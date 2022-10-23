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Кулеба після закликів Красовського вбивати українських дітей закликав заборонити мовлення "Russia Today" у світі

russia,today

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав уряди всіх країн заборонити мовлення каналу Russia Today.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряди, які досі не заборонили RT, мають подивитися цей уривок. Ось на чиєму ви боці, якщо дозволяєте RT працювати у ваших країнах. Агресивне підбурювання до геноциду (ця людина постане за це перед судом), нічого спільного зі свободою слова. Час заборонити RT у всьому світі!" - наголосив глава МЗС

Нагадаємо, раніше ведучий російського державного телеканалу "Russia Today" Антон Красовський запропонував топити у річці дітей, які вважають, що Росія окупувала Україну.

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Топ коментарі
+45
В Інтерпол в розшук вже подали чи тільки постами у твітері обмежитеся?
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23.10.2022 16:09
+25
Дійсно, чувак публічно закликає до геноциду, а толерантний захід, в цей самий час концентрує увагу суспільства до суперечок навколо «може чоловік родити дитину чи ні». Я шокований, якщо чесно. Є
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23.10.2022 16:11
+21
С Интерполом и конкретными и действенными санкциями у нас хроническая проблема, зато мы всем остальным через соцсети предлагаем отреагировать. Так может с себя в конце-концов начать? Кстати роспропагандоны очень любят отдыхать и скупляться в Европе и заметьте, НИ ОДИН из них не пострадал при этом...
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23.10.2022 16:19
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В Інтерпол в розшук вже подали чи тільки постами у твітері обмежитеся?
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23.10.2022 16:09 Відповісти
Інтерпол неначасі.
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23.10.2022 16:11 Відповісти
Вони в Інтертоп подали
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23.10.2022 16:30 Відповісти
так это не украинская влада - очевидно
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23.10.2022 17:12 Відповісти
ну так если она не украинская так с чего она будет переживать за украинцев? ведь сами люди не протестуют - всем довольны походу
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23.10.2022 17:19 Відповісти
Навіть в fb не заблокували.
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23.10.2022 16:17 Відповісти
fb - модераторы на подсосе у кремлядей
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23.10.2022 17:18 Відповісти
С Интерполом и конкретными и действенными санкциями у нас хроническая проблема, зато мы всем остальным через соцсети предлагаем отреагировать. Так может с себя в конце-концов начать? Кстати роспропагандоны очень любят отдыхать и скупляться в Европе и заметьте, НИ ОДИН из них не пострадал при этом...
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23.10.2022 16:19 Відповісти
А Ви бачили хто керівник?
Це ще один "червоний хрест"(
Що їм що в спортлото (
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23.10.2022 16:24 Відповісти
То не можна,бо то буде антисемітизм.
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23.10.2022 16:24 Відповісти
Красовський- орк до євреїв не має ніякого відношення.
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24.10.2022 03:42 Відповісти
Ты уверен что этим занимается интерпол ?!!!! Хватит писать глупости. Для начала Украина своим судом должна их обвинить, затем заставить ( политически другие страны признать их преступниками ) и уж затем ими может быть займется интерпол.
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23.10.2022 16:38 Відповісти
Цей виродок красовський ще на початку війни і всі ці місяці закликає до геноциду, вбивати наших дітей, спалити конституцію на майдані, але ж навіть настільки резонансними виродками у нас нема кому й коли, бо ж принцип нашої влади особливо зараз
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23.10.2022 17:09 Відповісти
Інтерпол не займається політичними розслідуваннями, тільки кримінальними
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23.10.2022 17:53 Відповісти
призыв к убийству детей - это не криминал, а политика??
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24.10.2022 01:41 Відповісти
Не можна в інтерпол, бо це призведе до ескалації і путін нападе!

****, як вже ******* ця засцяна і імпотентна влада, яка ***** не може! НІ ХУ Я!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.10.2022 21:31 Відповісти
росія імперія зла, в'язниця народів, а росіяни в ній вертухаї...!?Нічого ж нового, мільйони людей знищили, топили, рубали голови, морили голодом , війнами, репресіями...! Кричали ГОЙДА, вбивай, топи,спалюй, души,,,!
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24.10.2022 06:28 Відповісти
Дійсно, чувак публічно закликає до геноциду, а толерантний захід, в цей самий час концентрує увагу суспільства до суперечок навколо «може чоловік родити дитину чи ні». Я шокований, якщо чесно. Є
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23.10.2022 16:11 Відповісти
Я не розумію. На вашу думку, «люди заходу» не рахують українців за людей?
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23.10.2022 16:30 Відповісти
россія, яка по вуха в санкціях спокійно купує дрони з дальністью 500 км, тисячами. При цьому Україні, на яку не накладено жодних санкцій ніхто такі дрони не продає.
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23.10.2022 16:40 Відповісти
Украина 8 лет войны продавала моторы на рашистские штурмовые вертолеты , убивающие мирное население ‼️И это только капля в море ‼️Видимо тоже США вынудили глаза открыть , как и запретили продажу китайцам "мотор сичь"
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23.10.2022 16:49 Відповісти
в смысле, не накладено ? нам дед бидон по параше стрелять запретил, чтобы не было какой- то там "э-ска-лации"
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23.10.2022 20:47 Відповісти
"толерантный захiд" прямо сейчас СПАСАЕТ Украину вместе с ее вороватой властью и тупым народом - и только у кацапских ботов рвутся ватные пуканы
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23.10.2022 17:16 Відповісти
опа кацап вот ты спалился - в спам кремлядь
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23.10.2022 17:53 Відповісти
ты спалився еще тогда когда родился - ума нет и не будет бот
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23.10.2022 17:57 Відповісти
Раша тудей іде за крейсером москва
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23.10.2022 16:12 Відповісти
RT це канал-анал...
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23.10.2022 16:12 Відповісти
Чому в Україні не створений трибунал!? What tha f is going on!.,.
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23.10.2022 16:12 Відповісти
Пототому , что в ОП "ТРОЯНСКИЙ ШАКАЛ", сдавшийЮг и крышующий всех КРОТОВ‼️Он , что и себя судить будет?
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23.10.2022 16:51 Відповісти
Треба влаштувати йому підводну екскурсію в один кінець.
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23.10.2022 16:15 Відповісти
заодно говномарафон закройте
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23.10.2022 16:19 Відповісти
Може тре вже зібрати трохи грошей, щоб зацікавити бажаючих потримати за горло цього підор@?
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23.10.2022 16:19 Відповісти
Доречі, якщо українці зібрали на супутник Притули, що заважає зібрати на "вирішення проблем" з пропагандонами і іншими кацапськими щурами?
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23.10.2022 16:51 Відповісти
Взагалі то, в Європі російську владу признали терористичною організацією.

А це канал російської влади.

Значить це терористичний канал!
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23.10.2022 16:24 Відповісти
А главному редактору "НЕ Раша тудей"(захватчик тудей) м.симонян официально обращаться как маргарита Куян.Тоже надо и ИндоПэриджану.К арабоцыганам надо обращаться по цыгански, а не слушать их.
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23.10.2022 16:25 Відповісти
Цікаво,якби Ізраїль та еврейська світова спільнота відреагувала б на заклик якогось гоя вбивати еврейських дітей?
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23.10.2022 16:30 Відповісти
Ізраїль досить відкрито на камери вбиває палестинських дітей і західне дуже париться із цього приводу.
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23.10.2022 16:32 Відповісти
Ага...там ж не видно що ці "діти" з калашами....
Глибоке занепокоєння ....ай-ай-ай хай краще араби вбивають ізраїльських дітей....
Лицемірні суки "захід"
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23.10.2022 16:37 Відповісти
Хм, якщо їх закриють то як європейці будуть дізнаватися на скільки пальнуті кацапи. А так свіжа інформація для роздумів, і для лікарів, отих з жовтими хрестами.
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23.10.2022 16:39 Відповісти
Хроніки з України достатньо.Варто лише показувати.Захід міг би це робити без проблем і через свої медіа. А транслювати кацапську пропаганду і подавати її як "інформацію для роздумів"...Це вже проходили в Україні!
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23.10.2022 16:50 Відповісти
Хохлуй, пдрс, віч інфікований - повний набір кацпського пропагандона...
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23.10.2022 16:43 Відповісти
Нехай Кулеба задасть питання Заходу, що таке тероризм,а то може там вважають,що те,що творить кацапня в Україні,то є просто ***********? За що тоді знищили бен ладена?
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23.10.2022 16:46 Відповісти
Дивує інше що в фашиській варварській так званій державі піднімаєтся така ненависть до України це печерний шовінізм ,а в нас як і нічого не бувало запрошують на ефіри "хороших русских" а значна частина населення ніяк не позбудется рус. язика мови вбивць.
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23.10.2022 16:49 Відповісти
Не кажіть.З кожним днем все важче і важче чути мову тварюк,яких світ не бачив.Просто "ріже вухо"!
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23.10.2022 16:54 Відповісти
А причем здесь язык?
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23.10.2022 17:52 Відповісти
Ну от і подивимось,що скаже толерантний Захід,тим паче,що ведучий цієї гімнопомийки підарас ( в прямому сенсі цього слова). А в толератному Заході нічого підарасам зробити не можна. Тому що це буде порушенням їх,підарасів,прав...
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23.10.2022 16:55 Відповісти
Коли я назвав цього Красовського убивцею після того як він радів ракетни обстрілам України і побажав йому здохнути, то ЮТУБ видалив моє відео. А мені винесли попередження про "порушення правил спільноти" за ... за "заклики до насильства".
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23.10.2022 20:02 Відповісти
ему можно. Вам - нет....
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24.10.2022 01:43 Відповісти
Мене за зовсім дитячий репост заблокував Fb.
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24.10.2022 03:46 Відповісти
Они т.е. Раша тудей оправдаются, мол не так поняли ,вырвали из контекста. Да ладно меня удивляет почему Украинская прокуратура не открывает дела. Тут и доказательство на лицо и подавайте в розыск по интерполу. Такое впечатление что Украинская прокуратура служит *****.
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23.10.2022 16:58 Відповісти
грязная телепомойка "Раша Тудоян" - террористическая организация, должна быть признана таковой и её главари должны быть объявлены в международный розыск!
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23.10.2022 17:08 Відповісти
Мені здається,що найважливіше щоб цивілізовані країни бачили і чули це все своїми очами і вухами.Можливо тоді вони зрозуміють,що навіть пів москаля не варто пускати до своїх країн.І позбутися тих,хто вже наїхав до них.
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23.10.2022 17:11 Відповісти
Und was ist mit Ballett?

And what about ballet?
😡😡😡
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23.10.2022 17:40 Відповісти
Интересно спросить у Илона Маска: "после таких высказываний украинцам тоже надо договариваться с русскими?"
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23.10.2022 17:54 Відповісти
навпаки, нехай транслює, аби усі зрозуміли,що "імперія зла" не метафора, й Україні потрібно допомогати потужно.
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23.10.2022 18:02 Відповісти
нельзя игнорировать такие зверские заявления, реакция Украины должна быть не просто ответом закрыть канал.
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23.10.2022 18:28 Відповісти
а у нас в Израиле все эти гниды вещают по своим роств в открытую....
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23.10.2022 18:57 Відповісти
вірмени після геноциду Енвер Паші в діаспорі повбивали всіх його соратників і виконавців, будь як ті вірмени (не теперишні арм'янє-проститути а ті що були справжніми врменами )
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23.10.2022 19:58 Відповісти
А коли я назвав цього Красовського убивцею після того як він радів ракетни обстрілам України і побажав йому здохнути, то ЮТУБ видалив моє відео. А мені винесли попередження про "порушення правил спільноти" за ... за "заклики до насильства".
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23.10.2022 20:00 Відповісти
Ви вже про це казал
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24.10.2022 03:47 Відповісти
Для начала кто умеет - сделайте для этого отрывка английский перевод и разместите его в сети!
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24.10.2022 10:38 Відповісти
 
 