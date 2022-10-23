Центр громадського здоров’я дав поради, як зберегти харчі в холодильнику довше у разі вимкнення електрики

У Центрі громадського здоров’я у разі довгих відключень електроенергії закликають не вживати охолоджені або заморожені харчі, бо це може бути небезпечним.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку установи.

Поради, які допоможуть зберегти їжу безпечною до вживання:

- Подбайте про безпечну температуру в холодильнику та морозильній камері. У холодильнику має бути температура 4°С або нижче. У морозильній камері - 0°С або нижче.

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- Підготуйтеся до надзвичайної ситуації. Заморозьте контейнери з водою, щоби мати змогу зберегти температуру вашої їжі за температури 4°С або нижче, якщо вам доведеться виймати продукти з холодильника. За можливості придбайте сухий лід або блоковий лід.

- Коли вже електроенергію відключили, тримайте дверцята холодильника та морозильної камери закритими. Якщо дверцята залишаються закритими, продукти залишаються безпечними до 4 годин у холодильнику, 48 годин у повній морозилці, 24 годин у напівпорожній морозилці. Якщо електроенергія відключена понад 4 годин, помістіть лід до продуктів у холодильник.

- Ніколи не пробуйте їжу на смак, щоби перевірити її безпечність. Якщо маєте сумніви, викиньте її. Викидайте з холодильника продукти, що швидко псуються (м’ясо, рибу, нарізані фрукти та овочі, яйця, молочні продукти та їх залишки) через 4 години без електроенергії або джерела холоду. Викидайте будь-яку їжу з незвичним запахом, кольором чи текстурою.

- Перевіряйте температуру продуктів, що зберігаються в морозилці або в холодильнику з додатковим джерелом холоду. Викиньте їжу, якщо температура вище 4°С. Це можна перевірити за допомогою термометра в холодильнику чи морозилці.

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- Ви можете безпечно повторно заморозити або приготувати заморожені продукти, які все ще містять льодові кристали або мають температуру 4°С або нижче.