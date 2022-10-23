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Генштаб ЗС (6059) мобілізація (2869)

Російські мобілізовані мають проблеми із забезпеченням. На херсонському напрямку солдати не мають військового взуття, - Генштаб

мобілізація

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації із російськими мобілізованими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб у офіційному фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "Російське військове командування має проблеми з матеріальним забезпеченням мобілізованих громадян. Так, на Херсонському напрямку, відмобілізовані російські військовослужбовці вирізняються поганим екіпіруванням, у більшості відсутнє військове взуття та інші елементи форми одягу та спорядження.

Відомо, що мобілізований особовий склад російських окупаційних військ відправляється на війну з огляду оперативної обстановки. Командування не зважає на рівень їх підготовленості. Таким чином російське військове керівництво намагається утримати лінію фронту. Через слабку організацію взаємодії є непоодинокі випадки так званого "дружнього вогню" між підрозділами противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 23 жовтня Сили оборони відбили ворожі штурми поблизу 7 населених пунктів, - Генштаб

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Топ коментарі
+36
ВСУ отодвинула русскую армию на 2 км в восточных окрестностях Бахмута.
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23.10.2022 20:20
+23
навіщо їм зимове взуття коли вони на тиждень заїхали а далі взуття вже буде не потрібне в канаві?
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23.10.2022 20:20
+17
у пластиковому пакеті треба мати білі тапки..
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23.10.2022 20:15
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Зате українські всім забезпечені....
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23.10.2022 20:15 Відповісти
Какая обувь , нас это волнует
Пусть сдохнут 💩🇷🇺террористы ,убийцы , садисты , марадеры
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23.10.2022 20:37 Відповісти
Опередил
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23.10.2022 21:14 Відповісти
у кацапов не хватает на всех обуви? пусть по очереди носят
тоже мне проблему нашли))
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24.10.2022 00:22 Відповісти
у пластиковому пакеті треба мати білі тапки..
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23.10.2022 20:15 Відповісти
Не уже ли там нет мастера по плетению лаптей.
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23.10.2022 20:19 Відповісти
ВСУ отодвинула русскую армию на 2 км в восточных окрестностях Бахмута.
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23.10.2022 20:20 Відповісти
Таке є,було тут.
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23.10.2022 20:50 Відповісти
там конкретно досталось свиноцабакам - нужно ждать официальной информации...
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23.10.2022 21:01 Відповісти
весь прикол що кацапи брали оті два км 2 місяця а наші взяли за пару годин
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23.10.2022 21:04 Відповісти
если сарафанное радио не врёт - там так хитро всё сделано было, что свиноцабаки ничего не поняли...\вроде там у них огромные потери...\
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23.10.2022 21:30 Відповісти
навіщо їм зимове взуття коли вони на тиждень заїхали а далі взуття вже буде не потрібне в канаві?
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23.10.2022 20:20 Відповісти
Причому босому легше втікати.
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23.10.2022 20:23 Відповісти
так, у лаптях швидко не здриснеш... спадатимуть
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23.10.2022 22:42 Відповісти
Та й диким тваринам потім вигризати м'ясо з черевиків важко буде...
А якщо пощастить, то в чорному пакеті теж взуття не потрібне.
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23.10.2022 20:28 Відповісти
Та нам поуям на їх забезпечення. Турбує одне, вони коли здаються в полон, то ми їх харчуемо з нашого забезпечення. Тут є ризик ,що вони звикнуть до людської їжі, а нам потім зайві проблеми. Питання, де для цих тварюк набрати їхніх щей, ну щоб людським не годувати
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23.10.2022 20:24 Відповісти
Тю , як де ? На капустяному полі після збору урожаю повно листя
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23.10.2022 20:26 Відповісти
Можу дать рецепт "студню" з ягелю У мене є в довіднику по виживанню А лишайник цей у нас росте на північній стороні хвойних дерев і в деяких місцях молодого "хвойника" - на піщаних грунтах!
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23.10.2022 20:27 Відповісти
Помити каструлю після борщу і маєш готові щі🤮🤮🤮
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24.10.2022 06:49 Відповісти
На Поліссі весною, по селах, у дідів, покрали гумові чоботи і "бурки" (шиті валянки з галошами) У "бурках" в танках сиділи, а в чоботях - по грязюці ходили
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23.10.2022 20:24 Відповісти
Тааак, то є тут проблема. Навіть лапті не сплести, лапти немає.
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23.10.2022 20:27 Відповісти
Не проблема! Шелюги повно по заплавах! В Україні колись плели "виступці" з соломи або рогозу - для ходіння по будинку і з вербової кори (шелюги) - для роботи на вулиці А липу - жаліли на "ходаки" Бо тримали вулики і чай липовий пили взимку
Одна проблема - кацапи й це робить розучилися!
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23.10.2022 20:33 Відповісти
Мы что их снабжаем одеждой? В чем проблема?
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23.10.2022 20:27 Відповісти
Я теж в ;адідасах; воюю. Вже каші просять. Берці важко цілодобово тягати.
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23.10.2022 20:28 Відповісти
Це питання звички.
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23.10.2022 20:29 Відповісти
розумію... коливозив студентів на практику, де не дуже нове придбаеш, возив завжди з собою гачок і нитку відповідну..... географія. вона така - болота ну і т.і. А студент істота така - не завжди слухає порад... так що кросівки легко і швидко шиються... зрозуміло, що сміюся. Вдачи Вам на війні. Будте живі.
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23.10.2022 22:45 Відповісти
Чуть не кожна третя новина про кацапські проблеми у чмобіків. Нам їх пожаліти? Нехай дохнуть.
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23.10.2022 20:31 Відповісти
В первую очередь у них проблемы с головой !
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23.10.2022 20:31 Відповісти
Та ви на своїх воїнів дивіться. Там адвокатьска контора резніков-маляр и Ко, ще ті православні обрізанці.
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23.10.2022 20:32 Відповісти
Бедные чмобики, жалко до сльоз
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23.10.2022 20:36 Відповісти
Російські мобілізовані мають проблеми із забезпеченням
============
ото не тре починати: кацапи голі босі,зброї нема стріляти чим немає..Здихають пачками,пакетів не вистачає... Чому тоді наші хлопці гинуть кожен день? Чому Бутусов каже що зимова форма солдат тільки на папірцях в МО є? Чого гроші клянчим в пересічних та в заходу на допомогу та дрони? В ЗСУ проблем немає -тільки в кацапів? Блд як же ця показуха задовбала. Написали б краще що влада робить для перемоги ? Асфальт кладе та гумдопомогу пи30ить? Чи єрмака піарить на обмінах полоненими? Чомусь Порох з Пастором постійно біля зброї виготовленій в Україні піарилися а не шаурму на камеру жерли!
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23.10.2022 20:39 Відповісти
Про Бутусова не брешіть, я його блоги читаю.
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23.10.2022 20:51 Відповісти
Не терплю таких вічно скиглячих нудних підерасів. Заспамив його, суку!
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23.10.2022 20:57 Відповісти
Коли це в нас не було показухи? Петро скромняга ще той😃Пастор , да серйозний дядько
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23.10.2022 21:01 Відповісти
Логічно, адже свинособаку швидше розірве хаймерс, ніж замерзнуть задні лапи
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23.10.2022 21:20 Відповісти
Так була виявлена рашистська ДРГ
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23.10.2022 21:29 Відповісти
Не роздивившись думав слід від протектора шини😃
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23.10.2022 21:45 Відповісти
Російські мобілізовані мають проблеми з розумом.Бо якби було хоть щось в макітрі,то вони б на убой не поїхали. А так -Welcome to Hell!
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23.10.2022 21:35 Відповісти
Подпевайте, рузьге!

Ах, мама, мама, что мы будем делать,
Когда настанут зимни холода?
У тебя нет тёплого платочка,
У меня нет зимнего пальта! (с)
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23.10.2022 21:38 Відповісти
А нахрен этим оркам военная обувь, они всю жизнь ходили в лаптях, пусть и теперь в них ходят.
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23.10.2022 21:56 Відповісти
Навіщо нам це знати? Може пожаліємо та допоможемо? А як у них з озброєнням? Хватає, щоб нас вбивати?
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24.10.2022 09:16 Відповісти
Хай лапті плетуть, а потім їх склеють.
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24.10.2022 10:47 Відповісти
Нам нужно, чтобы они , как можно быстрее стали "хорошими русскими" "которых не видно в тепловизор", а не беспокоиться тем. что у них нет обуви. "Хорошим русским" обувь не нужна.
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24.10.2022 16:41 Відповісти
 
 