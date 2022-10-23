У Москві поліцейських почали вивозити на військові навчання - вони тренуються у стрільбі з автомату та здійснюють марш-кидки

У Москві поліцейських почали вивозити на навчання: вони тренуються з стрільби з автоматів і марш-кидків у повній викладці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал База.

Підрозділи росмійського МВС почали проводити навчання на полігонах. Там поліціянти тренуються стріляти з автоматів та кидати гранати. Про це виданню розповіли джерела, знайомі із ситуацією. "Досі у нас завжди були тренування зі стрільби, але тільки з пістолета і без виїзду за місто. Зараз багато хто вже їздив на полігони, стріляв з автомата, кидав гранати. Іншим сказали готуватися до навчань. Явка обов'язкова", - розповів один із поліцейських.

За їхніми словами, деякі начальники йдуть далі і влаштовують співробітникам тренувальні марш-кидки — з речмішками та у бронежилетах. А в одному зі столичних підрозділів поліцейських взагалі вивозили на смугу перешкод, де необхідно було повзати по бруду та використовувати протигази.

Джерела видання також розповіли про скарги працівників — вони незадоволені тим, що начальство не видає їм форму для навчань, окільки її нібито немає на складах. В результаті поліцейським доводиться купувати все за свій рахунок, і на це може йти до 20 тисяч російських рублів.

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