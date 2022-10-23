Україна буде робити максимум, щоб якнайшвидше перейти до нової програми МВФ, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристаліною Георгієвою.

Про це Зеленський розповів в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Провів розмову з директоркою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Наголосив на важливості координаційної платформи донорів України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МВФ очікує стабілізації ВВП України наступного року

Вдячний за $1.3 млрд надзвичайної допомоги. Україна буде робити максимум, аби гідно пройти моніторингову програму МВФ та якнайшвидше перейти до нової", - заявив Зеленський.