В України виникнуть проблеми з виплатами пенсій та зарплат, якщо ЄС зупинить фінансування в рамках обіцяних 9 млрд євро, - Шмигаль

Українці можуть залишитися без зарплат і пенсій, якщо Євросоюз зупинить фінансування України в рамках обіцяних 9 мільярдів євро

Таку заяву в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Україна використовує фіндопомогу від ЄС значною мірою для соціальних потреб людей і для реконструкції. Будь-яка затримка, підкреслив глава уряду, загрожує жахливими наслідками.

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"Нам це потрібно для того, щоб наша фінансова система вижила. Чи стане це кредитом або грантом, менш важливо. Ми вже вичерпали всі можливості економії. Сьогодні оборонний бюджет становить 60% наших держвидатків, і ми використовуємо фінансову допомогу наших партнерів в значній мірі для соціальних потреб людей і для реконструкції. Будь-яка затримка тут може мати жахливі наслідки", - зазначив прем'єр.

За його словами, на сьогодні втрати від війни з Росією зросли вже до понад 700 мільярдів доларів. Разом з тим, ці втрати можна покрити за рахунок заблокованих російських активів.

"Ми повинні розробити механізм конфіскації російських активів, а потім інвестувати виручені кошти у відновлення України. Такий механізм спочатку буде націлений на Росію, але пізніше може стати наріжним каменем майбутньої глобальної системи безпеки. У майбутньому кожен диктатор повинен знати, що він несе відповідальність за агресію своїми грошима", - уточнив Шмигаль.