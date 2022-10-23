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Шойгу (622) Кулеба Дмитро (3604)

Росія часто звинувачує інших в тому, що хоче зробити сама, - Кулеба про заяви Шойгу про "брудну бомбу"

кулеба

Україна не має "брудної" ядерної бомби і не планує її отримати, заявляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у відповідь на заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

"Брехня Росії про нібито плани України застосувати "брудну бомбу" настільки ж абсурдна, як небезпечна. По-перше, Україна є відданою стороною ДНЯЗ (договір про нерозповсюдження ядерної зброї): у нас немає жодних "брудних бомб" і ми не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі", - написав Кулеба у твіттері передає Цензор.НЕТ.

Раніше Міністерство оборони РФ повідомило, що глава відомства Сергій Шойгу під час телефонної розмови з міністром оборони Великобританії Беном Уоллесом 23 жовтня заявив про нібито можливе застосування Україною "брудної бомби".

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Топ коментарі
+12
не "часто", а "завжди".
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23.10.2022 19:52
+7
Так розголошуйте й розкручуйте цю тему на весь світ. Щоб усі знали - провокація, яку зробить паРаша з грязною бомбою - це їх рук справа.
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23.10.2022 19:57
+6
это Кулеба еще мягко сказал.
рф постоянно использует террористические методы (в т.ч. захват атомных станций).
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23.10.2022 20:12
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не "часто", а "завжди".
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23.10.2022 19:52 Відповісти
Какие -то вы беззубые⁉️ХОТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ СОБИРАЙТЕ ООН И БЕЙТЕ НА УПРЕЖДЕНИЕ ‼️Хватит пасти задних
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23.10.2022 20:19 Відповісти
Так розголошуйте й розкручуйте цю тему на весь світ. Щоб усі знали - провокація, яку зробить паРаша з грязною бомбою - це їх рук справа.
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23.10.2022 19:57 Відповісти
У них так роли расписаны. Шас эта лампасная публика просто озвучивает людоедские хотелки Верховного поводиря бабуином и сущенствует только на уровне рефлексов
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23.10.2022 20:02 Відповісти
это Кулеба еще мягко сказал.
рф постоянно использует террористические методы (в т.ч. захват атомных станций).
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23.10.2022 20:12 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice Березовый сок

Министр обороны РФ Шойгу позвонил министру обороны Эстонии Ханно Певкуру. Но эстонский министр не взял трубку, потому что его уже предупредили министры обороны Турции, Франции и Великобритании, что им звонил бухой Шойгу. Интересно, кому Шойгу будет звонить теперь?
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23.10.2022 20:20 Відповісти
может шойгу ищет возможность для эмиграции ?
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23.10.2022 20:30 Відповісти
Russia svojo zerkalo
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23.10.2022 20:41 Відповісти
НЕ ЗГОДЕН!
Зайвехромосоми кожного разу звиняють кого завгодно, у своїх злодійствах, наприклад: розп'ятий хлопчик, обстріли Донецьку Луганську, ЗАЕС і так далі і тому подібно! Невже до цього часу, ні чого не звісно про про розп'ятого хлопчика, від куда він взявся?
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23.10.2022 21:27 Відповісти
Не часто, а постійно
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24.10.2022 00:01 Відповісти
Шойгу без военного образования в генеральской форме. Выглядит как клоун. Он никто.
Путлер его так нарядил, чтобы тувинцы гордились ним и радостно шли воевать.
А вместе с ними и буряты и подобные, думающие "чем мы хуже тувинцев".
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24.10.2022 01:01 Відповісти
 
 