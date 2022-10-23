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Представники Церков, християнських спільнот і світових релігій проведуть спільну молитву за Україну у римському Колізеї

колізей

Під час недільної зустрічі з паломниками Папа Римський Франциск звернувся із закликом, присвяченим загостренню ситуації в Ефіопії, склав співчуття постраждалим від повеней у Африці та запросив на молитву за мир в Україні та світі, яку він 25 жовтня очолить в римському Колізеї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Vatican News.

"Не переставаймо молитися за Україну, яка так багато страждає". Із таким закликом Папа Франциск звернувся, промовляючи до учасників недільної молитви "Ангел Господній", які 23 жовтня зібралися на площі святого Петра у Ватикані. Перед тим, як попрощатися, він нагадав, що у вівторок, 25 жовтня, він прибуде до римського Колізею, "щоби молитися за мир в Україні та світі разом з представниками Церков, християнських спільнот і світових релігій", які зберуться на зустріч, організовану Спільнотою святого Егідія "Волання миру". "Запрошую вас духовно єднатися з цим великим молінням до Бога: молитва – це сила миру. Молімося, не переставаймо молитися за Україну, яка так багато страждає", – закликав він.

Святіший Отець також висловив своє занепокоєння ситуацією затягування конфлікту в Ефіопії, вкотре наголошуючи на тому, що "насильство не вирішує непорозуміння, а лише помножує їхні трагічні наслідки". "Звертаюся із закликом до політичних лідерів, аби припинилися страждання безборонного населення та були знайдені справедливі розв’язки задля тривалого миру в усій країні. Нехай же зусилля сторін на користь діалогу та шукання спільного блага приведуть на конкретну стежку примирення. Нехай не забракне братам і сестрам ефіопцям, які переживають важкі випробування, нашої молитви, нашої солідарності та необхідної гуманітарної допомоги", – побажав Папа.

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Франциск висловив свій смуток з приводу смертей і руйнувань, спричинених повенями, які уразили різні країни Африки. "Молюся за жертви та запевняю близькість з мільйонами вимушених переселенців, складаючи побажання, щоби помножувалися спільні зусилля для запобігання таким стихійним лихам", – сказав він.

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Топ коментарі
+19
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23.10.2022 19:00
+9
Символично, в стиле Папы-иезуита. Молебен за мир в Украине на древнем месте бойни. Даже не знаю как к такому отнестись.
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23.10.2022 18:53
+7
Якого хе уся патлата і непатлата-нечисть лізе у Колізей !? Колізей - це святе місце , де христанутих вбивали і цькували дикими тваринами !! Звісно , може це і вигадка бо цінність життя християнина дуже мізерна : доки приносить прибуток попові чи пастору - доти і цінний .
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23.10.2022 18:59
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Символично, в стиле Папы-иезуита. Молебен за мир в Украине на древнем месте бойни. Даже не знаю как к такому отнестись.
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23.10.2022 18:53 Відповісти
Цікаво у папи римського є ППО ..ну крім кадила
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23.10.2022 19:23 Відповісти
Ватиканские боевые голуби-камикадзе.
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23.10.2022 19:26 Відповісти
банк Ватикану в нього є..
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23.10.2022 19:46 Відповісти
Антипапа ***** Римський=Гундяй Кірюха
так в тому то і суть - він дуже добре маскує цю акцію і добре знає КОМУ і ДЕ закликає молитись......брав уроки в Гундяя, недаром цілуються в засос регулярно....
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23.10.2022 20:06 Відповісти
действительно, символично - напоминает поклонение богу войны и кровавых ужасов прямо в его капище. Колизей утоп в крови, жестокости - Украина тоже...Африка кстати тоже там постоянно то война то геноцид то резня...типа молятся за мир достигаемый методом принуждения агрессором к миру...как это делает кацапия...

молиться надо о военной победе в справедливой оборонной войне или о том чтобы орки отошли на свои территории а аткже о том чтобы бог дал им справедливое возмездие с жертвами никак не меньше чем пришлось и приходится испытывать украинцам...

А этот антипапа хочет отдать на заклание окупированные земли Украины - склоняет к переговорам на условиях кацапстана, то есть он за "принуждение к миру" и продвигает эту извращенную идею (все в духе и традициях ватикана), прекрасно зная что кацапы просто в прямом смысле слова вырезают и выжигают проукраинских граждан......то есть молитва будет за это я так понимаю...(((((!!!! за такой "мир"?!!!

А кацапская самка там будет которая намеревается взяться типа за руки з украинкой (в последнем случае это была какая-то ряженная украинка-манкуртка)..Может пригласить еще того пропагандона который сегодня призывал убивать, топить украинских детей в прямом эфире !!!!????

ну нет эту акцию надо игнорировать...

лучше уж провести там оргию......и таким способом очистить этот колизей от негатива, но у нас есть Щекавица так что колизей нам к одному месту....
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23.10.2022 22:08 Відповісти
Папа Римський Франциск звернувся із закликом, присвяченим загостренню ситуації в Ефіопії, склав співчуття постраждалим від повеней у Африці та запросив на молитву за мир в Україні

Рівноцінний ряд, еге ж...
Щоб у пана N срачка пройшла та за мир в Україні.
*****...
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23.10.2022 18:57 Відповісти
блеать, Антипапа ***** Римський поставив Європу в один смисловий ряд з Африкою... нє.. ну я поважаю африканців, там тих жінок і чоловіків з набедренними повязкамиі в хатах з соломи, де в них традиції такі "цікаві" стосовно малолітніх дівчаток, де полювання в саванні є одним з основних засобів виживання, а СНІД це як в нас застуда....................................

але може якось то розділити осібно - ті ситуації і наша країна є з кардинальними особливостями, мяко кажучи трішки відрізняється....
корочи старий точно нсеповна розуму, але того не може бути при такій посаді то робимо висновок що воно спеціально таке верзе, мабуть бабосики черех банк ватикану пливуть рікою від певних агентів впливу...
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23.10.2022 19:59 Відповісти
Якого хе уся патлата і непатлата-нечисть лізе у Колізей !? Колізей - це святе місце , де христанутих вбивали і цькували дикими тваринами !! Звісно , може це і вигадка бо цінність життя християнина дуже мізерна : доки приносить прибуток попові чи пастору - доти і цінний .
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23.10.2022 18:59 Відповісти
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23.10.2022 19:00 Відповісти
Справа не в патріархаті, сповідання віри у них однакове. Правильна віра у всіх православних. Одна Біблія, де написано НЕ УБИЙ. А кров ллється
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24.10.2022 00:27 Відповісти
Справа у патріархаті
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24.10.2022 08:17 Відповісти
Молитва неіснуючому еврейському богу, то таки да, то таки сила було б краще допомогти грошима, але. Всі попи, пастирі, пресвитери, мули, равіни та інші гандлярі повітрям жадні на гроші, але молитва то да, від пуза, вона ж бешкоштовно.
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23.10.2022 19:05 Відповісти
Что многие.в частности православные,живут так,что отвращают всех от Бога,это факт.
Но с лозунгами "о неiснуючого бога"-вы б попритихли.Жили б все по заповедям Божьим-небыло б столько горя и беды на земле,из за которых страдают и непричастные.И войн,в том числе-начиная крестовыми походами и кострами инквизиции-до сегодняшнего сумасшествия с путинским отребьем.А те ,кто живёт,как учил Христос-не делают ближнему зла.Вот и хлебаете последствия своего безбожия-от проблем в семье до проблем мирового масштаба.Но вы не желаете принимать Божий закон-потому и будет пылать планета веками.Вместе с лживыми безбожными попами и лживыми нечестивыми атеистами.А настоящим христианам-только смерти ждать,чтоб избавиться от всех вас.
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23.10.2022 20:22 Відповісти
Та ваше християнство, то одна із гілок авраамічних релігій, поряд з ісламом та іудаізмом, така собі апгрейт версія іудаізму для греків. І чим глибже дивишся, ти воно все дрібнішає. Три основні напрямки католицизм, протистантизм, православіе, як в свою чергу діляться на безліч менш дрібних концессій. Но кожна стверджує що тільки вона правільна та істинна. Ну то дрібниці, достатньо подивитись на небо, тільки в нашій маленькій Галактиці 400 млрд зірок на зразок Сонця. Я не про те, а про те що попи всіх мастей жадні на гроші, зате казки розказують як соловейкиспівають, нічого особистого, просто бізнес.
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23.10.2022 20:35 Відповісти
Я про Бога писала.а не разновидность толкований Библии человеком.
Попы к Богу отношения вообще не имеют(просто бизнес)
А с Богом встретиться каждый и от этого никуда не уйдёшь. Вот об этом надо думать...
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23.10.2022 22:26 Відповісти
Лєна правильно Вам зауважила: якби не було виховання у заповідях (табу), то Вас би давно б вбили і з'їли. Вважати, що світ завжди був цивілізований - від незнання історії і як результат атеїстичної пропаганди. Така собі релігія навиворіт.
І ще одне уточнення: в Галактиці зірок на зразок Сонця не так вже й багато. Бо саме жовті карлики (як Сонце) живуть найдовше. Творець дав нам Сонце з оптимальними параметрами щодо орбіти Землі і інших планет. Влаштувати сприятливі умови для розвитку вищих форм життя не так вже й просто. Тож наша планетна система - одна із унікальних , якщо не єдина в Галактиці.
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24.10.2022 02:09 Відповісти
і скільки бабла зберуть?
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23.10.2022 19:22 Відповісти
не робіть цього бо ще більше зашкодить! Після заяв Антипапи ***** Римського стало зрозуміло шо там під овечою шкуркою приховується звіряче нутро, отож коли будете молитись то будете визнавати слова цього суб"єкта а він закликав чимшивдше йти на переговори тобто не виводити війська кацапії а йти на переговори і поступатися територріями на яких звірі вбивають наших дітей, мучать людей...
... не робіть цього... краще помоліться самі в кімнаті...як заповідав один відомий чоловік, вміючий перетворювати воду в вино.....
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23.10.2022 19:53 Відповісти
Просте питання---Назвіть назву молитви,яка б зупинила війну в історії людства?
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23.10.2022 20:02 Відповісти
Справа не в назві http://www.bible-for-you.org/Issleduem/net-otweta.php
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24.10.2022 00:24 Відповісти
Сатанист, а если точнее антихрист.
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23.10.2022 20:06 Відповісти
Опять батя устраивает цирк-шапито
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23.10.2022 20:15 Відповісти
Хто побачить папу з вогненої землі, дайте цьому підару
підсрачника від мене.Агов стрийський Шевчук ти де???
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23.10.2022 21:57 Відповісти
Щира молитва допоможе. Якщо Україна стане на коліна перед Богом, війна закінчиться.
Папа тут ні при чому, він один з багатьох, які блудодіяли з царями земними.
Главою церкви може бути тільки Христос
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24.10.2022 00:32 Відповісти
І чим вони відрізняються від інших шарлатанів?
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24.10.2022 00:57 Відповісти
 
 