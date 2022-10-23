Російські мобілізовані мають проблеми із забезпеченням. На херсонському напрямку солдати не мають військового взуття, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації із російськими мобілізованими.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб у офіційному фейсбуці.
У повідомленні зазначається: "Російське військове командування має проблеми з матеріальним забезпеченням мобілізованих громадян. Так, на Херсонському напрямку, відмобілізовані російські військовослужбовці вирізняються поганим екіпіруванням, у більшості відсутнє військове взуття та інші елементи форми одягу та спорядження.
Відомо, що мобілізований особовий склад російських окупаційних військ відправляється на війну з огляду оперативної обстановки. Командування не зважає на рівень їх підготовленості. Таким чином російське військове керівництво намагається утримати лінію фронту. Через слабку організацію взаємодії є непоодинокі випадки так званого "дружнього вогню" між підрозділами противника".
Будь ласка, зачекайте...
Пусть сдохнут 💩🇷🇺террористы ,убийцы , садисты , марадеры
тоже мне проблему нашли))
А якщо пощастить, то в чорному пакеті теж взуття не потрібне.
Одна проблема - кацапи й це робить розучилися!
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ото не тре починати: кацапи голі босі,зброї нема стріляти чим немає..Здихають пачками,пакетів не вистачає... Чому тоді наші хлопці гинуть кожен день? Чому Бутусов каже що зимова форма солдат тільки на папірцях в МО є? Чого гроші клянчим в пересічних та в заходу на допомогу та дрони? В ЗСУ проблем немає -тільки в кацапів? Блд як же ця показуха задовбала. Написали б краще що влада робить для перемоги ? Асфальт кладе та гумдопомогу пи30ить? Чи єрмака піарить на обмінах полоненими? Чомусь Порох з Пастором постійно біля зброї виготовленій в Україні піарилися а не шаурму на камеру жерли!
Ах, мама, мама, что мы будем делать,
Когда настанут зимни холода?
У тебя нет тёплого платочка,
У меня нет зимнего пальта! (с)