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Угорщина (2147) НАТО (6206) Фінляндія (1235) членство в НАТО (1643) Швеція (914)

Угорщина ратифікує заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО до кінця року, - міністр Гуляш

нато,сша,американские,американські

Угорщина та Туреччина є єдиними країнами НАТО, які ще не ратифікували приєднання Швеції та Фінляндії до альянсу.

Про це нагадує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Уряд Угорщини підтримує членство Швеції та Фінляндії в НАТО і подав ратифікаційні документи до Національної асамблеї, заявив журналістам міністр, керівник апарату прем’єра Віктора Орбана Гергелі Гуляш.

За його словами, Угорщина ратифікує вступ до НАТО двох скандинавських країн не пізніше середини грудня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина, Швеція та Фінляндія провели першу зустріч щодо вступу до НАТО

На запитання журналіста, чи стане НАТО сильнішим після приєднанням Фінляндії та Швеції, Гуляш відповів, що на це сподівається. Він додав, що можна дискутувати, чи відповідає розширення інтересам національної безпеки Угорщини, але сказав, що зараз це не має значення.

Нагадаємо, Фінляндія і Швеція подали заявки на вступ до НАТО після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року, проте зустріли опір з боку Туреччини, яка звинуватила їх у підтримці угруповань, які вона вважає терористичними.

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Топ коментарі
+14
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23.10.2022 18:08
+12
А куда вы, зауральская полумонгольская шваль денетесь?
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23.10.2022 18:07
+9
Хто довше всіх в Європі сидів при владі? - *****, крахмалленфюрер, Ердоган, Орбан і Меркель. Всі так чи інакше пов"язані з *****м.
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23.10.2022 18:13
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А куда вы, зауральская полумонгольская шваль денетесь?
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23.10.2022 18:07 Відповісти
Угорщина ратифікує

Милостиво ратифікувати зволить...
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23.10.2022 18:07 Відповісти
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23.10.2022 18:08 Відповісти
кабаевой только рядом нет ))
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23.10.2022 18:36 Відповісти
Эта свиноматка со своим паскудным выводком тоже поди в бункере ныкаеться.
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23.10.2022 19:04 Відповісти
Як це прастітуткі путіна на це погодились?

путін лишить фінансування!
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23.10.2022 18:12 Відповісти
Хто довше всіх в Європі сидів при владі? - *****, крахмалленфюрер, Ердоган, Орбан і Меркель. Всі так чи інакше пов"язані з *****м.
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23.10.2022 18:13 Відповісти
Бо він теж багато сидіть при владі) А зараз Сі на 3-му терміну теж буде хтіти війні з США
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23.10.2022 18:25 Відповісти
а чего тянуть??? повыёживаться или чтоб уговаривали-упрашивали????
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23.10.2022 18:15 Відповісти
Угорщині пояснили,що Швеція і Фінляндія то є два,а Угорщина то є один...Причому то два таких,що замінять десять Угорщин з Турцією в придачу...
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23.10.2022 18:16 Відповісти
А за дозволом поїдуть до путіна?
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23.10.2022 18:18 Відповісти
Ратификаторы мамкины Позор Европы
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23.10.2022 18:19 Відповісти
И какого чёрта они тянут до конца года? Надеются, что что-то произойдёт и всем будет не до скандинавов? Почему не принять решение прямо сейчас?
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23.10.2022 18:20 Відповісти
Чем мельче всякая шушера , тем больше величия на себя напускает .
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23.10.2022 18:24 Відповісти
Но про Россию этого не скажешь)
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23.10.2022 18:26 Відповісти
Ну почему, можно сказать. Территория ох@енная, ресурсов дох@я, а толку - них@я, одна только ох@енная манечка вЯличия.
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23.10.2022 19:43 Відповісти
Если бы речь шла про Украину, то министр Фрикаделька уже бы на гавно изошел
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23.10.2022 18:25 Відповісти
министр Борщ
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23.10.2022 19:15 Відповісти
це якийсь расстєгай а не гуляш
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23.10.2022 18:27 Відповісти
это консерва вздутая ))
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23.10.2022 18:39 Відповісти
А ЧТО (или КТО) мешает проголосовать на СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ?
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23.10.2022 18:35 Відповісти
Гуляш - це тіпа їхній єрмак. Теж манагер...
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23.10.2022 18:47 Відповісти
Гуляш по коридору .
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23.10.2022 18:50 Відповісти
***** не бажає платити Мадьярщині за вибрики проти розширення НАТО, тому вибриків не будет, та все буде тихо.
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23.10.2022 18:52 Відповісти
А не логичнее выкинуть две тупые страны и взять две умные?!
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23.10.2022 19:03 Відповісти
Дожмуть і турків, https://www.ponomaroleg.com/utrennij-obzor-23-10-2022/ вважає Олег Пономарь
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23.10.2022 19:06 Відповісти
****** кто вообще взял обоссаную цыганву в еес и НАТО
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23.10.2022 19:10 Відповісти
Это было ещё до правления Орбана.
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24.10.2022 00:33 Відповісти
Мене при одному тільки слові "угорщина" починає тіпати!
Навіть не читаючи далі заголовок чи текст.
Довбані свино-мадярські вилупки, прямуйте вслід за русскім ваєнним карабльом!
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23.10.2022 19:24 Відповісти
Мад'яр із призвіщєм Гуляш? Рілі?
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23.10.2022 19:26 Відповісти
Згадався криворізький панк Борщ чомусь...
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23.10.2022 19:27 Відповісти
По фамилии их министра стает понятно , что он не рыба ни мясо.
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23.10.2022 19:41 Відповісти
Дожилися... Продажні і сикливі мадяри "височайше" вирішують долю цивілізованих країн і народів. Саме тому для НАТО і ЄС це може стати початком занепаду, якщо не розвалу: фатальною помилкою було пускати в ці організації сикливу розцяцьковану шантрапу, передусім болгарів, румунів і мадярів та ще й надавати їм такі права. Економічне і військове значення для НАТО і ЄС цього зброду не те що нуляче, але й затратне. Вони скористалися нагодою заховатися за чужі спини і звідтіля "хоробро" вийо.уватися і вирішувати свої територіальні, мовні і історичні стосунки з сусідами.
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23.10.2022 19:42 Відповісти
***** своим проституткам братьям-мадьярам разрешило?
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23.10.2022 19:43 Відповісти
Тобто кацапоугри досі сподіваються ще щось для себе встигнути вишантажувати за свою згоду під приводом, що "можна дискутувати, чи відповідає розширення інтересам національної безпеки Угорщини" і що "зараз це не має значення", а як зайде мова за погодження санкції проти расєї, то раптом виявиться, що Фінляндія зі Швецією то є загроза мад'ярській нацбезпеці
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23.10.2022 19:53 Відповісти
Ну ладно Турция, она выеживается, набрав пару млн. беженцев из Сирии и закрыла пролив для военных кораблей свинособачих, но этих мадьярских чмошников какого рожна терпят в НАТО и Евросоюзе, уже давно пора нахлестать по **@льнику.
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23.10.2022 20:01 Відповісти
Угорщину треба виключити з ЄС - хай буде асоційованим членом ЄС.
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23.10.2022 21:29 Відповісти
 
 