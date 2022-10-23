Представники Церков, християнських спільнот і світових релігій проведуть спільну молитву за Україну у римському Колізеї
Під час недільної зустрічі з паломниками Папа Римський Франциск звернувся із закликом, присвяченим загостренню ситуації в Ефіопії, склав співчуття постраждалим від повеней у Африці та запросив на молитву за мир в Україні та світі, яку він 25 жовтня очолить в римському Колізеї.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Vatican News.
"Не переставаймо молитися за Україну, яка так багато страждає". Із таким закликом Папа Франциск звернувся, промовляючи до учасників недільної молитви "Ангел Господній", які 23 жовтня зібралися на площі святого Петра у Ватикані. Перед тим, як попрощатися, він нагадав, що у вівторок, 25 жовтня, він прибуде до римського Колізею, "щоби молитися за мир в Україні та світі разом з представниками Церков, християнських спільнот і світових релігій", які зберуться на зустріч, організовану Спільнотою святого Егідія "Волання миру". "Запрошую вас духовно єднатися з цим великим молінням до Бога: молитва – це сила миру. Молімося, не переставаймо молитися за Україну, яка так багато страждає", – закликав він.
Святіший Отець також висловив своє занепокоєння ситуацією затягування конфлікту в Ефіопії, вкотре наголошуючи на тому, що "насильство не вирішує непорозуміння, а лише помножує їхні трагічні наслідки". "Звертаюся із закликом до політичних лідерів, аби припинилися страждання безборонного населення та були знайдені справедливі розв’язки задля тривалого миру в усій країні. Нехай же зусилля сторін на користь діалогу та шукання спільного блага приведуть на конкретну стежку примирення. Нехай не забракне братам і сестрам ефіопцям, які переживають важкі випробування, нашої молитви, нашої солідарності та необхідної гуманітарної допомоги", – побажав Папа.
Франциск висловив свій смуток з приводу смертей і руйнувань, спричинених повенями, які уразили різні країни Африки. "Молюся за жертви та запевняю близькість з мільйонами вимушених переселенців, складаючи побажання, щоби помножувалися спільні зусилля для запобігання таким стихійним лихам", – сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
так в тому то і суть - він дуже добре маскує цю акцію і добре знає КОМУ і ДЕ закликає молитись......брав уроки в Гундяя, недаром цілуються в засос регулярно....
молиться надо о военной победе в справедливой оборонной войне или о том чтобы орки отошли на свои территории а аткже о том чтобы бог дал им справедливое возмездие с жертвами никак не меньше чем пришлось и приходится испытывать украинцам...
А этот антипапа хочет отдать на заклание окупированные земли Украины - склоняет к переговорам на условиях кацапстана, то есть он за "принуждение к миру" и продвигает эту извращенную идею (все в духе и традициях ватикана), прекрасно зная что кацапы просто в прямом смысле слова вырезают и выжигают проукраинских граждан......то есть молитва будет за это я так понимаю...(((((!!!! за такой "мир"?!!!
А кацапская самка там будет которая намеревается взяться типа за руки з украинкой (в последнем случае это была какая-то ряженная украинка-манкуртка)..Может пригласить еще того пропагандона который сегодня призывал убивать, топить украинских детей в прямом эфире !!!!????
ну нет эту акцию надо игнорировать...
лучше уж провести там оргию......и таким способом очистить этот колизей от негатива, но у нас есть Щекавица так что колизей нам к одному месту....
Рівноцінний ряд, еге ж...
Щоб у пана N срачка пройшла та за мир в Україні.
*****...
але може якось то розділити осібно - ті ситуації і наша країна є з кардинальними особливостями, мяко кажучи трішки відрізняється....
корочи старий точно нсеповна розуму, але того не може бути при такій посаді то робимо висновок що воно спеціально таке верзе, мабуть бабосики черех банк ватикану пливуть рікою від певних агентів впливу...
Но с лозунгами "о неiснуючого бога"-вы б попритихли.Жили б все по заповедям Божьим-небыло б столько горя и беды на земле,из за которых страдают и непричастные.И войн,в том числе-начиная крестовыми походами и кострами инквизиции-до сегодняшнего сумасшествия с путинским отребьем.А те ,кто живёт,как учил Христос-не делают ближнему зла.Вот и хлебаете последствия своего безбожия-от проблем в семье до проблем мирового масштаба.Но вы не желаете принимать Божий закон-потому и будет пылать планета веками.Вместе с лживыми безбожными попами и лживыми нечестивыми атеистами.А настоящим христианам-только смерти ждать,чтоб избавиться от всех вас.
Попы к Богу отношения вообще не имеют(просто бизнес)
А с Богом встретиться каждый и от этого никуда не уйдёшь. Вот об этом надо думать...
І ще одне уточнення: в Галактиці зірок на зразок Сонця не так вже й багато. Бо саме жовті карлики (як Сонце) живуть найдовше. Творець дав нам Сонце з оптимальними параметрами щодо орбіти Землі і інших планет. Влаштувати сприятливі умови для розвитку вищих форм життя не так вже й просто. Тож наша планетна система - одна із унікальних , якщо не єдина в Галактиці.
... не робіть цього... краще помоліться самі в кімнаті...як заповідав один відомий чоловік, вміючий перетворювати воду в вино.....
підсрачника від мене.Агов стрийський Шевчук ти де???
Папа тут ні при чому, він один з багатьох, які блудодіяли з царями земними.
Главою церкви може бути тільки Христос