Протягом 23 жовтня Сили оборони відбили ворожі штурми поблизу 7 населених пунктів, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 23.10.2022.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб у офіційному фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "Триває двісті сорок друга доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Для підтримання війни в Україні російська федерація продовжує комплектувати підрозділи за рахунок мобілізованих осіб та знімає зі зберігання військову техніку.

Читайте також: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 67 470 осіб, 245 гелікоптерів, 2584 танки, 1667 артсистем, 5284 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Кліщіївка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Протягом доби противник знову завдав ракетних та авіаційних ударів по інфраструктурі та помешканням цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Загалом за добу, окупанти завдали 2 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснили близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури Миколаєва, Запоріжжя та Новотавричеського Запорізької області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські захисники відбили атаки окупантів у районах 8 населених пунктів на Донеччині й Луганщині, - Генштаб ЗСУ

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по українських об’єктах критичної інфраструктури з території республіки білорусь. Зокрема й із задіянням ударних БпЛА іранського виробництва.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Ямполівка, Кам’янка та Білогорівка;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Озарянівка, Опитне, Соледар та Яковлівка Донецької області;

на Авдіївському та Запорізькому напрямках – з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Невельське, Водяне, Новомихайлівка, Мар’їнка, Пречистівка, Новопіль, Новосілка та Залізничне.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював військову та цивільну інфраструктуру населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення. Від вогню реактивної та ствольної артилерії постраждали Нікополь та Іллінка Дніпропетровської області.

Також читайте: Війська РФ повністю залишили Чарівне та Чкалове на Херсонщині, - Генштаб ЗСУ

Російське військове командування має проблеми з матеріальним забезпеченням мобілізованих громадян. Так, на Херсонському напрямку, відмобілізовані російські військовослужбовці вирізняються поганим екіпіруванням, у більшості відсутнє військове взуття та інші елементи форми одягу та спорядження.

Відомо, що мобілізований особовий склад російських окупаційних військ відправляється на війну з огляду оперативної обстановки. Командування не зважає на рівень їх підготовленості. Таким чином російське військове керівництво намагається утримати лінію фронту. Через слабку організацію взаємодії є непоодинокі випадки так званого "дружнього вогню" між підрозділами противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ сьогодні атакували інфраструктуру 9 областей, - Генштаб ЗСУ

За уточненою інформацією, підтверджено знищення особового складу та техніки противника за 22 жовтня поточного року. В районі міста Енергодар, в результаті вогневого ураження, було знищено 4 гаубиці Д-30, 3 вантажівки з боєприпасами, до 50 військовослужбовців противника, ще близько 40 - поранено. На одному з напрямків, уражено 2 одиниці РСЗВ "Ураган" ворога разом з бойовими розрахунками.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 6 ударів. Підтверджено ураження 6 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога. За сьогодні, попередньо, підрозділи протиповітряної оборони збили дванадцять БпЛА "Shahed-136".

Ракетні війська і артилерія уразили пункт управління, п’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та зенітний ракетний комплекс противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 67 070 осіб, 1341 БПЛА, 2579 танків, 1653 артсистеми, 5266 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА