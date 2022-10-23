Рашисти продовжують "евакуацію", але не можуть повноцінно користуватися мостами, - ОК "Південь"

Росія продовжує шантажувати тим, що бійці ЗСУ нібито планують вдарити по ГЕС, попри те, що російські війська самі ж замінували об’єкт та звільнили усіх українських працівників, таким чином обмеживши до нього доступ та посиливши охоронний режим.

Про це заявила керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Це якраз все свідчить про підготовку певних заходів маніпуляційного характеру, який вони намагаються використовувати. Так, вони продовжують самі евакуюватися з правого на лівий берег, це не так стрімко відбувається саме через те, що вони використовують тільки альтернативні переправи, не можуть користуватися повноцінно мостами", - зазначила вона

Також Гуменюк звернула увагу на те, що російські війська переміщують на лівий берег Дніпра елітні підрозділи й офіцерський склад, залишаючи лише мобілізованих за принципом "кого не шкода".

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