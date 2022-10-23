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Рашисти продовжують "евакуацію", але не можуть повноцінно користуватися мостами, - ОК "Південь"

херсон

Росія продовжує шантажувати тим, що бійці ЗСУ нібито планують вдарити по ГЕС, попри те, що російські війська самі ж замінували об’єкт та звільнили усіх українських працівників, таким чином обмеживши до нього доступ та посиливши охоронний режим.

Про це заявила керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Це якраз все свідчить про підготовку певних заходів маніпуляційного характеру, який вони намагаються використовувати. Так, вони продовжують самі евакуюватися з правого на лівий берег, це не так стрімко відбувається саме через те, що вони використовують тільки альтернативні переправи, не можуть користуватися повноцінно мостами", - зазначила вона

Також Гуменюк звернула увагу на те, що російські війська переміщують на лівий берег Дніпра елітні підрозділи й офіцерський склад, залишаючи лише мобілізованих за принципом "кого не шкода".

Читайте: Упродовж ночі Сили оборони виконали близько 130 вогневих завдань по позиціях ворога на Півдні, - ОК "Південь"

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Топ коментарі
+10
Лодками в Херсоне они уже запаслись....
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23.10.2022 18:06
+7
///
У Херсоні прогримів вибух ‒ підірвали авто колаборанта

У тимчасово захопленому російськими окупантами Херсоні у неділю, 23 жовтня, прогримів вибух.
З повідомлень Telegram-каналів, у місті підірвали авто "начальника СІЗО" Олега Тютюрая, який співпрацює з окупантами. За попередніми даними, є загиблі. Поки невідомо, чи є серед них колаборант із СІЗО.
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23.10.2022 18:03
+6
похоже на флотилію для відпливу на інший берег.... стікса.
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23.10.2022 18:24
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Власне, а що рузьге можуть робити повноцінно?
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23.10.2022 17:49 Відповісти
годі вже вішати лапшу на вуха...снігурівка стоїть...так чого з херсону тікати?
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23.10.2022 17:58 Відповісти
ти не тікай, чекай.... потім не встигнеш.
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23.10.2022 18:03 Відповісти
///
У Херсоні прогримів вибух ‒ підірвали авто колаборанта

У тимчасово захопленому російськими окупантами Херсоні у неділю, 23 жовтня, прогримів вибух.
З повідомлень Telegram-каналів, у місті підірвали авто "начальника СІЗО" Олега Тютюрая, який співпрацює з окупантами. За попередніми даними, є загиблі. Поки невідомо, чи є серед них колаборант із СІЗО.
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23.10.2022 18:03 Відповісти
стовп сильно постраждав... відновленню не підлягає...
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23.10.2022 18:05 Відповісти
ну шо я можу сказати - тільки такі фото)))) мабуть стов там таки зіграв свою важливу роль))))
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23.10.2022 18:12 Відповісти
Лодками в Херсоне они уже запаслись....
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23.10.2022 18:06 Відповісти
похоже на флотилію для відпливу на інший берег.... стікса.
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23.10.2022 18:24 Відповісти
Эти лодки и смолить не надо, главное якорь по-больше с собой захватить.
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23.10.2022 22:21 Відповісти
 
 