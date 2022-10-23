Сі Цзіньпіна з переобранням генсеком компартії Китаю привітали Путін і Кім Чен Ин
Президент Росії Володимир Путін привітав голову КНР Сі Цзіньпіна з переобранням на посаду генерального секретаря Центрального комітету Комуністичної партії Китаю.
Путін висловив упевненість, що рішення з'їзду сприятимуть "успішному виконанню масштабних соціально-економічних завдань, що стоять перед Китаєм, а також зміцненню позицій країни на міжнародній арені", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Буду радий продовженню нашого конструктивного діалогу і тісної спільної роботи з розвитку відносин всеосяжного партнерства і стратегічної взаємодії між нашими державами", - йдеться в повідомленні.
Сі Цзіньпіна також привітав лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, повідомляє Reuters.
"20-й з'їзд КПК став важливою віхою для китайської партії і народу в просуванні історичного процесу великого процвітання китайської нації під прапором соціалістичної ідеї з китайською специфікою в нову епоху", - йдеться в листі Кіма.
Привітання швидко надійшли від країн, які є союзниками Китаю, тоді як США поки що не відреагували на обрання Сі Цзіньпіна.
У неділю голова КНР Сі Цзіньпін отримав третій п'ятирічний термін на посаді генерального секретаря Комуністичної партії Китаю. Це майже напевно означає, що він буде переобраний на посаду президента на щорічній сесії парламенту Китаю в березні.
У новий склад політбюро увійшли лише його висуванці. Раніше в Китаї діяло обмеження у два терміни на цій посаді, але у 2018 році, з ініціативи нинішнього лідера країни, це правило скасували.
Сі Цзіньпін, який прийшов до влади 2012 року, таким чином, зміцнив своє становище найвпливовішого китайського політика з часів Мао Цзедуна.
Будь ласка, зачекайте...
Мао, Ху Цзинтао,Сі
наївні, Китай повернувся в рідну говень.....
Президент КНР зміг перебудувати партійне керівництво і розмістити на ключових посадах лояльних до нього людей. Багато експертів, які вивчали антикорупційну кампанію Сі, дійшли висновку, що половина її цілей, схоже, була політично вмотивованою.
Сі також здійснив ряд ідеологічних, інституційних і організаційних перетворень, які привели до ще більшої концентрації влади навколо нього.
Політика Сі за останні кілька років викликала ряд серйозних проблем в Китаї. Широкомасштабний наступ Пекіна на приватний сектор країни, який розпочався наприкінці 2020 року, та непохитна відданість влади політиці нульової толерантності до поширення коронавірусної інфекції сильно вдарили по економіці та ринку праці.
Піднесення Китаю протягом десятиліття, коли Сі був при владі, багато в чому пов'язане із загальною економічною стратегією, якої дотримувалися його попередники. Ця стратегія забезпечувала швидке розширення за рахунок інвестицій, виробництва і торгівлі.
Але ця модель вже досягла точки, коли вона почала давати набагато менш значущі результати і почала підживлювати зростання економічної нерівності, фінансового боргу та шкоди довкіллю.
Сі, швидше за все, оточить себе більш лояльними людьми, які не мають незалежної бази влади, необхідної для того, щоб кинути йому виклик.
Не варто очікувати великих змін у внутрішній і зовнішній політиці Китаю під час третього терміну Сі Цзіньпіна.
китай - рашка - ірашка
загалом біля 2 млрд. населення, нехілий економічний потенціал і, головне -
як медом намазане для прочих інших автократів та диктаторів, від ПАР до Бразілії
Люди, будьте пильні!
Не вживайте занадто багато рису!
Захід напочатку 90-х у допустив велику помилку тим, що дав розбагатіти недемократичним нищебродам - рашці та китаю, бо як тільки у них з'являються гроші, вони одразу починають "присоєдінять" - Крим, Тайвань, Аляску.....
Користолюбство пояснює китайська політика. Китай засуджує оборонні альянси США та санкції, оскільки побоюється, що ті самі важелі будуть використані для стримування Китаю в Азії або для покарання за напад на Тайвань. Китайські лідери вважають, що отримають вигоду від нічиєї або російської перемоги в Україні.
Або Росія ослаблена, і тому Китай сильніший у своєму двосторонньому партнерстві, або Росія може претендувати на перемогу, і це поразка для Заходу. Скориставшись напівізоляцією Росії, Китай купує нафту і газ за низькими цінами. Завжди обережно ставлячись до своїх інтересів, Китай уникав відкритих викликів західним санкціям.
Для Китаю нинішні проблеми Путіна небажані, але керовані. Іншою справою була б жалюгідна поразка Росії в Україні. По-перше, це може спровокувати загрозливий для режиму хаос у Москві. З іншого боку, якщо ліберальні демократії залишаться єдиними і проявлять готовність терпіти біль, щоб захистити порядок, заснований на правилах, це підірве улюблене звинувачення Китаю в тому, що Захід перебуває в декадентському занепаді.
Чую скоро война с Тайванем начнется, к сожалению.