Російські мобілізовані мають проблеми із забезпеченням. На херсонському напрямку солдати не мають військового взуття, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації із російськими мобілізованими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб у офіційному фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "Російське військове командування має проблеми з матеріальним забезпеченням мобілізованих громадян. Так, на Херсонському напрямку, відмобілізовані російські військовослужбовці вирізняються поганим екіпіруванням, у більшості відсутнє військове взуття та інші елементи форми одягу та спорядження.

Відомо, що мобілізований особовий склад російських окупаційних військ відправляється на війну з огляду оперативної обстановки. Командування не зважає на рівень їх підготовленості. Таким чином російське військове керівництво намагається утримати лінію фронту. Через слабку організацію взаємодії є непоодинокі випадки так званого "дружнього вогню" між підрозділами противника".

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