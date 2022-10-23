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Сі Цзіньпіна з переобранням генсеком компартії Китаю привітали Путін і Кім Чен Ин

сі,цзіньпін

Президент Росії Володимир Путін привітав голову КНР Сі Цзіньпіна з переобранням на посаду генерального секретаря Центрального комітету Комуністичної партії Китаю.

Путін висловив упевненість, що рішення з'їзду сприятимуть "успішному виконанню масштабних соціально-економічних завдань, що стоять перед Китаєм, а також зміцненню позицій країни на міжнародній арені", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Буду радий продовженню нашого конструктивного діалогу і тісної спільної роботи з розвитку відносин всеосяжного партнерства і стратегічної взаємодії між нашими державами", - йдеться в повідомленні.

Сі Цзіньпіна також привітав лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, повідомляє Reuters.

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"20-й з'їзд КПК став важливою віхою для китайської партії і народу в просуванні історичного процесу великого процвітання китайської нації під прапором соціалістичної ідеї з китайською специфікою в нову епоху", - йдеться в листі Кіма.

Привітання швидко надійшли від країн, які є союзниками Китаю, тоді як США поки що не відреагували на обрання Сі Цзіньпіна.

У неділю голова КНР Сі Цзіньпін отримав третій п'ятирічний термін на посаді генерального секретаря Комуністичної партії Китаю. Це майже напевно означає, що він буде переобраний на посаду президента на щорічній сесії парламенту Китаю в березні.

У новий склад політбюро увійшли лише його висуванці. Раніше в Китаї діяло обмеження у два терміни на цій посаді, але у 2018 році, з ініціативи нинішнього лідера країни, це правило скасували.

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Сі Цзіньпін, який прийшов до влади 2012 року, таким чином, зміцнив своє становище найвпливовішого китайського політика з часів Мао Цзедуна.

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Топ коментарі
+26
Ізраїль атакував місце збирання іранських дронів у Сирії
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23.10.2022 16:39
+20
Арахамія, збиваючи коліна, мабуть теж привітав.
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23.10.2022 16:32
+18
Ну от і народилося чергове пуйло з китайською специфікою.
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23.10.2022 16:35
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Арахамія, збиваючи коліна, мабуть теж привітав.
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23.10.2022 16:32 Відповісти
А Зе Дрис Линь привітає чи ні?
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23.10.2022 17:05 Відповісти
АбраХамка вже "перевовался в деревнє" і витяг червону книжечку Прєдсєдатєля Мао, Ху Цзинтао, Сі
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23.10.2022 20:07 Відповісти
кацапи в черговий раз відсосали та відлизали хІнчику....)))
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23.10.2022 16:33 Відповісти
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23.10.2022 16:34 Відповісти
ну да ТРОЕ ***** НА ТРОИХ СООБРАЖАТЬ БУДУТ.... цианиду...
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23.10.2022 17:13 Відповісти
Это Тригада
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23.10.2022 17:21 Відповісти
уже обрили.... в китайском санатории

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23.10.2022 20:01 Відповісти
Суровикин

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23.10.2022 20:09 Відповісти
Ну от і народилося чергове пуйло з китайською специфікою.
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23.10.2022 16:35 Відповісти
а ви що, сподівались на "Китай с человеческим лицом" ?

наївні, Китай повернувся в рідну говень.....
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23.10.2022 20:03 Відповісти
Троє із ларца-ублюдочних падлєца...
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23.10.2022 16:36 Відповісти
XXVIIІ зборище для правлячої кпрс виявилось останнім... у піднебес'ї ще так довго чекати(((
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23.10.2022 16:37 Відповісти
говнокомуняцкие вылупки никак неповыздыхают
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23.10.2022 16:37 Відповісти
ну і я приеднаюсь- щоб ти ***** пережив смерть 500 млн китайців по своїй вині
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23.10.2022 16:37 Відповісти
Сі перетворив партію з колективної диктатури в персоналістську диктатуру.
Президент КНР зміг перебудувати партійне керівництво і розмістити на ключових посадах лояльних до нього людей. Багато експертів, які вивчали антикорупційну кампанію Сі, дійшли висновку, що половина її цілей, схоже, була політично вмотивованою.

Сі також здійснив ряд ідеологічних, інституційних і організаційних перетворень, які привели до ще більшої концентрації влади навколо нього.
Політика Сі за останні кілька років викликала ряд серйозних проблем в Китаї. Широкомасштабний наступ Пекіна на приватний сектор країни, який розпочався наприкінці 2020 року, та непохитна відданість влади політиці нульової толерантності до поширення коронавірусної інфекції сильно вдарили по економіці та ринку праці.

Піднесення Китаю протягом десятиліття, коли Сі був при владі, багато в чому пов'язане із загальною економічною стратегією, якої дотримувалися його попередники. Ця стратегія забезпечувала швидке розширення за рахунок інвестицій, виробництва і торгівлі.
Але ця модель вже досягла точки, коли вона почала давати набагато менш значущі результати і почала підживлювати зростання економічної нерівності, фінансового боргу та шкоди довкіллю.

Сі, швидше за все, оточить себе більш лояльними людьми, які не мають незалежної бази влади, необхідної для того, щоб кинути йому виклик.
Не варто очікувати великих змін у внутрішній і зовнішній політиці Китаю під час третього терміну Сі Цзіньпіна.
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23.10.2022 16:38 Відповісти
Ізраїль атакував місце збирання іранських дронів у Сирії
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23.10.2022 16:39 Відповісти
Ото добра новина!!!

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23.10.2022 16:49 Відповісти
де про це є інформація?про атаку Ізраїлю
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23.10.2022 17:07 Відповісти
SOHR подтвердил, что Израиль ракетами уничтожил завод по производству беспилотников. Так же уничтожен склад готовой продукции и все производственное оборудование. Это те дроны, которые Иран поставляет Кремлю. Уничтоженная цель была в районе аэропорта Димас
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23.10.2022 17:16 Відповісти
місяць назад
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23.10.2022 17:08 Відповісти
Ну і що з того нам ? Якщо вони іранські на папері ( читай китайські ) то яким чином це вплине на постачання до параші ? Не думаю що це було єдине місце їхнього збирання , до того ж ніби раніше вже розбомбили ..... або так бомбили , або виробництво не так просто зруйнувати.
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23.10.2022 17:14 Відповісти
О , клюб диктаторів намальовується.
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23.10.2022 16:40 Відповісти
еге ж, тільки не клюб, а Ось Зла:
китай - рашка - ірашка

загалом біля 2 млрд. населення, нехілий економічний потенціал і, головне -
як медом намазане для прочих інших автократів та диктаторів, від ПАР до Бразілії
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23.10.2022 20:11 Відповісти
Так. Саме це формулювання теж хотів використати. Ось зла. Тільки сюди треба додати: Сирія, Північна Корея. Скоріш за все + Оман та Йємен. Дуже скоро Кітай вторгнеться до Тайваню, а Сирія з Іраном до Їзраїлю... Справа пахне 3-ю світовою (звісно, якщо республіканці не повернуть штати в зворотньому напрямку (типа America понад усе, і нах нам ваши турботи))
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23.10.2022 22:07 Відповісти
Отож-бо!
Люди, будьте пильні!
Не вживайте занадто багато рису!
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23.10.2022 16:40 Відповісти
Ви абсолютно праві !

Захід напочатку 90-х у допустив велику помилку тим, що дав розбагатіти недемократичним нищебродам - рашці та китаю, бо як тільки у них з'являються гроші, вони одразу починають "присоєдінять" - Крим, Тайвань, Аляску.....
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23.10.2022 20:26 Відповісти
Кажуть, що часте повторювання імені Сі Цзіньпінь, може викликати енурез
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23.10.2022 16:41 Відповісти
Комуняку на гілляку!
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23.10.2022 16:43 Відповісти
Тайвань тепер?
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23.10.2022 16:43 Відповісти
Пересиденти вітають нового пересидента. Ну що ж,третьої світової не уникнути.
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23.10.2022 16:44 Відповісти
Холоднокровний пріоритет Китаю полягає в тому, щоб Захід, очолюваний американцями, врешті-решт був розділений і ослаблений. Китай розглядає це як довгу гру.
Користолюбство пояснює китайська політика. Китай засуджує оборонні альянси США та санкції, оскільки побоюється, що ті самі важелі будуть використані для стримування Китаю в Азії або для покарання за напад на Тайвань. Китайські лідери вважають, що отримають вигоду від нічиєї або російської перемоги в Україні.

Або Росія ослаблена, і тому Китай сильніший у своєму двосторонньому партнерстві, або Росія може претендувати на перемогу, і це поразка для Заходу. Скориставшись напівізоляцією Росії, Китай купує нафту і газ за низькими цінами. Завжди обережно ставлячись до своїх інтересів, Китай уникав відкритих викликів західним санкціям.

Для Китаю нинішні проблеми Путіна небажані, але керовані. Іншою справою була б жалюгідна поразка Росії в Україні. По-перше, це може спровокувати загрозливий для режиму хаос у Москві. З іншого боку, якщо ліберальні демократії залишаться єдиними і проявлять готовність терпіти біль, щоб захистити порядок, заснований на правилах, це підірве улюблене звинувачення Китаю в тому, що Захід перебуває в декадентському занепаді.
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23.10.2022 16:45 Відповісти
Американці і Європа уже мабуть прорахували ту далекоглядну комуняцьку китайську стратегію. Тому стратегією у відповідь буде ослаблення тих комуняк шляхом поступового виведення з Китаю своїх капіталів та технологій. Так що для Китаю нічого хорошого стратегічно бути не може.
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23.10.2022 18:46 Відповісти
Сі проапгрейдився до Сі++ і його раби побігли вилизувати йому чоботи. ПаРаша зайняла почесне місце поруч з КНДР.
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23.10.2022 16:46 Відповісти
Зібрався у велику путь, але все рано чи пізно закінчується… біля берізоньки … я розумію, що цьому узурпатору необхідний технологічний Тайвань, бо Сибір вже лягла під могутній Китай , а пуйло закрив на це очі
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23.10.2022 16:54 Відповісти
Думаю, що закінчать вони, як сталін с гітлером. Вчепляться друг другу в горлянки
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23.10.2022 17:10 Відповісти
поздравления цзян цин ещё не хватает. будет новая "банда четырёх" )
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23.10.2022 16:55 Відповісти
Два підара привітали третього...
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23.10.2022 16:58 Відповісти
Председатель КНР Си Цзиньпин (справа) наблюдает, как бывший председатель КНР Ху Цзиньтао, стоящий в центре, касается плеча премьер-министра Ли Кэцяна (в центре), когда ему помогают покинуть зал во время церемонии закрытия 20-го Национального конгресса правительства Китая. Коммунистическая партия в Доме народных собраний в Пекине, суббота, 22 октября 2022 г.
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23.10.2022 17:07 Відповісти
Компашка самодурів.
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23.10.2022 18:12 Відповісти
Сралин с Гитлером тоже "ДРУЖИЛ" (и поставлял сырье) до определенного момента. У китаезов сегодня роль СОВКА, а у паРашки - нацисткой Германии (история вновь повторяется)!
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23.10.2022 18:48 Відповісти
Этот Си похуже Уйла будет.
Чую скоро война с Тайванем начнется, к сожалению.
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23.10.2022 19:07 Відповісти
Сі Цзінпіня першим привітав путін, за годину до початку голосування.
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23.10.2022 20:04 Відповісти
 
 