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МВС рф (64) москва (1232)

У Москві поліцейських почали вивозити на військові навчання - вони тренуються у стрільбі з автомату та здійснюють марш-кидки

москва,поліція,росія

У Москві поліцейських почали вивозити на навчання: вони тренуються з стрільби з автоматів і марш-кидків у повній викладці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал База. 

Підрозділи росмійського МВС почали проводити навчання на полігонах. Там поліціянти тренуються стріляти з автоматів та кидати гранати. Про це  виданню розповіли джерела, знайомі із ситуацією. "Досі у нас завжди були тренування зі стрільби, але тільки з пістолета і без виїзду за місто. Зараз багато хто вже їздив на полігони, стріляв з автомата, кидав гранати. Іншим сказали готуватися до навчань. Явка обов'язкова", - розповів один із поліцейських.

За їхніми словами, деякі начальники йдуть далі і влаштовують співробітникам тренувальні марш-кидки — з речмішками та у бронежилетах. А в одному зі столичних підрозділів поліцейських взагалі вивозили на смугу перешкод, де необхідно було повзати по бруду та використовувати протигази.

Джерела видання також розповіли про скарги працівників — вони незадоволені тим, що начальство не видає їм форму для навчань, окільки її нібито немає на складах. В результаті поліцейським доводиться купувати все за свій рахунок, і на це може йти до 20 тисяч російських  рублів.

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Автор: 
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Топ коментарі
+27
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23.10.2022 19:08
+26
Скора паєдут дохнуть за залатой йьоршик срущєго в чємодан...
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23.10.2022 19:04
+20
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23.10.2022 19:05
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вони тренуються у стрільбі з автомату та здійснюють марш-кидки

Кидають на бабки?
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23.10.2022 19:01 Відповісти
по бистрому кидають на бабки
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23.10.2022 19:13 Відповісти
Скора паєдут дохнуть за залатой йьоршик срущєго в чємодан...
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23.10.2022 19:04 Відповісти
Возможно, но вообще в этих двух упражнениях нет ничего особенного, полицейский даже наверное должен сдавать экзамены по сим "предметам".
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23.10.2022 19:11 Відповісти
кидати гранати і здійснювати марш-броски для міліції рф це так має бути? ну... хиба вони до громадянської війни в москві готуються.
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23.10.2022 19:21 Відповісти
В теперешней ситуации это выглядит действительно подозрительно, потому как раньше этого не делали. Но. Современный полицейский должен уметь стрелять из пистолета и автомата, поддерживать себя в физической форме - бег это нормально, и броски гранат для полицейских - не выглядят чем то запредельным.Попробуйте познакомится с западными стандартами для офицеров полиции.
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23.10.2022 19:52 Відповісти
лишається одне питання- а вони встигнуть кинути оцю гранату? Чекаємо другої хвилі драпання від мобілізації, на цей раз "поліцейських"...
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24.10.2022 06:24 Відповісти
Думаю полицейские останутся полицейскими, при диктатуре полицейские нужнее врачей и даже военных. Их натаскивают и заставляют быть в форме для работы с собственным населением. Бросок гранаты в женщин и детей в рашке не является злодейством, если это делается ради ботексного карлика.
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24.10.2022 06:38 Відповісти
Москальська ковбаса в\с - тіко з великої рогатої худоби. Гаїшники вільного вигулу і тп тушки
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23.10.2022 19:19 Відповісти
солдат спит - служба идёт.

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23.10.2022 19:04 Відповісти
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23.10.2022 19:05 Відповісти
"вони тренуються у стрільбі з автомату та здійснюють марш-кидки" - значить до базової підготовки поліцейського, окрім як пи*дити цивільних кацапів кийками, більше нічого не входить?
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23.10.2022 19:05 Відповісти
мабуть готуються від п..ти цивільних кийками перейти до закидування своїх цивільних гранатами, незадоволення росте, і страх росте, ось і готують може тому.
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23.10.2022 19:24 Відповісти
Їх готують(як при чеченській) вахтовим методом в Україну(в її сиру землю)
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23.10.2022 19:47 Відповісти
Ще сидіти в кущах із знаком "40". Це в них друга вправа....
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23.10.2022 20:06 Відповісти
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23.10.2022 19:06 Відповісти
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23.10.2022 19:08 Відповісти
он там фоткался вместе с пенисом душилиным. во было бы класс если бы и того замочили!
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23.10.2022 19:15 Відповісти
недоработка ВСУ.... почему ТОЛЬКО РАНЕН категория 300 а не 200????
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23.10.2022 19:15 Відповісти
"Срочно⚡️Семён Пегов ранен под Донецком⚡️

Скоро подробности" (С)
держим кулачки шо сдохнет )))
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23.10.2022 19:16 Відповісти
СУМНА , что не сдох ☠️
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23.10.2022 19:52 Відповісти
Марш-броски? На кого бросаться собрались?
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23.10.2022 19:13 Відповісти
Здохнуть втомлені.
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23.10.2022 19:14 Відповісти
О, тепер і рузьгє "опозиціонери" почнуть тренування- вибігають з перевернутого автозаку, ставлять його, забігають)))
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23.10.2022 19:16 Відповісти
"опозиціонери"...які самі добровільно в автозаки лізуть ...а головне селфі зробити з ментом,по типу "борець за справедливість". і запостити
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23.10.2022 19:34 Відповісти
Марш бросок..... как бежать спиной назад отстреливаясь из автомата от нацистов бандеривцев....... краткий курс мусаров нароиссиии...
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23.10.2022 19:17 Відповісти
Якщо усіх ментів/расгвардію з мацкви вивезти, чи вийдуть кацапи протестувати і повалять кремлівських покидків? Ніт, натомість вони знайдуть якусь нову причину пачіму нічіво ні могут сдєлац
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23.10.2022 19:21 Відповісти
Мусарня навоює)))) ахаха
Удачі, мішки для сміття не забудьте і насіння в кишеньки.
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23.10.2022 19:21 Відповісти
Ну що мусора , догралися ?
Ледачий-мусор в окопі - це пізда підрозділу .
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23.10.2022 19:28 Відповісти
Путинская расия оказалась на поверку картонной декорацией. Все спизжено. Даже псов режима заставляют покупать обмундирование за свои...
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23.10.2022 19:44 Відповісти
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23.10.2022 19:44 Відповісти
До цього міліція/поліція на расєї брала участь у боях у 1941 році. Що, все так погано? Спєцаперация па плану ідьот?
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23.10.2022 19:47 Відповісти
Спробую вгадати: оркамі-мусарами поповнять підрозділи зеків-контрактників...
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23.10.2022 20:04 Відповісти
Трудовые резервы уже бегут в степях Украины, Динамо только готовится бежать.
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23.10.2022 20:15 Відповісти
Тренуються на полігонах побутових відходів, готуються до утилізації.
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23.10.2022 20:29 Відповісти
В полях у полиции начнутся поллюции.
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23.10.2022 20:43 Відповісти
Тоже пойдут на удобрения Неуже-ли, идиоты, не понимают этого ??
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23.10.2022 22:04 Відповісти
из рогаток пусть тренируются. Большинство их них будут убиты, даже не увидев украинского солдата.
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23.10.2022 23:29 Відповісти
Отакої, а вони думали, що тільки бабок будуть ганяти...
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24.10.2022 06:18 Відповісти
 
 