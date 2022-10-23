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Італія (1514) Джорджа Мелоні (106)

Італія стоїть і завжди буде стояти на боці хороброго українського народу, - новий прем’єр Мелоні

мелоні,джорджа

Глава італійського уряду Джорджа Мелоні запевнила Президента Володимира Зеленського, що Італія завжди буде стояти на боці хороброго народу України, який протистоїть повномасштабній агресії Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у Твітері у відповідь на привітання зі вступом на посаду від українського Глави держави.

"Дуже вдячна, Володимире Зеленський. Італія стоїть і завжди буде стояти на боці хороброго українського народу, який бореться за свою свободу та повноправний мир. Ви не залишилися на одинці", - повідомила Мелоні.

Як повідомлялося, учора лідер партії "Брати Італії" 45-річна Джорджа Мелоні 22 жовтня офіційно склала присягу глави італійського уряду, ставши першою жінкою - прем’єр-міністром в історії країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив із лідером партії "Брати Італії" Мелоні подальшу підтримку України

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Топ коментарі
+12
Велика подяка прем'єр-міністру Джорджі Мелоні запідтримку України.
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23.10.2022 18:54
+10
в добру путь! дякуємо за гідні слова (сподіваємося щирі)
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23.10.2022 18:57
+8
Чекайте завтра на раша-ТБ:

"Італійські фашисти вирішили підтримувати українських фашистів".
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23.10.2022 18:46
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Сосед-сицилиец Сэл говорит, шо она красная. Но Сэлу уже под 80 лет.....
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23.10.2022 18:43 Відповісти
Сусід щось загоняється:

In a July 2022 interview with Nicholas Farrell of The Spectator, Meloni rejected descriptions of her politics as far right, calling it a smear campaign by her opponents. She has described herself as a mainstream conservative. Additionally, Meloni has been described as hard right, right-wing populist, and nationalist.
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23.10.2022 18:55 Відповісти
Он из тех времен, когда на Сицилии ты мог быть только либо красным, либо мафиозо. Видимо, он таким образом сообщает, шо Мелони - не мафиозо.
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23.10.2022 19:04 Відповісти
Ну технически, Мелони принимает сейчас американцев на своей земле, как когда-то Сицилия во Второй мировой)))
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23.10.2022 19:15 Відповісти
Тогда Американцы взаимодействовали как раз с мафиози
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23.10.2022 19:19 Відповісти
Ну вот Мелони знач тем же занимается) Так Сэлу и передай
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23.10.2022 19:23 Відповісти
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23.10.2022 19:24 Відповісти
"сицилиец Сэл" - відразу легендарний фільм та книгу згадав
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23.10.2022 18:55 Відповісти
Салваторе ди Белла. Очень колоритный дядька, в фильмах про мафию ему самое место.
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23.10.2022 19:16 Відповісти
Чекайте завтра на раша-ТБ:

"Італійські фашисти вирішили підтримувати українських фашистів".
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23.10.2022 18:46 Відповісти
Ляптя, коли ти, судячи з твого посту, недалекий розумом, то, щоб зрозуміти ситуацію, задай собі і сам знайди відповідь на такі прості питання:
1. Що поганого зробили українці, як нація, безрідним "руССкім"?
2. Хто на кого і для чого напав? "Денацифікація", це знищення нації, яка породила моськовію, а обстріли Матері городів руських Києва - повторення довговікової політики пограбування Русі моськовією?
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23.10.2022 18:56 Відповісти
Анатолій, при всій повазі, ви, між рядків читаєте?
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23.10.2022 19:47 Відповісти
На жаль,багато пісателей,а не чітателей)
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23.10.2022 20:21 Відповісти
***** пішов, кацапня ********** набутилочна!
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23.10.2022 20:59 Відповісти
... заява вiд рашистiфф
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23.10.2022 22:36 Відповісти
То все дипломатичні реверанси. Більше ніж Драгі нам ніхто допомогати не буде. З"їли хорошого чоловіка.
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23.10.2022 18:46 Відповісти
Допомагає Італія, а не якісь окремі люди.
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23.10.2022 18:53 Відповісти
З Італією все дуже не однозначно, нажаль. Там багато людей роками дивилися рашатв... (інфа сотка, маю тітку в Наполі )
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23.10.2022 19:02 Відповісти
Ой, в мене екс- під Міланом, ми з нею переписуємось іноді. В неї дід чоловіка увечері якийсь канал вмикає і історичні фільми дивиться про мусоліні, так і засинає у кріслі перед телеком)) там дуже вибухова суміш взагалі, вони постійно туди-сюди ковдру тягають. Але коалиція рашистів у парламенті з самого початку розвалилась і це гарний знак.
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23.10.2022 19:06 Відповісти
Не фіга. Допомагають окремі люди чи партії які при владі, тобто курс якого вони дотримуються. Нам Індія чи Угорщина сильно допомагають? Чи там погані люди живуть?
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23.10.2022 19:07 Відповісти
Цей курс вони не з потолка беруть, вони є найманими менеджерами народу і впроваджують саме волю народу, так демократія працює. Хоча такі підходи і дуже підвержені впливу масс-медіа, тому існують краіни де людей зомбували більше (Сербія, Угорщина), а існують де менше, але усе одно вплив відчутний (Італія, Германія)
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23.10.2022 19:13 Відповісти
Мелонi цiлий мiсяць була поруч з Драгi й пiдтриму€ його позицiю цiлково. Також дала по рилi берлусцi, пояснюючи, що пiдтримка Украi'ни це полiтика €вропи й Iталii' зокрема.
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23.10.2022 22:43 Відповісти
Пiсля чого усi массмедiя Iталii' критикували берлуску з його ****** та пляшками горiлки.
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23.10.2022 22:46 Відповісти
Італія за нами .
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23.10.2022 18:47 Відповісти
Мелоні, як політик, була мені завжди симпатична
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23.10.2022 18:54 Відповісти
А мені вона симпатична як жінка
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23.10.2022 19:26 Відповісти
Велика подяка прем'єр-міністру Джорджі Мелоні запідтримку України.
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23.10.2022 18:54 Відповісти
в добру путь! дякуємо за гідні слова (сподіваємося щирі)
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23.10.2022 18:57 Відповісти
Не верьте. Фашистка(популистка). Марио Драги прищемил ей хвост 7.5млрд=1 реформа. Танцует перед ЕС
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23.10.2022 18:59 Відповісти
В данном случае она "танцует" в первую очередь перед своим народом, потом перед Украиной, и уже в третью - перед ЕС и Америкой и рептилоидами.
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23.10.2022 19:08 Відповісти
Rascista bugiardo sei tu.
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23.10.2022 22:48 Відповісти
Стоять можно очень по-разному.
Если стоять, как Шольц, то можно вообще не стоять. А кто припомнит мне IRIS-T, может сам припомнить, что их Украина купила и что это - оборонительное вооружение для тыла, которое в контрнаступлении не помогает вообще никак. Германия передаёт свои танки всему НАТО, а Украине достаётся только советское старьё. Победу Украины такая сугубо оборонительная помощь не приближает совсем никак.
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23.10.2022 19:37 Відповісти
Будем надіятись.

белла чао. Це не просто пісн
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23.10.2022 19:59 Відповісти
На Чёрном море требуются подводные пловцы.
Специалисты по перезагрузке крейсеров килем вверх.
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23.10.2022 20:46 Відповісти
 
 