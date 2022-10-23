Італія стоїть і завжди буде стояти на боці хороброго українського народу, - новий прем’єр Мелоні
Глава італійського уряду Джорджа Мелоні запевнила Президента Володимира Зеленського, що Італія завжди буде стояти на боці хороброго народу України, який протистоїть повномасштабній агресії Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у Твітері у відповідь на привітання зі вступом на посаду від українського Глави держави.
"Дуже вдячна, Володимире Зеленський. Італія стоїть і завжди буде стояти на боці хороброго українського народу, який бореться за свою свободу та повноправний мир. Ви не залишилися на одинці", - повідомила Мелоні.
Як повідомлялося, учора лідер партії "Брати Італії" 45-річна Джорджа Мелоні 22 жовтня офіційно склала присягу глави італійського уряду, ставши першою жінкою - прем’єр-міністром в історії країни.
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In a July 2022 interview with Nicholas Farrell of The Spectator, Meloni rejected descriptions of her politics as far right, calling it a smear campaign by her opponents. She has described herself as a mainstream conservative. Additionally, Meloni has been described as hard right, right-wing populist, and nationalist.
"Італійські фашисти вирішили підтримувати українських фашистів".
1. Що поганого зробили українці, як нація, безрідним "руССкім"?
2. Хто на кого і для чого напав? "Денацифікація", це знищення нації, яка породила моськовію, а обстріли Матері городів руських Києва - повторення довговікової політики пограбування Русі моськовією?
Если стоять, как Шольц, то можно вообще не стоять. А кто припомнит мне IRIS-T, может сам припомнить, что их Украина купила и что это - оборонительное вооружение для тыла, которое в контрнаступлении не помогает вообще никак. Германия передаёт свои танки всему НАТО, а Украине достаётся только советское старьё. Победу Украины такая сугубо оборонительная помощь не приближает совсем никак.
белла чао. Це не просто пісн
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