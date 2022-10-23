Дощі сповільнили контрнаступ ЗСУ на Луганщині, але російські окупанти готуються до втечі, - Гайдай

Контрнаступ Сил оборони України на Луганщині дещо сповільнився через дощі, але воїни просуваються вперед. Незабаром будуть гарні новини від Генерального штабу.

Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Нам заважає трохи погода, бо зараз дощі, якраз на кордоні Донецької та Луганської області, і це сповільнює наступ, тому що техніка в'язне, але все одно, я сподіваюся, що найближчим часом від Генерального штабу ми отримаємо хороші новини з Луганської області", – сказав Гайдай.

Крім того, очільник ОВА розповів, що окупанти будують оборонні споруди в Бєлгородській області РФ. Очевидно, вони готуються до тобто залишення захоплених територій і так званого "перегрупування".

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"Ми чітко розуміємо, що плани, які вони (окупанти. - Ред.) собі ставили, повністю провалено", – сказав Гайдай.

Він наголосив, що проти ЗСУ "стоїть величезна кількість" зброї, техніки та особового складу. Росіяни безкінечно б'ють по позиціях ЗСУ, але в українських воїнів є найкраща мотивація у світі.

"Нам головне – зберегти життя наших солдатів, тому нехай вони рухаються і працюють так, як це потрібно, щоб звільняти наші території, але не за рахунок просто маси загиблих бійців", – резюмував він.