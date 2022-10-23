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здоров’я (440) продукти (1067) електроенергія (6010) їжа (418) ЦГЗ (264)

Центр громадського здоров’я дав поради, як зберегти харчі в холодильнику довше у разі вимкнення електрики

холодильник

У Центрі громадського здоров’я у разі довгих відключень електроенергії закликають не вживати охолоджені або заморожені харчі, бо це може бути небезпечним.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку установи.

Поради, які допоможуть зберегти їжу безпечною до вживання:

- Подбайте про безпечну температуру в холодильнику та морозильній камері. У холодильнику має бути температура 4°С або нижче. У морозильній камері - 0°С або нижче.

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- Підготуйтеся до надзвичайної ситуації. Заморозьте контейнери з водою, щоби мати змогу зберегти температуру вашої їжі за температури 4°С або нижче, якщо вам доведеться виймати продукти з холодильника. За можливості придбайте сухий лід або блоковий лід.

- Коли вже електроенергію відключили, тримайте дверцята холодильника та морозильної камери закритими. Якщо дверцята залишаються закритими, продукти залишаються безпечними до 4 годин у холодильнику, 48 годин у повній морозилці, 24 годин у напівпорожній морозилці. Якщо електроенергія відключена понад 4 годин, помістіть лід до продуктів у холодильник.

- Ніколи не пробуйте їжу на смак, щоби перевірити її безпечність. Якщо маєте сумніви, викиньте її. Викидайте з холодильника продукти, що швидко псуються (м’ясо, рибу, нарізані фрукти та овочі, яйця, молочні продукти та їх залишки) через 4 години без електроенергії або джерела холоду. Викидайте будь-яку їжу з незвичним запахом, кольором чи текстурою.

- Перевіряйте температуру продуктів, що зберігаються в морозилці або в холодильнику з додатковим джерелом холоду. Викиньте їжу, якщо температура вище 4°С. Це можна перевірити за допомогою термометра в холодильнику чи морозилці.

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- Ви можете безпечно повторно заморозити або приготувати заморожені продукти, які все ще містять льодові кристали або мають температуру 4°С або нижче.

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Топ коментарі
+20
Поради від творців занепокоєної скумбрії по 8 грн.
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23.10.2022 17:15
+19
Викидайте з холодильника продукти, що швидко псуються (м'ясо, рибу, нарізані фрукти та овочі, яйця, молочні продукти та їх залишки) через 4 години без електроенергії або джерела холоду.

Та ну???
Через чотири години???
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23.10.2022 17:01
+14
Та викидайте вже ті холодильники. Нашо вони нужні?
Є гроші? Купив і з'їв. Нема? Сиди мовчки.
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23.10.2022 17:07
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Викидайте з холодильника продукти, що швидко псуються (м'ясо, рибу, нарізані фрукти та овочі, яйця, молочні продукти та їх залишки) через 4 години без електроенергії або джерела холоду.

Та ну???
Через чотири години???
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23.10.2022 17:01 Відповісти
Дивні рекомендації, «викиньте», а чого не «приготуйте»? (Через якийсь час,якщо світло не ввімкнуть).
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23.10.2022 17:08 Відповісти
А щоб ми купляли частіше та скоріше - треба ж-бо дбати нам про примноження панського добра!
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23.10.2022 17:10 Відповісти
******* холодильники автономно зберігають холод від 16 до 24 годин…
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23.10.2022 17:26 Відповісти
От же ж суки!
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23.10.2022 17:32 Відповісти
Якщо з ******** мор. камери викинути(чи зжерти) половину продуктів, а звільнене місце заповнити плстм пляшками із замороженою водою, решта вмісту(скумбрія) збережеться 365 днів
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23.10.2022 18:47 Відповісти
Через 4 чама? Конечно надо выбрасывать, причём вместе с холодильником, а то тоже испортится
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23.10.2022 18:01 Відповісти
Та викидайте вже ті холодильники. Нашо вони нужні?
Є гроші? Купив і з'їв. Нема? Сиди мовчки.
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23.10.2022 17:07 Відповісти
Тобто через 3 години після вимкнення світла мені треба бігти шукати де купити лід у блоках, щоби покласти його у холодильник???

Чи його треба купити заздалегідь, і зберігати його десь поза холодильником, бо ж в морозилці теж лежать продукти?
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23.10.2022 17:38 Відповісти
За їх логікою, той у кого в морозилці повно продуктів, то він багатій, і не стане навіть ці поради читати.
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23.10.2022 17:55 Відповісти
с сухим льдом идея конечно ещё та! помните на параше одна дура на днюхе в бассейн его набросала? чем кончилось?
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23.10.2022 17:07 Відповісти
Муж кончился)
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23.10.2022 17:10 Відповісти
та там кажись только мужем не обошлось ))) можно погуглить, шоб уточнить. сухой лёд в закрытом помещении - убойная сила. дать совет приобрести сухой лёд для юзания не на открытом воздухе - это надо трускавецкие курсы закончить! точно в центре здоровья их выпускники работают и советы раздают.
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23.10.2022 17:16 Відповісти
навскидку "Три человека погибли во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко в московской бане. Причиной трагедии стало то, что в небольшой бассейн высыпали около 30 килограммов сухого льда. Попав в воду, он быстро превратился в углекислый газ и вытеснил из маленького пространства кислород. Двое из тех, кто прыгнул в бассейн, задохнулись и погибли на месте, еще несколько человек попали в больницу. Муж Диденко, Валентин, позже умер в реанимации"
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23.10.2022 17:20 Відповісти
Шо попало...
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23.10.2022 17:07 Відповісти
Я в Киеве яйца на балкон выставляю ( и куриные тоже) ,там реально холодно.Ел уже несколько раз и все хорошо
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23.10.2022 17:11 Відповісти
В холодильнике (в шкафу, не в морозилке) температура +3 - +8.
Ночью на балконе - столько же.
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23.10.2022 17:16 Відповісти
Та яйца и так норм хранятся. В сельмагах их никто в холодильник не кладет и нормально лежат. Зима заходит. У всех за окном бесплатный холодильник. Как в студенческих общагах. Продукты в пакет - и за окно.
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23.10.2022 17:24 Відповісти


"...яйца на балкон выставляю ( и куриные тоже)"
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23.10.2022 19:28 Відповісти
А нашо той Центр громадського харчування? Ще й зарплатню їм плати після таких порад, ти диви. Й не малу, скоріше за всьо.
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23.10.2022 17:15 Відповісти
Поради від творців занепокоєної скумбрії по 8 грн.
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23.10.2022 17:15 Відповісти
Повертаємось до лайфхаків минулого. В часи, коли вершкове масло було ще справжнім, а холодильників в більшості людей ще не було, ми зберігали його у посудині з водою. На кілька днів це сповільнювало окислення і псування.
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23.10.2022 17:15 Відповісти
так і було! у банку (0,5) пачку (дві), яку всовували у бідончик з водою і спускали в льох на мотузці, петля якої кріпилась на гвіздок з краю під кришкою, щоб легше дістати а не мотатися по східцям 10 раз))
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23.10.2022 17:21 Відповісти
Коли ще й пачок не було, а лише на вагу масло відпускали, воно в нас на кухні просто у мисці з водою на обідньому столі стояло. І навіть влітку кілька днів цілком їстівним залишалося. Дехто для гарантії воду трохи підсолював.
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23.10.2022 21:53 Відповісти
а мені пригадалось чогось саме в пачках - 68 коп)))) та й на вагу було... особливо шоколадне... мнямка)))) та й як бабунічка сбивали помню...і сепаратор, що ручку як м"ясорубку крутити треба...
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23.10.2022 22:05 Відповісти
Сіль була не "для гарантії", а для консервації - щоб швидко не псувалася вода, в якій масло лежить Також додавали у воду оцет
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23.10.2022 22:17 Відповісти
Поради із серії - краще бути багатим і здоровим, ніж бідним і хворим.
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23.10.2022 17:16 Відповісти
оспади....эти советы дают те, кто не представляет сам о чем говорит...
на полке холодильника +4, сейчас за окном по ночам такая же температура...шо выдумывать?
а будет еще потихоньку снижаться и днем.. (если на продукты на "улице" (балконе) не падает солнце - они более менее спокойно могут там полежать - главное кота и голубей гонять)))...
и потом, заранее проверьте что у вас там годами лежит ))) может это уже пора....или приготовить или сварить котам-собакам во дворе (ну если оно не совсем термоядерное)))))
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23.10.2022 17:16 Відповісти
Огорчаете торгашей потенциальными непокупками!
)
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23.10.2022 17:19 Відповісти
Ну надо же как-то из людей деньжата выжимать. А то совсем оскотинились. Кровные сбережения, видите ли, тратить не хотят. Экономят всё.
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23.10.2022 17:27 Відповісти
Каждый доллар в руке у другого он воспринимал как личное для себя оскорбление, если не мог воспринять его как добычу.
О. Генри
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23.10.2022 17:30 Відповісти
в далёкие времена, когда ещё были "минск 32", куб памяти мыши были облюбовали и тусовались там, шугая операторов )) те постоянно прибегают время от времени и просят поганять )) и тогда в один прекрасный момент мну пришла идея ))) на стене машзала всегда висели несколько углекислотных огнетушителей. ну я один снял и жухнул "дымом" в куб, слегонца)) больше мыши не тусовались. странно, но и вони небыло ))
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23.10.2022 17:25 Відповісти
Викидати яйця по 100 грн ?
Ви збожеволіли чи що
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23.10.2022 17:28 Відповісти
Вам потрібні поради по збереженню яєць без холодильника? У нас їх в пору моєї молодості зберігали у сухому гашеному вапні (порошку) або солі Э й ще інші рецепти Можу знайти...
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23.10.2022 22:13 Відповісти
У советчика явно мозг плесенью покрылся.......
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23.10.2022 17:37 Відповісти
Через чотири години доведеться викидати!
)))
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23.10.2022 17:39 Відповісти
Нам треба застосовувати інтервальне голодування(по до-ру Бергу).

Це і для здоров'я корисно і менше грошей на їжу витрачається, а головне, що не треба холодильник відчиняти 18/6, або 20/4. Поки будемо голодувати - вилікуємо усі свої хвороби (хто хворіє) , схуднемо (кому треба), помолодшаємо (хто старіє).

Інтервальне голодування - крута штука, я на собі випробувала і дуже цим пишаюсь.
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23.10.2022 17:38 Відповісти
Ага, ще відкрий рубрику "Пєнсіонєрам на замєтку". А то вони щось мало голодують.
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23.10.2022 18:53 Відповісти
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23.10.2022 19:10 Відповісти


Ну ты и йолопэ! Тебе женщина вещи говорит. Что ты делаешь для своего здоровья? Ходишь систематически в спортивные секции, единоборства, бегаешь...? Умник херов, посмотри на себя - тряпку. Люди занимающиеся собой не станут так "очень смешно" умничать как ты...
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23.10.2022 19:24 Відповісти
Бо зараз це дурня, знаю що говорю. Те голодування, що жінка пропонує, то для мирного часу. У нас таким займався викладач у університеті. По місяцю не їв, а потім дуже обережно запускав травневий тракт, бо інакше дуже погано скінчиться. І в нього болів хребет, тому він ліки не приймав, як і Брег. І нічого м'ясного, Брег був веган і навіть сіль не їв. Небезпечно, бо під час голодування прихопить щось, то приймеш ліки, чи Швидка Допомога тобі щось вколе і все. Та і важки навантаження організм може не витримати. Є надійніша методика, яка складається в поступовому зменшенню калорій за день. Такою методикою перейшов за півроку з суперважкої вагової категорії до середньої, скинувши півтори ваги тіла без втрати спортивних результатів. При такому харчуванні шлунок поступово зменшується, а також шкіра стягується. І їсиш мало, з 4000 калорій на добу, дійшов до 900 калорій. З 56 розміру став носити 50, і то лише тому що грудна клітка, яка за десятки років тренувань розширилась, а голодування на кістки не діє, а то був би ще менший розмір.
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24.10.2022 06:56 Відповісти
Я, конечно, не изучал голодовку по методу до-ра Бергу. Но 1 раз в неделю сутки не поесть (только вода) - уже дает ощутимый результат.
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24.10.2022 16:46 Відповісти
Це просто розвантажувальний день, звичайно це корисно тим хто не займається важкою і фізичною працею чи спортом, та не має хронічних хвороб при яких постійно роками приймаються ліки. Не всі знають, але Піддубний був вегетаріанцем, їв каші і багато, а також літру молока в день, і помер фактично від голоду, бо звичайної пайки, яку видавали йому після війни не вистачало. Окупанти німці і то давали змогу йому заробити, щоб прожити, бо поважали його легендарне минуле не дивлячись, що він навмисне постійно носив при них радянський орден.
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24.10.2022 18:34 Відповісти
Щось ви не уважно читали мене. На порядки знаю більше, але тут не збираюсь читати лекції. Знаю теорію і практику, маю досвід, коли до вас в спортзалі будуть підходити досвідчені спортсмени і питати порад, то може і я до вас дослухаюсь. Харчування один раз на день це як варіант можливий, але для молодих та здорових, буває, що комусь і в літньому віці це індивідуально підходить, для інших краще дрібне харчування, хоча би триразове, кількість калорій та якість харчування. А якість це не дорогі харчі, а корисні, які часто дешеві чи відносно дешеві, як то вівсянка, перловка, буряк, морква, колись це був і горох, але зараз він весь ГМО, але це досі ідеальне джерело білків, краще за м'ясо, яке просякнуто антибіотиками, гормонами,... І ще правильно приготовані, варене, тушковане чи на пару. Наприклад, бульйон з бройлерних курей треба кілька раз зливати, а краще взагалі не вживати, то така отрута. Цукор не споживаю років 25. От мед в міру можна, а при хімічних отруєннях максимально багато, буквально скільки влізе. І таке інше.
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24.10.2022 20:01 Відповісти
Дрібне харчування розвантажує травневий шлях, при правильних обсягах і продуктах ніякої інсулінорезистентності та цукрового діабету. Кето дієту реальні спортсмени ніколи не підтримувались, а якщо колись хто і пробував, то лише в якості експерименту, і мабуть знаєте чому.

"суші, паста, каші" тут у вас все у купу, суші це рис, тобто повільні вуглеводи, макарони це швидкі, каші теж ні про що, бо каші є різні. Профі перед виступами приймають глюкозу, мальтодекстрин,... і нічого зайвого, бо тести роблять і після змагань. Бодібілдери, то взагалі до самого виступу сидять на дієті з виварених курячих грудок без шкіри, а за кілька днів, то і воду не п'ють, доходить до того, що втрачають свідомість.

Профі не прислуховуються ні до старих методик, ні до новітніх, вони лише роблять те, що працює максимально ефективно, вони не можуть собі дозволити скакати по дієтам, а що добре працює відомо і є аксіомою, бо за тисячі років фізіологія людини майже не змінилась, тим більш за останні десятиліття. Зрідка з'являються якісь нові підходи до тренувань, але чим далі тим більше вони лише шліфують те що є, а не змінюють докорінно. Чи стали поширеними деякі нові елементи спортивного харчування, як то BCAA чи креатин. Так вони працюють. Але вже давно нічого нового і робочого не з'являється. З самого новітнього, це лише заборонені препарати, тому розвинені країни розробляють досі невідомі, які не можна виявити, тому і мають першості у Олімпіадах. Але ті ж самі спортсмени без цих препаратів, потім в переважній більшості нічого особливого не досягають, бо навіть для виступу на змаганнях рівня Європи їм ці препарати не нададуть.
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24.10.2022 21:01 Відповісти
Ви навіть не зрозуміли, мені достатньо три рази на добу харчуватись, як людство в основному і харчувалось за історію. А ви можете як бушмени харчуватись, вони раз на тиждень завалять буйвола чи слона, наїдяться всі разом і знову голодують. Тому їм єдиним і можна слонів по закону полювати. Так що товстого та смачного вам слона.
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24.10.2022 22:29 Відповісти
Дебіл
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24.10.2022 22:35 Відповісти
Яка вражаюча інтелектом відповідь. Вірно написано в Євангелії "не мечіть бісеру перед свинями".
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24.10.2022 22:40 Відповісти
Бачу вам не слона з хоботом треба треба, а чоловіка дуже-дуже терплячого.
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24.10.2022 23:08 Відповісти
Культура полізла, як лайно, воно ще когось повчає. Іди в своє підворотню і не забудь семки, а пивасиком тебе пригостять після того як ти відпрацюєш притаманним для того місця і тебе шляхом, якраз і нажерешся раз в день.
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24.10.2022 23:31 Відповісти
Нахій
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24.10.2022 23:38 Відповісти
Та нашо взагалі той холодильник? Пишов в лавку, купив шмат ковбаси сухої й хліба, з'їв знову пішов и купив. І ************** не нать. На одній ковбасі з хлібом до кінця війни так і проживем. Совєтчики. То мать перша блєдя Лєнка вирішила облагодєтєльствувать цінними порадами потерпаючий народ
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23.10.2022 17:44 Відповісти
Пришел в магазин, а там уже все выбросили...
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23.10.2022 18:54 Відповісти
Із серії "Шкідливі поради". В коментах більше розумного, ніж від цих дармоїдів з Центрі громадського здоров'я. От їх кормити прогірклою скумбрією, після кількох циклів заморожування-розморожування, може отямляться.
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23.10.2022 17:45 Відповісти
Нарешті почали давати поради коли на вулиці температура стала така як у холодильнику
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23.10.2022 17:57 Відповісти
Колись почитав поради для бідних в США. Одна з них купляти банани і апельсиновий сік гуртом і заморожувати у морозилці. Але ці йолопи під час війни дають взагалі безглуздіші та шкідливі поради, і ще за це їм цей платять.
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23.10.2022 18:01 Відповісти
Куриные яйца диетические можно хранить без холодильника не более семи дней; столовые до 25 суток; мытые - не более 12 суток.
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23.10.2022 19:01 Відповісти
У меня свежезарезанные и разделанные утки (5 шт) по неосмотрительности пролежали в неработающей морозилке 3 дня (то, что морозилка не работает заметили не сразу, ибо она была пустая и её только включили) и ничего, нормальная такая уточка в духовке потом получилась, без "подозрительных запахов", вкусная и т.д. Жена сказала, что даже в пустыне мясо остается пригодным к еде 3 дня. В кухне у нас прохладно, плюс в темноте, без доступа света и прочих летающих тварей утки достойно выдержали испытание. Молочка (домашняя) скисает и становится даже полезнее и пьется 2 дня. Спасибо, конечно, за советы, но они ни о чем, я думал, что-то секретное расскажут...
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23.10.2022 19:19 Відповісти
Поради ідіотів.
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23.10.2022 22:16 Відповісти
Тут мова скоріш йдеться про перспективу більш тривалих відключеннь електрики. Будемо намагатися існувати в режимі віялових включеннь
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24.10.2022 01:16 Відповісти
 
 