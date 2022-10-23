Італія стоїть і завжди буде стояти на боці хороброго українського народу, - новий прем’єр Мелоні

Глава італійського уряду Джорджа Мелоні запевнила Президента Володимира Зеленського, що Італія завжди буде стояти на боці хороброго народу України, який протистоїть повномасштабній агресії Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у Твітері у відповідь на привітання зі вступом на посаду від українського Глави держави.

"Дуже вдячна, Володимире Зеленський. Італія стоїть і завжди буде стояти на боці хороброго українського народу, який бореться за свою свободу та повноправний мир. Ви не залишилися на одинці", - повідомила Мелоні.

Як повідомлялося, учора лідер партії "Брати Італії" 45-річна Джорджа Мелоні 22 жовтня офіційно склала присягу глави італійського уряду, ставши першою жінкою - прем’єр-міністром в історії країни.

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