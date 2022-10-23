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дощі (108) Луганщина (4810) ЗСУ (7187) Гайдай ЛОГА (921)

Дощі сповільнили контрнаступ ЗСУ на Луганщині, але російські окупанти готуються до втечі, - Гайдай

зсу

Контрнаступ Сил оборони України на Луганщині дещо сповільнився через дощі, але воїни просуваються вперед. Незабаром будуть гарні новини від Генерального штабу.

Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Нам заважає трохи погода, бо зараз дощі, якраз на кордоні Донецької та Луганської області, і це сповільнює наступ, тому що техніка в'язне, але все одно, я сподіваюся, що найближчим часом від Генерального штабу ми отримаємо хороші новини з Луганської області", – сказав Гайдай.

Крім того, очільник ОВА розповів, що окупанти будують оборонні споруди в Бєлгородській області РФ. Очевидно, вони готуються до тобто залишення захоплених територій і так званого "перегрупування".

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"Ми чітко розуміємо, що плани, які вони (окупанти. - Ред.) собі ставили, повністю провалено", – сказав Гайдай.

Він наголосив, що проти ЗСУ "стоїть величезна кількість" зброї, техніки та особового складу. Росіяни безкінечно б'ють по позиціях ЗСУ, але в українських воїнів є найкраща мотивація у світі.

"Нам головне – зберегти життя наших солдатів, тому нехай вони рухаються і працюють так, як це потрібно, щоб звільняти наші території, але не за рахунок просто маси загиблих бійців", – резюмував він.

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Топ коментарі
+7
И остаётся непонятным только одно, причём ко всему этому Серёга Гайдай?
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23.10.2022 17:19
+6
Всі підтверджені дані відображаються. Маячня гайдаїв про втечі та полишення сіл адекватних людей не хвилює.
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23.10.2022 17:33
+5
ВІРЮ В ЗСУ... УКРАЇНА Б"ЄТЬСЯ !!

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23.10.2022 17:44
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И остаётся непонятным только одно, причём ко всему этому Серёга Гайдай?
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23.10.2022 17:19 Відповісти
Эта такой балабол, вроде Арестовича, хотя может он инфу озвучивает Кремлю. Помнится он много раз сигнализировал, что Кременная оставлена бурятами. Пока они не опомнились и не зашли обратно (Серега особо отмечал, что ВСУ туда еще не зашли).
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23.10.2022 17:51 Відповісти
погані новини для кацапів;дощі змили "лінію вагнера"
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23.10.2022 19:43 Відповісти
До речі, а що з діпстейтом? Мапа заморожена? Бо різні відомості надходять, а мапа не змінюється.
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23.10.2022 17:22 Відповісти
Всі підтверджені дані відображаються. Маячня гайдаїв про втечі та полишення сіл адекватних людей не хвилює.
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23.10.2022 17:33 Відповісти
що -що... московити мають частковий успіх на луганщині на лінії сватово-купянськ...
а хтось слухає вкотре про втечу і деморалізацію орків...
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23.10.2022 17:41 Відповісти
І уже давно
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23.10.2022 17:56 Відповісти
Дощі сповільнили контрнаступ ЗСУ на Луганщині, але російські окупанти готуються до втечі

(стурбовано):
Хай парасольки не забудуть!
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23.10.2022 17:28 Відповісти
Гайдай=Глібов, крилов))
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23.10.2022 17:31 Відповісти
ВІРЮ В ЗСУ... УКРАЇНА Б"ЄТЬСЯ !!

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23.10.2022 17:44 Відповісти
Вірю в ЗСУ. Бережіть себе.
Вірю в нашу перемогу.
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23.10.2022 17:45 Відповісти
Гайдай, ты сдал Гундяю свои грамоты и ордена от РПЦ? Орденок от 2016 года, это как бы зашквар, хотя для элитки Украины это норма.
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23.10.2022 17:47 Відповісти
Підтерся та здав.
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23.10.2022 18:40 Відповісти
Будьте уважні,коли читаєте коментарі.
Думайте головою,бо багато провокаторів.
Довіряйте тільки офіційній інформації.
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23.10.2022 18:16 Відповісти
Заткніть йому вже пельку хто-небудь. Тим більше там зараз якраз орки наступають на Терни.
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23.10.2022 18:39 Відповісти
Знаковое интервью поводиря орков Суровикина это ответ всем сомневающимся в победе рускаго народца. У уродца напрочь отсутствует мыслительный процесс, только рефлексы на знакомые буквы алфавита. А приказ прост, как двери в ОПе, прекратить, восстановить, грызть землю зубами. В первой фазе Сталинградского сражения. после погрома возле миллерово, срочно выдвигались в большую излучину Дона две армии. Вперед, на расстояние 40 50 км от линии развертывания были выброшен передовой отряд в составе 2 полков. Немцы. правда, этого не заметили. помыкавшись. остатки пошли назад. Уже после войны, когда маршал Чуйков был в фаворе у генсеков, возникли споры о целесообразности такого маневра. Другой маршал Рокосовский признал,что это непотребство. Споры усилились. Апологеты тактической тупости даже добились фильма Они сражались за Родину, там показаны мытарства одного из полков по степях. И до сих пор неясно. что это было. Как раз после Балаклейской операции 2022 года. историки от орков быстро сварганили на ютубе рассказ об этом безобразии и уже Олежик Жданов как бы между прочим вкидывает инфу, ВС РФ берут Терны. и Гайдай ему вторит. Задают нервозности.
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23.10.2022 19:56 Відповісти
 
 