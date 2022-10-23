Росія часто звинувачує інших в тому, що хоче зробити сама, - Кулеба про заяви Шойгу про "брудну бомбу"
Україна не має "брудної" ядерної бомби і не планує її отримати, заявляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у відповідь на заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу.
"Брехня Росії про нібито плани України застосувати "брудну бомбу" настільки ж абсурдна, як небезпечна. По-перше, Україна є відданою стороною ДНЯЗ (договір про нерозповсюдження ядерної зброї): у нас немає жодних "брудних бомб" і ми не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі", - написав Кулеба у твіттері передає Цензор.НЕТ.
Раніше Міністерство оборони РФ повідомило, що глава відомства Сергій Шойгу під час телефонної розмови з міністром оборони Великобританії Беном Уоллесом 23 жовтня заявив про нібито можливе застосування Україною "брудної бомби".
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рф постоянно использует террористические методы (в т.ч. захват атомных станций).
Министр обороны РФ Шойгу позвонил министру обороны Эстонии Ханно Певкуру. Но эстонский министр не взял трубку, потому что его уже предупредили министры обороны Турции, Франции и Великобритании, что им звонил бухой Шойгу. Интересно, кому Шойгу будет звонить теперь?
Зайвехромосоми кожного разу звиняють кого завгодно, у своїх злодійствах, наприклад: розп'ятий хлопчик, обстріли Донецьку Луганську, ЗАЕС і так далі і тому подібно! Невже до цього часу, ні чого не звісно про про розп'ятого хлопчика, від куда він взявся?
Путлер его так нарядил, чтобы тувинцы гордились ним и радостно шли воевать.
А вместе с ними и буряты и подобные, думающие "чем мы хуже тувинцев".