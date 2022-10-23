Україна буде робити максимум, щоб якнайшвидше перейти до нової програми МВФ, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів переговори з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристаліною Георгієвою.
Про це Зеленський розповів в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Провів розмову з директоркою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Наголосив на важливості координаційної платформи донорів України.
Вдячний за $1.3 млрд надзвичайної допомоги. Україна буде робити максимум, аби гідно пройти моніторингову програму МВФ та якнайшвидше перейти до нової", - заявив Зеленський.
Топ коментарі
+8 Ksenia VB
показати весь коментар23.10.2022 19:34
+8 Evgeny N
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+7 Роман Тока
показати весь коментар23.10.2022 19:44
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Сам Гундос ніхто і звати його ніяк , але "обрізане кодло" , яке панує над українцями - то є сильна і потужна мафія .