Центр громадського здоров’я дав поради, як зберегти харчі в холодильнику довше у разі вимкнення електрики
У Центрі громадського здоров’я у разі довгих відключень електроенергії закликають не вживати охолоджені або заморожені харчі, бо це може бути небезпечним.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку установи.
Поради, які допоможуть зберегти їжу безпечною до вживання:
- Подбайте про безпечну температуру в холодильнику та морозильній камері. У холодильнику має бути температура 4°С або нижче. У морозильній камері - 0°С або нижче.
- Підготуйтеся до надзвичайної ситуації. Заморозьте контейнери з водою, щоби мати змогу зберегти температуру вашої їжі за температури 4°С або нижче, якщо вам доведеться виймати продукти з холодильника. За можливості придбайте сухий лід або блоковий лід.
- Коли вже електроенергію відключили, тримайте дверцята холодильника та морозильної камери закритими. Якщо дверцята залишаються закритими, продукти залишаються безпечними до 4 годин у холодильнику, 48 годин у повній морозилці, 24 годин у напівпорожній морозилці. Якщо електроенергія відключена понад 4 годин, помістіть лід до продуктів у холодильник.
- Ніколи не пробуйте їжу на смак, щоби перевірити її безпечність. Якщо маєте сумніви, викиньте її. Викидайте з холодильника продукти, що швидко псуються (м’ясо, рибу, нарізані фрукти та овочі, яйця, молочні продукти та їх залишки) через 4 години без електроенергії або джерела холоду. Викидайте будь-яку їжу з незвичним запахом, кольором чи текстурою.
- Перевіряйте температуру продуктів, що зберігаються в морозилці або в холодильнику з додатковим джерелом холоду. Викиньте їжу, якщо температура вище 4°С. Це можна перевірити за допомогою термометра в холодильнику чи морозилці.
- Ви можете безпечно повторно заморозити або приготувати заморожені продукти, які все ще містять льодові кристали або мають температуру 4°С або нижче.
Будь ласка, зачекайте...
Та ну???
Через чотири години???
Є гроші? Купив і з'їв. Нема? Сиди мовчки.
Чи його треба купити заздалегідь, і зберігати його десь поза холодильником, бо ж в морозилці теж лежать продукти?
Ночью на балконе - столько же.
"...яйца на балкон выставляю ( и куриные тоже)"
на полке холодильника +4, сейчас за окном по ночам такая же температура...шо выдумывать?
а будет еще потихоньку снижаться и днем.. (если на продукты на "улице" (балконе) не падает солнце - они более менее спокойно могут там полежать - главное кота и голубей гонять)))...
и потом, заранее проверьте что у вас там годами лежит ))) может это уже пора....или приготовить или сварить котам-собакам во дворе (ну если оно не совсем термоядерное)))))
)
О. Генри
Ви збожеволіли чи що
)))
Це і для здоров'я корисно і менше грошей на їжу витрачається, а головне, що не треба холодильник відчиняти 18/6, або 20/4. Поки будемо голодувати - вилікуємо усі свої хвороби (хто хворіє) , схуднемо (кому треба), помолодшаємо (хто старіє).
Інтервальне голодування - крута штука, я на собі випробувала і дуже цим пишаюсь.
Ну ты и йолопэ! Тебе женщина вещи говорит. Что ты делаешь для своего здоровья? Ходишь систематически в спортивные секции, единоборства, бегаешь...? Умник херов, посмотри на себя - тряпку. Люди занимающиеся собой не станут так "очень смешно" умничать как ты...
"суші, паста, каші" тут у вас все у купу, суші це рис, тобто повільні вуглеводи, макарони це швидкі, каші теж ні про що, бо каші є різні. Профі перед виступами приймають глюкозу, мальтодекстрин,... і нічого зайвого, бо тести роблять і після змагань. Бодібілдери, то взагалі до самого виступу сидять на дієті з виварених курячих грудок без шкіри, а за кілька днів, то і воду не п'ють, доходить до того, що втрачають свідомість.
Профі не прислуховуються ні до старих методик, ні до новітніх, вони лише роблять те, що працює максимально ефективно, вони не можуть собі дозволити скакати по дієтам, а що добре працює відомо і є аксіомою, бо за тисячі років фізіологія людини майже не змінилась, тим більш за останні десятиліття. Зрідка з'являються якісь нові підходи до тренувань, але чим далі тим більше вони лише шліфують те що є, а не змінюють докорінно. Чи стали поширеними деякі нові елементи спортивного харчування, як то BCAA чи креатин. Так вони працюють. Але вже давно нічого нового і робочого не з'являється. З самого новітнього, це лише заборонені препарати, тому розвинені країни розробляють досі невідомі, які не можна виявити, тому і мають першості у Олімпіадах. Але ті ж самі спортсмени без цих препаратів, потім в переважній більшості нічого особливого не досягають, бо навіть для виступу на змаганнях рівня Європи їм ці препарати не нададуть.