Кулеба після закликів Красовського вбивати українських дітей закликав заборонити мовлення "Russia Today" у світі
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав уряди всіх країн заборонити мовлення каналу Russia Today.
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Уряди, які досі не заборонили RT, мають подивитися цей уривок. Ось на чиєму ви боці, якщо дозволяєте RT працювати у ваших країнах. Агресивне підбурювання до геноциду (ця людина постане за це перед судом), нічого спільного зі свободою слова. Час заборонити RT у всьому світі!" - наголосив глава МЗС
Нагадаємо, раніше ведучий російського державного телеканалу "Russia Today" Антон Красовський запропонував топити у річці дітей, які вважають, що Росія окупувала Україну.
Топ коментарі
+45 Player New
показати весь коментар23.10.2022 16:09
+25 Myroslav Hrabovsky 9c770479
показати весь коментар23.10.2022 16:11
+21 дмитрий a4f273bf
показати весь коментар23.10.2022 16:19
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Будь ласка, зачекайте...
Це ще один "червоний хрест"(
Що їм що в спортлото (
****, як вже ******* ця засцяна і імпотентна влада, яка ***** не може! НІ ХУ Я!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А це канал російської влади.
Значить це терористичний канал!
Глибоке занепокоєння ....ай-ай-ай хай краще араби вбивають ізраїльських дітей....
Лицемірні суки "захід"
And what about ballet?
😡😡😡