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному, Азовському та Середземному морях 17 кораблів та катерів – загальний залп крилатих ракет "Калібр" на них становить 100 одиниць.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ.

Станом на 23 жовтня: