Представники Церков, християнських спільнот і світових релігій проведуть спільну молитву за Україну у римському Колізеї

Під час недільної зустрічі з паломниками Папа Римський Франциск звернувся із закликом, присвяченим загостренню ситуації в Ефіопії, склав співчуття постраждалим від повеней у Африці та запросив на молитву за мир в Україні та світі, яку він 25 жовтня очолить в римському Колізеї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Vatican News.

"Не переставаймо молитися за Україну, яка так багато страждає". Із таким закликом Папа Франциск звернувся, промовляючи до учасників недільної молитви "Ангел Господній", які 23 жовтня зібралися на площі святого Петра у Ватикані. Перед тим, як попрощатися, він нагадав, що у вівторок, 25 жовтня, він прибуде до римського Колізею, "щоби молитися за мир в Україні та світі разом з представниками Церков, християнських спільнот і світових релігій", які зберуться на зустріч, організовану Спільнотою святого Егідія "Волання миру". "Запрошую вас духовно єднатися з цим великим молінням до Бога: молитва – це сила миру. Молімося, не переставаймо молитися за Україну, яка так багато страждає", – закликав він.

Святіший Отець також висловив своє занепокоєння ситуацією затягування конфлікту в Ефіопії, вкотре наголошуючи на тому, що "насильство не вирішує непорозуміння, а лише помножує їхні трагічні наслідки". "Звертаюся із закликом до політичних лідерів, аби припинилися страждання безборонного населення та були знайдені справедливі розв’язки задля тривалого миру в усій країні. Нехай же зусилля сторін на користь діалогу та шукання спільного блага приведуть на конкретну стежку примирення. Нехай не забракне братам і сестрам ефіопцям, які переживають важкі випробування, нашої молитви, нашої солідарності та необхідної гуманітарної допомоги", – побажав Папа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римський закликає реформувати ООН через війну в Україні

Франциск висловив свій смуток з приводу смертей і руйнувань, спричинених повенями, які уразили різні країни Африки. "Молюся за жертви та запевняю близькість з мільйонами вимушених переселенців, складаючи побажання, щоби помножувалися спільні зусилля для запобігання таким стихійним лихам", – сказав він.