Росія часто звинувачує інших в тому, що хоче зробити сама, - Кулеба про заяви Шойгу про "брудну бомбу"

Україна не має "брудної" ядерної бомби і не планує її отримати, заявляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у відповідь на заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

"Брехня Росії про нібито плани України застосувати "брудну бомбу" настільки ж абсурдна, як небезпечна. По-перше, Україна є відданою стороною ДНЯЗ (договір про нерозповсюдження ядерної зброї): у нас немає жодних "брудних бомб" і ми не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі", - написав Кулеба у твіттері передає Цензор.НЕТ.

Раніше Міністерство оборони РФ повідомило, що глава відомства Сергій Шойгу під час телефонної розмови з міністром оборони Великобританії Беном Уоллесом 23 жовтня заявив про нібито можливе застосування Україною "брудної бомби".

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