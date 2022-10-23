Угорщина ратифікує заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО до кінця року, - міністр Гуляш

Угорщина та Туреччина є єдиними країнами НАТО, які ще не ратифікували приєднання Швеції та Фінляндії до альянсу.

Про це нагадує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Уряд Угорщини підтримує членство Швеції та Фінляндії в НАТО і подав ратифікаційні документи до Національної асамблеї, заявив журналістам міністр, керівник апарату прем’єра Віктора Орбана Гергелі Гуляш.

За його словами, Угорщина ратифікує вступ до НАТО двох скандинавських країн не пізніше середини грудня.

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На запитання журналіста, чи стане НАТО сильнішим після приєднанням Фінляндії та Швеції, Гуляш відповів, що на це сподівається. Він додав, що можна дискутувати, чи відповідає розширення інтересам національної безпеки Угорщини, але сказав, що зараз це не має значення.

Нагадаємо, Фінляндія і Швеція подали заявки на вступ до НАТО після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року, проте зустріли опір з боку Туреччини, яка звинуватила їх у підтримці угруповань, які вона вважає терористичними.