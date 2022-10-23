Франція відмовляється бути втягнутою в будь-яку форму ескалації війни в Україні, - міністр Лекорню після розмови з Шойгу

Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню у телефонній розмові зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу наголосив на прагненні мирного врегулювання війни в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Le Figaro.

У заяві голови оборонного відомства йдеться, що Франція відмовляється бути втягнутою в будь-яку форму ескалації українського конфлікту, особливо щодо ядерних варіантів.

Найближчим часом Лекорню також планує провести переговори з міністром оборони України, наголошується у повідомленні.

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Нагадаємо, 23 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів низку переговорів з колегами з інших країн. Зокрема, заявив колегам Бену Воллесу та Себастьєну Лекорню про можливу провокацію з "брудною бомбою", яку нібито готує Україна.