В України виникнуть проблеми з виплатами пенсій та зарплат, якщо ЄС зупинить фінансування в рамках обіцяних 9 млрд євро, - Шмигаль
Українці можуть залишитися без зарплат і пенсій, якщо Євросоюз зупинить фінансування України в рамках обіцяних 9 мільярдів євро
Таку заяву в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Україна використовує фіндопомогу від ЄС значною мірою для соціальних потреб людей і для реконструкції. Будь-яка затримка, підкреслив глава уряду, загрожує жахливими наслідками.
"Нам це потрібно для того, щоб наша фінансова система вижила. Чи стане це кредитом або грантом, менш важливо. Ми вже вичерпали всі можливості економії. Сьогодні оборонний бюджет становить 60% наших держвидатків, і ми використовуємо фінансову допомогу наших партнерів в значній мірі для соціальних потреб людей і для реконструкції. Будь-яка затримка тут може мати жахливі наслідки", - зазначив прем'єр.
За його словами, на сьогодні втрати від війни з Росією зросли вже до понад 700 мільярдів доларів. Разом з тим, ці втрати можна покрити за рахунок заблокованих російських активів.
"Ми повинні розробити механізм конфіскації російських активів, а потім інвестувати виручені кошти у відновлення України. Такий механізм спочатку буде націлений на Росію, але пізніше може стати наріжним каменем майбутньої глобальної системи безпеки. У майбутньому кожен диктатор повинен знати, що він несе відповідальність за агресію своїми грошима", - уточнив Шмигаль.
Будь ласка, зачекайте...
Шо ти верзеш??? Яких грошей нема....тут люди десятки лям "вічнозелених " пропонують як хабар....
Бл,коли ж ви там перестанете брехати й вважати українців ідіотами?!(
От суки брехливі. А каломойші лише за останні 8 місяців скільки "пробачили"? А "виплати" слугам, премії і доплати, а суддівські і чиновницькі пенсії і "зарплати"...? От вам і економія, суки! Чи то для вас "святе"? Того зачіпати не можна? Ну а для людей то таке, то якщо Європа дасть. А ні, ну то й ні... Головне, щоб вам в морді не застряло...
чи він мав на увазі недавнє підвищення зарплат депутатам пів 5тис$ ?
а пересмотреть ставки и премии с доплатами в военный час для бюджетных спиногрызов (министров, депутатов, судей, прокуроров и пр. "малоимущих" из дворцов))) - это вообще святое
ЕС это может...
Добре хоч свою армію фінансуємо, а не окупантів!
Якась війна на розслабоні
Чи ті кості білі всюди,
Чи блакитна кров поллється,
Як пробити пану груди?
(Леся Українка, "Давня казка")
В пана хата на помості;
Що ж, недарма люди кажуть,
Що в панів біліші кості!
Так таки й усі? Розігнати депутатів, залишивши 45 осіб, якщо вже без них не можна, уже яка економія. А скільки дармоїдів сидить по всіляким кабінетам? Переведіть міністерства та державний апарат на військовий штатний розклад, скоротивши процентів на 70 як мінімум. Ось вам і гроші.
Тобто, сама СИСТЕМА існує в Україні, а Закон про неї відсутій!!
Мабуть, в мутній ФІНАНСОВІЙ воді ОСОБЛИВОГО ПЕРІОДУ, «руки ці некрали»!!!???
Але не пізно ще усе зробити!!!
Хе-хе, лучше не скажешь