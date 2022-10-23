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Німеччина (7090) зброя (7278) Денис Шмигаль (4393)

Шмигаль пояснив німецьким ЗМІ, чому Україна вимагає далекобійну зброю: "Для захисту, а не нападу"

шмигаль

Він наголосив, що Україна планує повернути всі території в міжнародно визнаних кордонах.

Україна потребує далекобійної зброї не для нападу на Росію, а для захисту своїх суверенних територій. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Журналіст додав, що "навіть найкраща протиповітряна оборона не зможе відбити всі російські атаки", та спитав, чи не потребує Україна зброї, аби атакувати бази та аеропорти на території РФ. Український прем'єр відповів, що зброя необхідна Україні виключно для самозахисту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна чекає від Німеччини боєприпаси для захисту критичної інфраструктури, - Шмигаль

"Передусім Україні потрібна техніка для захисту своїх людей. Ми не говоримо про напади на Росію. Йдеться про захист нашої території. Ми захищаємо свою територіальну цілісність у кордонах 1991 року", - пояснив урядовець.

За його словами, Україна планує повернути всі території в міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом.

Автор: 
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Топ коментарі
+10
Знищення військових об'єктів, з яких завдають ударів по твоїй країні на території країни-агресора це і є захист. Неможливо виграти війну залишаючись білим та пухнастим, коли ворог не дотримується ніяких правил.
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23.10.2022 21:16
+8
У нас должны быть свои программы по созданию, покупке и восстановлению оружия. А про это наши власти ничего не говорят.
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23.10.2022 21:06
+5
Боятся чтобы мы со стороны расии на китай не напали.
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23.10.2022 21:04
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Боятся чтобы мы со стороны расии на китай не напали.
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23.10.2022 21:04 Відповісти
Це хто таке сказав?
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23.10.2022 21:12 Відповісти
Обгрунтувати можете? Чи це звичайне ббс.
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23.10.2022 21:13 Відповісти
Ленд ліз не "заморожений" - це безкоштовне надання озброєння в аренду, коли припинять на нього виділяти гроші. От прийдуть респи в конгресс, не дадуть грошей - і піде лендліз
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23.10.2022 21:14 Відповісти
Це не міфічна купа озброєння, як у Другу світову.
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23.10.2022 21:15 Відповісти
Уважніше треба відслідковувати інформацію.
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23.10.2022 21:05 Відповісти
Якщо б Ви трошки поцікавились, про що йдеться у Законі про Ленд-ліз, у Вас би такі питання не з'являлись! Привідкрию Вам трошки тайну - там взагалі нічого не говориться про конкретні види озброєнь, там йдеться про те, хто з американських посадовців може приймати рішення про надання озброєння Україні, і за якою процедурою це рішення ухвалюється.
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23.10.2022 21:31 Відповісти
Зайдіть на канал Юрія Швеця. Він там про Ленд-ліз розжував (в плей-листах окремо підбірка про це)
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23.10.2022 21:33 Відповісти
Ви напевно ще і гордона дивитесь.
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23.10.2022 22:01 Відповісти
Новонароджений?
Реєстрація 23.10.2022 року.
А ви напевно прихильник раши тудей?
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23.10.2022 22:18 Відповісти
Серйозно? Людина яка пише про крашеного діда звинувачує мене в ришизмі . У вас хороше почуття гумору 🤣. Гордона дивитесь?
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23.10.2022 22:23 Відповісти
Краще розумну людину слухати, ніж вашу улюблену парашу-тудей, або вашого гордона, якого ви вже вдруге рекламуете.
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24.10.2022 20:50 Відповісти
Розумна людина яка є другом гордона . гордон це мразь та агент впливу кремля, так само його друг швєц. Посоромилися би таке казати.
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24.10.2022 21:48 Відповісти
Що б Ви тут ні писали, новонароджений, як би ні намагалися виглядати патріотом, вуха зелено-байденовські стирчат . До 23.10.2022 мурзілку читав та рашу тудей слухав, теперь отримав завдання воду каламутити?
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26.10.2022 06:53 Відповісти
Засланець, епта
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26.10.2022 11:44 Відповісти
Сюр, ті хто називає агента кдб ворогом це зрадники. Війна це мир, бідність це багатство, за вами Орвел сумує.
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26.10.2022 17:00 Відповісти
Не виправдовуйтесь, ні цікаво. Діванний єксперд-мислітель. Любитель дерьмака та трампа . Гайда в військомат! Слабо? Більш засланцам уваги не придилятиму (ще учора за янека гузно рвали, а зараз в патріоти перефарбувалися).Багато честі . Продовжуйте читати мурзілку та слухати вашу улюблену рашу-тудей. Наративи у вас однакові.
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26.10.2022 18:38 Відповісти
І не треба одразу ставати хворим або старим
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26.10.2022 18:55 Відповісти
Хехе, взагалі то я вже там був. У мене вже є повістка. Мені 29 тому я не старий. Коли я ще був зовсім пацан, я отримав статтю по стану здоров'я. Але я сам пішов до військомату, мені дали скерування для того щоб зняти статтю. Лікарі дивилися на мене як на божевільного, навіть у військоматі питалися чи я не жартую. Мене не треба лякати армією, у мене вже декілька друзів на передку. Нещодавно ще один друг пішов сам до армії, служить у прикордонниках. Я чекаю тільки дня в повістці. Можете підтертися своїм швєцом.
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26.10.2022 19:15 Відповісти
Елажев - а мужа твоей сестрички мобилизовали там в Мацквабаде...?
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23.10.2022 22:07 Відповісти
Лендлиз это форма оплаты за оружие и т.д. Сейчас Украина получает не за деньги а бесплатно оружие на 3-4 миллиарда в месяц Европа плюс США, сейчас хотят увеличить, а ты предлагаешь платить ?
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23.10.2022 21:43 Відповісти
Всё только для обороны но и немножко для бавовны. Бавовняку не чем играть.
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23.10.2022 21:02 Відповісти
У нас должны быть свои программы по созданию, покупке и восстановлению оружия. А про это наши власти ничего не говорят.
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23.10.2022 21:06 Відповісти
У нас війна, тому зараз потрібна максимальна таємничість.
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23.10.2022 21:26 Відповісти
Ну тут спорный вопрос. Про ОПК можно и нужно говорит, особенно во время войны, просто не все. Максимальная скрытность по операции под Херсоном согласен - нужна, а про успехи в ОПК наоборот нужно говорить бойцам ЗСУ и обычным гражданам Украины.
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23.10.2022 21:40 Відповісти
Категорично не згоден. Якщо розповідати про успіхи в ОПК, тоді москалі можуть зайнятися активним пошуком цілей для удару. Можна задіяти агентуру в інших країнах і шукати хто нам поставляє якісь деталі. Потрібна суцільна секретність, ми робимо все правильно. Нехай для москалів це буде сюрпризом.
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23.10.2022 21:46 Відповісти
У вас ошибочные фантазии. Показ на фронте новых образцов военной техники приведет только к положительным результатам - приучим врага и заставим улыбаться наших воинов. Боятся каждого шороха и своего действия это удел слабых. Если вы боитесь - бегите в Новую Зеландию.
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23.10.2022 22:12 Відповісти
Здається ви мене не зрозуміли. Я не боюся ударів кацапів, але не треба підставляти наш ОПК. Те що ви називаєте показом, всі інші використанням. Я писав нехай це стане сюрпризом для русні. Є різниця між використанням на фронті та піаром. Зброя любе тишу, коли буде потрібно ми покажемо що підготували нового.
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23.10.2022 22:21 Відповісти
Ну во первых ОПК уже подставлен, как только ботексный отдал приказ перейти границу. Почему вы не боитесь за убитых украинских детей? Почему вы не боитесь за изнасилованных женщин. Надо показывать(то что можно), как показывает любая воюющая страна свою силу. Раз другой покажете и все пройдет - балалаечники поймут, что ничего с этим сделать не могут. Вона про остров Змеиный и Военный корабль уже вспоминают как должное. Стивен Кинг их ***** посылает, а вы боитесь. Трусы под кроватью войны не выигрывают.
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23.10.2022 22:27 Відповісти
Виробництво можна перенести, не все звичайно але значну частину. Я не зовсім розумію до чого тут Стівен Кінг, ***** посилати треба але які запитання до мене. Я ще раз для вас напишу. Краще не говорити багато, а раптово використати нову зброю.
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23.10.2022 22:32 Відповісти
Часть производств, в том числе и совместных уже за границей, но это тоже наш ВПК. Великобритания под бомбежками во ВМВ продолжала производить оружие и поставляла его на фронты, а также СССР по ленд-лизу. Объясните мне и себе - почему нельзя на передовой или в тылу показывать наше оружие, созданное на предприятиях украинского ВПК?
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23.10.2022 22:38 Відповісти
Може відразу gps координати скидувати щоб простіше було?. Зараз не 1940. На територію Британії нацисти не висаджувалися. Крім того у зброї яка була в німців дуже низька точність. Німці не діставали для ударів по всій Британії. P.S ви вже якісь нісенітниці верзете.
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23.10.2022 22:45 Відповісти
Какие GPS - координаты? Ты бредишь. Иди проспись. Я тебе задаю обычные вопросы, а ты на них ответить не можешь)
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23.10.2022 22:47 Відповісти
Які запитання? Ти навіть історію ww2 не знаєш. Я тобі пояснив що балачки про зброю не мають жодної користі. Замість того щоб балакати 24/7 про зброю, краще її використати як сюрприз. Що тобі ще не ясно? Як тобі це ще розжувати?
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23.10.2022 23:02 Відповісти
Ви вірите, що в Україні можна налагодити виробництво зброї, про яку не довідається московська розвідка? У нас маса агентів і у владі, і у галузі оборони. Єдине - може армія почищена. А спецслужби - ні.

Невелику кількість невеликих цехів може і вдалося засекретити, але для серйозної зброї потрібні великі підприємства.

Як на мене, то єдиний спосіб самим виробляти зброю - вивозити виробництва до сусідніх країн (а може і дальших). Навіть "безстрашний" Пу не насмілиться бити своїми Іскандерами по членах НАТО.
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24.10.2022 01:01 Відповісти
Я не казав що він буде бити по території нато. Але він використає свою агентуру. Вони почнуть істерити, кацапи почнуть розповідати про законні цілі. Для чого підставляти партнерів. Заради хайпу? Про агентів кремля, це про кого? Далі бабусині казки про Єрмака? Я стараюся оперувати фактами, а не ббс.
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24.10.2022 01:16 Відповісти
Не так вже і давно ми були в СРСР. У кожній групі у вузі був як мінімум один, хто доносив усе, про що дізнався у відповідні органи. Це не бабусені казочки, а правда життя. І куди ті агенти ділись. Вони серед інженерів, серед керівників.

А скільки є таких, що хочуть рускій мір. А хто у нас колись голосував за комуністів, а потім за регіоналів? Скільки із них далі вищать, що їх заставляють вчити українську.

Про Єрмака ви самі сказали. Я про нього у той момент і не думав

Богуслаєва вам мало?

Про підставляти партнерів - ви загнули. По-перше не вдарять зараз по НАТО, а по-друге, ми що - жертва, яка єдина повинна віддавати життя своїх людей у протистоянні демократії і диктатурі. Якщо нас з'їдять, то наше "м'ясо" підсилить рос.армію і невідомо до чого то призведе у майбутньому.

А чому б не вивести підприємства у Францію, чи Англію. Вони ніби гаранти по Будапештському меморандому. Поважаючі себе країни виконують зобов'язання навіть джентельментські, а не юридичні. Чи може наші партнери "кинули нас як лохів".
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24.10.2022 02:20 Відповісти
А що заважає московії вдарити по тих підприємствах на Заході, які постачають нам зброю? Тим, що ми беремо цю зброю, ми ніби підставляємо партнерів. Це логіка московського прихвосня Орбана.

А чи не підставив нас наш партнер Німеччина зі своїми бізнесами з Московією? Про блокування ПДЧ мовчу, бо самі українці вважали Рашку дружньою, а НАТО агресивним блоком. Але, якби Захід був мудрим, то тягнув би нас за вуха до себе.

Польща і балтійські країни провели люстрацію, а ми - ні. Тому у нас і в спецслужбах і у владних кабінетах було і є значно більше "кротів".

Може Татаров не просовував Харківські угоди, може юрист Зеленського не добився зняття санкцій з Добронравова за підтримку анексії Криму, може Шефір не хотів переглянути квоти на укр. мову, щоб продавати усяких сватів у Московію,....?
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24.10.2022 02:44 Відповісти
Помилка. Не Татаров, а Демченко причетний до Харківських угод. Але Татаров не кращий.
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24.10.2022 02:46 Відповісти
Де я казав що вони вдарять по нато? Вони цього не зроблять, але будуть розганяти всіма способами паніку. Для чого показуха зі зброєю? Я тільки за, нехай переносять заводи у Польщу та інші країни нато. Але для чого піаритися. Про Єрмака було запитання. Тобто чи саме його ви мали на увазі. Зрадофільство це як розповіді про те що корупція по всюди. Якщо конкретні факти тоді треба звертатися в відповідні органи. Ви подивіться на Німеччину, там взагалі колишній канцлер працює у газпромі . А вони нам про корупцію втирають.
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24.10.2022 09:12 Відповісти
Вам потрібні факти стосовно ОП та Єрмака. Прошу дуже. Те, що вони роблять називається "узурпація влади", порушення Конституції. Єрмак не є віцепрезидентом, а головою ОП в парламентсько-президенській державі. Ніде не передбачено, щоб він міг користатись парезиденським бортом (робив це неодноразово ще до воєнного стану). Функції Кулеби на себе частково перебрав Єрмак, а функції Шмигаля - Кирило Тимошенко. Хто такий той Тимошенко, щоб їздити і роздавати вказівки, які мости відновлювати.

У єдиному телемарафоні є така собі Анастасія Даугуле з фірташівських помийок. У часи побєдобєсія вона заявляла, що не може ходити вулицями, названими на честь нациських прихвоснів. Вона красується на телебаченні, а Василя Зими і Христини Яцків з "Еспресо" - нема, хоча вони завжди займали проукраїнську позицію.

А співаки Могилевська та улюбленець Штепи Козловський якого дідька були нагороджені до дня Незалежності. Та вони ж ніколи не мали проукраїнської позиції, як і той, хто їх нагороджував. Він, дитя СРСР, навпаки висміював недолугих хохлів (така імперська традиція).

Отакі висміювання і привели до втрати мови, почуття меншовартості на значних територіях. Якби не це, то може б і не було війни.
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24.10.2022 19:37 Відповісти
Ого! Якщо ви пов'язуєте могилевську, козловського, еспрессо з успіхами або невдачами на фронті, тоді у мене до вас запитання будуть. Що ви думаєте про лорда Вейдера, він би нам допоміг на фронті? . Я вас здивую але люди які перебирали на себе не свої обов'язки були завжди. Навіть Єрмак був у кожного президента, навіть у сонцеликого
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24.10.2022 20:08 Відповісти
А до чого тут успіхи, чи не успіхи на фронті. Ви говорили про зрадофілів, а я вам сказав, що у нас влада не є такою, що пов'язує себе із українцями. Просто комусь егоцентричному дуже подобається грати, читаючи чужі тексти, великого керівника. Людина, яка ковідний фонд переводила на велике будівництво, а люди задихались без кисню, людина, яка довела до того, що військовий отримував менше від охоронця в супермаркеті, бо, знову ж таки, піарився на великому будівництві. А тепер він постійно із "твердим" поглядом, постійно у футболці (навіть нагороджуючи військових, які таки у формі, а не в білизні), пропонує західним лідерам позичити свою рішучість, ніби він в окопах, а не в бункері з великою охороною. Він попав у свою стихію - він грає. Колись грав простого хлопця, який їсть шаурму на заправках, а тепер незламного лідера.

І не треба говорити, що минуле не має значення. Його минуле говорить про нього. "Містер Голодомор", "Термос", "********* палички". То майданівці першими на фронт пішли без бронижелетів, без касок, на поламаних БМП, буквально у капцях, а аж ніяк не 95 квартал. А про "артистку фільмів для дорослих" говорилося у Юрмалі, перед стадом московитів (що важливо, але не для таких, як ви). А хто постарався, щоб з Добронравова (зі Сватів), який підтримав анексію Криму, зняли санкції?

Не знаю, хто для вас сонцеликий. Для мене таких немає. А от хто для вас найвеличніший - видно.

Любите факти. То запитайте у найвеличнішого, чи дійсно Порошенко збагатився у 82 рази, як той говорив на стадіоні. І про пайки колаборантів із цукорками Рошен запитайте.

Назвіть мені голову адміністрації колишніх президентів, який літав президенським бортом, що є нахабним, неприхованим зловживанням . І єрмаки таке собі дозволяють, бо таких як ви, що це підтримуєте, більшість.

При Кучмі був той, кого називали "сірим кардиналом". Але я впевнений, що той "кардинал" робив лише те, що дозволяв Кучма. Шкода, що така тверда особа, як Кучма не зовсім був на боці України. Кобзон і Ян Табачник - ото його. І це говорить само за себе.
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25.10.2022 01:30 Відповісти
Звідки ви черпаєте всю цю інформацію? Це важливе запитання. Минуле має значення, і всі будуть рано чи пізно відповідати за все. Я ніде не писав що я є якимось фанатиком Зеленського. В мене є багато питань, зауважень, та інколи просто люті. Особливо кумедно бачити як вас тригернуло про сонцеликого. Є конструктив а є популізм. Мене дуже завжди цікавило, як тут розпинаються про зраду, але в упор не бачать псевдо патріота Льошу Ганчарєнка. Вас не дивує що людина яка завжди топила за рососійську мову, носила колорадку, тесть його з власних слів працював у газпромі (водієм 😂), стала супер патріотом після переформатування ригів? А не дивує що сонцеликий став супер-дупер патріотом перед виборами? Зеленський це лише сходинка, для справжнього політикуму який зараз гартує війна. Ви можете молитися своєму божку та обсирати всіх хто з вами не згоден, але він вже політичний труп. Я би хотів кращого президента ніж Зе, але кандидатів не має зараз.
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25.10.2022 02:47 Відповісти
А ви звідки взяли, що у мене до Порошенка немає запитань? Цілий вагон.

Один із небагатьох політиків, якому я довіряв, був Вячеслав Чорновіл. Але я не думаю, що він би дав собі раду з президенством, та ще й у той час, коли люди комуністів підтримували і НАТО ненавиділи.

Ющенко - взагалі нікчема з комплексом месії.

Порошенко - зробив свої статки не зовсім законним чином (для таких, як я, це є серйозний гріх). Як бізнесмен (не бандит типу Ахметова), він не схильний до конфронтації, старається домовитись (чи це добре, чи зле, я не говорю. Може залежить від ситуації). Тому і люстрація не пройшла, як належить. Але таки портнови при ньому не потикались в Україну. У його команді мало сильних особистостей і політиків. А от Гончаренко - якраз яскравий. Але чи щирий - питання. Хоча, може жінка галичанка хоч трохи правди йому донесла.

Щодо різкого збагачення скоробагатьків не буду багато говорити. Коротко - мені імпонує, що голова українського "Маслосоюзу" у Речі Посполитій II зимою опалював лише один покій, хоч то була серйозна організація, яка продавала продукцію у всій Європі. Я взагалі за поміркованість і за те, щоб не було різких контрастів, або принаймі щоб дуже багаті не ставились до бідніших зверхньо і як до бидла.

Між Зеленським і Порошенком ви зрозуміли, кого б я вибрав. Тому ми не однодумці.
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25.10.2022 03:37 Відповісти
Ті, що привели Зеленського до влади, спекулювали тим, що то Порошенко винен у війні, а Путін "умний мужик". Спроба Зеленського знайти мир в очах Путіна (ігноруючи досвід попередників) і привела до великої кількості жертв.

Я знаю, що не надаюся на президента, і не пруся. А тут повний анальфабета вирішив виконати чиюсь волю (може Коломойського) і поперся у президенти, не маючи зеленого поняття, як можна вирішити споконвічний конфлікт із Московією. Хіба він після того - не злочинець?

Вчіпилися до Порошенка із тим другим проходом через Керченську протоку. Міжнародний трибунал говорить, що ми мали право. Але ні - зелені мало не запороли ситуацію, відкривши кримінальне провадження в Україні проти Порошенка. В розумінні Зе команди Україна мала весь час діяти так: "не підстрибуй, не підскакуй, сядь на дупу і притакуй".
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25.10.2022 04:17 Відповісти
Мені цікаво як у вас хороший сонцеликий, але при цьому там стільки помилок. Давайте чесно ригам ніхто нічого не зробив після майдану. Зараз теж, вони знову пробують змінити вивіску. Навіть новий гончаренко є, це вілкул (мразь). Досі ніхто не може пояснити кого представляли, медведчук, кучма, шуфрич у мінську. Великі скандали в ОПК, тут постійно згадують дороги, що на них крадуть багато. Я тут всім розкрию секрет, їх і до Зе будували і крали теж багато там. Я знаю про що говорю, я не один рік пропрацював у великій компанії з будівництва доріг. Мільярди розпилювали дружбани сивого в ОПК, козаки вийшли золоті. Я не кажу що не треба сильний ОПК, але з корупцією треба боротися, а не закривати очі. Я у відсутності патріотизму Гончаренка не сумніваюся, йому байдуже якою мовою говорити, головне електорат. Люстрація це фарс, потрібні були реформи судів та прокуратури. Я спочатку теж думав сивий кращий варіант бо у нього є досвід, але якщо людина не буде нічого серйозного робити то не важливо який у неї досвід. Потрібне нарешті розуміння у політиків, якщо ти не робиш того що хоче суспільство, тоді не бути тобі презом ще раз. А ви кажете: понять і простіть, достатньо так робити.
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25.10.2022 10:10 Відповісти
Чим "зрозуміти і пробачити" сонцеликого відрвзняється від "зрозуміти і пробачити" найвеличнішого?

Викрутаси з Нафтогазом, гальмування призначення керівників антикорупційних органів, призначення Богдана, який мав бути люстрований (посли G7 вмовляли Зе того не робити), зачищення інформаційного простору (Інтер є, а Еспресо нема), спроба перегляду квот на українську з подачі усяких шефірів, бітум і електроенергія із Білорусі, списання боргів Фірташу, Коломойський, як сир у маслі, Мангер, у якого вже усе добре, Баканов, у якого теж усе добре,...

Захід допомагає Україні, а не Зеленському. А ви вважаєте, що Зеленському.

Нам пощастило, що зараз "сонний Джо" (Байден), а не Обама, можливо також, що вже не Меркель (хоча тут я не дуже впевнений).

Не люблю Саакашвілі, але зробити його винним у провокації Московії (так зробив Саркозі) і не застосувати жодних санкцій - треба вміти. Захід проспав Грузію, по Криму трохи збудився, потім призадумався з MH17. А тепер вже починає включатись. Але чи це заслуга ОП і зелених?

Хіба не Арахамія цвірінькав, що США псує нам бізнесклімат говорячи про плани Москви вторгнутись, і з тим треба розібратись. А потім бах, і "несподіване" 24 лютого. Тільки не треба мені втирати, що вони грали вар'ята, щоб не було паніки. Складалось враження, що Україні насилу впихали у останні дні перед вторгненням джавеліни і інше.

Зелена шобла добре доклалась, щоб 24 лютого наступило. Ну не знають вони "хочеш миру - готуйся до війни". То у кращому разі дійсно незнають, а у гіршому... Про "просраний" Південь при вузьких переходах з Криму - мовчу. Кажуть тепер, що все одно б не зупинили. Але військові оперують ще й словом "призупинити".

Говорять, що не хотіли паніки. А маса закатованих - краще? А паніка після вторгнення - краще?

Брехуни безвстидні оті зе. І самопіарники. Коли Зеленський проводив пресконфкркнції, то сидів на фоні великих букв ЗЕ. Але то ж не передвиборний період. Він уже був президентом. Це поведінка подоляків, колишніх піарників Юри Єнакієвського. А який президент сам називає свою жінку "перша леді"? Її так можуть називати інші, але не він.

Я бачив Зеленського, коли йому задавали незручні запитання Бутусов, чи Ткач. Тоді він був смиканим. А зараз такий твердий. То означає, що він тепер у комфортних умовах - грає роль на сцені.
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26.10.2022 01:56 Відповісти
Порошенка погубило багато що. У тому числі і згаданий вами Медведчук. Якщо вірити самому Пороху, то про ту гидоту попросив Путін у Меркель, а Меркель у Порошенка. Той займався обмінами. Довший час обміни були інтенсивні. Так це, чи не так, я не знаю.

А зараз є інший Медведчук - Абрамович. Україна наклала на нього санкції з відтермінуванням. Та ще й слівце за нього замовляла перед США.

Про переговірника Кучму я б не був такий категоричний. Дуже неоднозначна постать. При ньому не ставили пам'ятники Катерині II, угорській державності. Була Тузла. Але і русифікація далі продовжувалась. При ньому виходили док. фільми як от "Друга Світова. Український вимір", але закривалась "остання барикада" і пішло нашестя рос. попси.

А щодо Фокіна, якого його внучка пропихнула через Єрмака, у мене все однозначно. Був там ще й Сівого. Ще та гнида.

Медіаімперію Медведчук створив вже при Зеленському. Телеканали ZIK і інші при Порошенкові були не медведчуківські. Але про це чомусь вигідно забувати.

Шуфрич не був у Мінській групі.

Порівнювати Віркула і Гончаренка недоцільно. Перший є мером і не є ні в команді Зе, ні в команді Пороха. Так вирішили жителі Кривого Рогу. А дугий - дійсно у команді Порошенка. Він є сином гниди Костусєва, але батьки ніби розлучені. У його щирість я теж не дуже вірю. Але він був серед тих перших, хто пішов від Януковича, коли був майдан. Може чуйка, а може і щось інше.

І на останок. А що то за президент такий (з пацанськими замашками), який на своїй інавгурації дозволяє так зневажливо сказати опозиції "можете не ходити на засідання ВР". Бога за бороду схопив. Не знає що опозиція - запорука демократії. Повна зневага тих, хто голосував за Голос, Європейську Солідарність та БЮТ. Але що хотіти від друга Колі Катлєти, Мангера і Гогілашвілі.
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26.10.2022 02:41 Відповісти
Якщо вірити розслідуванням то обміни не були інтенсивні. Я ніде не казав "понять і простіть". У Зе є шанс трохи виправитися, у сивого вже немає. Про Кучму краще ви би помовчали 😒. Ніякий Абрамович не новий медведчук, ви дуже перебільшуєте. Є різниця, його можуть послати, і потім не вилізе пуйло з меркель і не почнуть нити про мінськ. Ви багато перекручуєте, а ніде не писав що захід допомагає Україні тільки тому що Зе президент. Мене дивують клоуни які кажуть що краще би Зе втік, вони або ідіоти або вороги. Те що він залишився і виголошує всі ці промови, це допомагає Україні. Чому люди влаштовують істерики? Бо хотіли іншого преза? У сивого був шанс, і він успішно його просрав.
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26.10.2022 09:44 Відповісти
Я ніде не казав, що були б краще, щоб Зеленський втік.

Згадайте, як ви емоційно описали Гончаренка, який перфарбувався (з кар'єрних міркувань).

Щось подібне я думаю про Зеленського і оту усю компанію (Єрмак, Подоляк, Шефір, Татаров,...).

Але нехай, не перефарбувався, а завжди був патріотом (аж смішно стало), чи дійсно прозрів. А чому ви даєте йому можливість "виправитись" після того, як не було проведено належної підготовки до масштабного вторгнення, що потягнуло важкі наслідки (маса жертв). Зараз не він воює, і "виправляє помилки", а ЗСУ. Не він втратив друзів, чи родичів.
А чому ви даєте йому "виправитись", після розкрадання ковідного фонду на дорогах, тоді, коли люди задихались без кисню, а пенсіонери останні заощадження віддавали на своє лікування. А от найвеличніший лікувався за державний кошт.

Я не розумію, про яке виправлення ви говорите, якщо телеканал Еспресо далі відсутній у T2. Про те, що пора завершувати з тою практикою вже Захід натякає. А чи не в результаті чарівного пенделя від Заходу таки призначили керівників антикорупційних інституцій.

А тепер про інше. Ви теж дуже емоційно закинули Заходу, що там корупція. Так, але таки менша, особливо низова. Вона є переважно у верхах. Але у нормальних країнах (не південних, а північних) чиновники і політики таки позбуваються своїх посад, якщо щось виявили (корупцію, плагіат,...напад на журналістів).

Було журналіське розслідування наших журналістів у Англії, де ріелтори по нерухомості готові були закрити очі на непрозорі кошти. І там таке є. Але на дорогах таких шалених відкатів там таки нема.

З іншого боку, що ДУЖЕ ВАЖЛИВО, якби відповідні інституції на Заході робили те, що повинні, згідно із своїми приписами, то ахметови б не могли купувати нерухомість у Західній Європі. Тіньові гроші (бандитизм, рейдерство, корупція, монополія,...) є небезпекою не лише для тих держав, в яких здобуті, а й для демократичного світу в цілому. Та й корупція з країн, де вона сильна, як пошесть розноситься туди, де зараз є меншою.
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27.10.2022 01:10 Відповісти
А тепер про Мінськ. По-перше, дуже легко критикувати, щось, що вже відбулося, маючи теперішні знання. По-друге, а ви були під Дебальцевим? Може ви думаєте, що тодішня ЗСУ така ж, як тепер? Про постійні навчання, натівських інструкторів, технічне забезпечення ви не чули?

Відносно мого "легко критикувати, знаючи, що відбулось". Попереджали Зеленського, що ворог - Путін. Хтось то знав із свого досвіду і казав, щоб не пробував домовлятись. Але ж ні. Нова команда все розрулить. "Главнає пєрєстать стрєлять". То поганий Порошенко посварився з Московією, Угорщиною, Польщею. Зараз поляки відклали у шуфляду той конфлікт. Але ж не викинули. Не відновили зруйновані пам'ятники над вояками УПА. А от Україна пішла на поступки. То часом не Верещук верещала, що Вятровича треба зняти, бо він заважає нашій дружбі з поляками. Та Верещук - мер міста контрабандистів і цим все сказано.

Про Крим, який теж приписують Порошенкові, навіть говорити не хочеться. То байки, що армія могла щось вдіяти. Боєздатних частин практично не було, у Криму служили місцеві любителі російського світу, Альфа СБУ була націлена не на російський сепаратизм, а татарський.

Крим здали ті, хто голосував за комуністів (область стала АРК, російський флот залишився, дозвіл російським відставникам селитись на півострові). Здали ті, хто голосував за регіоналів (харківські угоди, які дозволили збільшити кількість рос. військ і модернізуватись, місцеві регіонали - суцільні колаборанти, свідоме знищення ЗСУ, "НАТО - нєт",...)
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27.10.2022 01:47 Відповісти
Про ахметова згоден на всі 100%. Зе даю ще шанс виправитися, бо у нього є ще час. Сивий за весь термін по суті нічого не зробив. Огидно що ви захищаєте гончаренко, зараз добкін та вілкул роблять те саме що і він. Вятрович задолиз пороха, Еспрессо помийка княжицького (всім байдуже на цей канал). Зе ніколи не був патріотом і не думаю що став ним зараз, але він сильно змінився в кращу сторону від 24 лютого. Сивий ніколи не був патріотом та не є зараз, він маргінал і його час пройшов. Крим я йому ніколи не закидав, а Турчинов його просрав. Про Дебальцеве варто слухати військових які там були, а не Ірину Геращенко.
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27.10.2022 07:34 Відповісти
Якщо Еспресо "Помийка" Княжицького, то чия помийка 1+1 з Мусійчук чи 24 (котрий злодійкуватого Садового). А чому це хтось вирішує, яку "помийку" закривати, а якій - зелене світло. На 5-тому каналі є дуже поміркована Губіна, яка завжди займала проукраїнську позицію, а на теолеканалі Рада зібрали "світил" з медведчуківських каналів, які тепер вилизують найвеличнішого. Я бачу, що Зеленський дійсно на "шляху виправлення"

У Мецгера (Ексім Банк) та Трухіна (аварія, "уйду в лес", відмова від перевірки на алкоголь) вже усе добре. А от із"вбивць" Шеремета підозри не зняті. Зеленський знову на "шляху виправлення"

Манкурти Могилевська, Козловський і ті два борови з 95 кварталу нагороджені у серпні 2022, а не колись давно. Це вже шлях до виправлення? Насправді отакі манкурти для Зе є своїми, такими ж, як він. А хто такий Сверстюк, Дзюба, чи Жадан Зеленський і не знає. Таких людей він точно не нагороджує.

Узурпація влади Офісом Президента (Єрмак замість Кулеби, Тимошенко замість Шмигаля) - то так має бути у правовій державі?

А про Вятровича ви б краще помовчали. Про його діяльність, ще до того, як він пішов у політику, у Львові було чути. Це стосувалось злочинів НКВД. Правда для Зеленського байдуже, чи вул. Бандери, чи вул. Джержинського (какая разніцца).

Під Дебальцевим я був. Я не військовий, просто прийшла повістка і мені було встидно відкуповуватись.

Для вас усі, кому не подобається Зеленський - служки Порошенка. А цікаво, хто ви. На зарплаті у Подоляка, чи той, хто ніяк не може визнати, що зробив дурницю не просто проголосувавши за Зеленського, а й давши йому монобільшість (чого перед тим не було і треба було домовлятись з партнерами, шукати компромісів).

А що вам не подобається у тому, що я сказав, що Кучма - неоднозначна постать. З одного боку підклав міну сповільненої дії під Україну, перетворивши її на олігархічну, а з другого - таки не ліг під Москву, навіть після інспірованого ФСБ касетного скандалу. Чи може ви вірите у одинака патріота Мельниченка?
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28.10.2022 02:39 Відповісти
І на останок. Як не крути, а Порошенко таки ніколи не був на стороні проросійських сил (про створення партії Регіонів, чи присутність в уряді Януковича не тркеба говорити, бо "д'явол у деталях"). А от 95 квартал був точно на услугаг у Януковича ("Молодь за Януковича"). Про їх малоросійскість і запобігання перед всім великоросійським я вже говорив раніше. Усе українське вони висміювали з презирством і злобно, а щось російське, чи євре... - по-доброму. Ось тому на їх концертах були шуфричі, сіманєнкі, але не було сверстюків, дзюб.
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28.10.2022 02:54 Відповісти
Звичайно що не треба говорити про створення ригів, це незначна деталь . Також мінськ, великі крадіжки грошей в оборонці. Про такі речі дійсно не треба говорити. Треба говорити про томос, але про працюючу церкву москалів не треба . Еспресо помийка, г+г помийка, 24 помийка, 5 помийка, у нас немає нормальних каналів. Ніхто Еспресо не закривав, ви ж так любите деталі, тоді чому маніпулюєте?. Я не казав що Зе виправляється, я казав у нього є ще час. У сивого вже не має довіри від суспільства. Це крінжовий дід тіктокер, який знімає мега крінжові відео. Йому вже ніколи не бути президентом.
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28.10.2022 09:04 Відповісти
Це інтернет тому вклинюйтеся . Зброя любе тишу, краще нехай це буде сюрпризом. Про ракети Harm теж ніхто не казав наперед. Потім вжух і москалі плачуть .
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23.10.2022 22:41 Відповісти
Абсолютно правильно.
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23.10.2022 22:59 Відповісти
кого підставляти розбиті заводи? які ще з перших днів прасували ?
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24.10.2022 02:15 Відповісти
Ну і добре, якщо розбили всі це означає що не будуть далі шукати. Ви наївний, у мене друг займається певними речами у регіоні, якщо ви думаєте що вони все розбомбили, тоді наші роблять все правильно.
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24.10.2022 09:16 Відповісти
я не наївний,і прекрасно розумію що розбити всі заводи русня не змогла,але тоді ще більше питань до зевиродків які ніхрена не роблять.
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24.10.2022 14:24 Відповісти
Я не розумію на що ви розраховуєте. Ви хочете щоб влада під час війни доповідала про роботу ОПК? Поясніть чого саме ви хочете.
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24.10.2022 14:29 Відповісти
так розповідала,по те що НАШОЮ зброєю такою і такою знищено стільки то русні,а не оце придурашенне тіпа секретність,у цих виродків апріорі її немає,тому можуть дуже не старатись,а навпаки рвати русні сраки показовими пусками НАШИХ ракет,але цього немає,а є ДАЙ!!!,до на НАТО і ЄС,а потім зелохторат дивується чого це самий останній опущенний орк вважає зелю наркоманом-жебраком))) і на повному серьозі думає що воює з НАТО
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24.10.2022 14:32 Відповісти
Тобі для чого знати скільки і чим орків вбили. Яка тобі різниця що це наша зброя, а не США? Як це впливає на перебіг війни? Ніяк, що так дохлі орки, що так дохлі. Ти просто банально розводиш хейт та сієш зраду. Таким як ти має бути соромно, хочеш критикувати тоді підходь конструктивно і з фактами. В тебе просто всі боти хто не думає як ти. В тебе совок в голові.
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24.10.2022 14:51 Відповісти
ясно,"какаяразніца" далі тупа як пробка,а різниця в тому,що якщо це зброя США.то і обмеження відаповідні,але ти тупий як пробка,а ще це визнання факту що ми повністю залежні від рішень Заходу,але ти ж далі тупий і навіть цього не викупаєш,ну досить йди далі в голову їж,то тобі простіше)))
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24.10.2022 14:56 Відповісти
Які в дупі обмеження? Ми що б'ємо по території параши? Ні, я таких заяв від нашої влади не чув. У Криму щось прилітало? Так, тобі чмоня для чого знати чим ми вдарили? Тупий якраз ти. Ти мені не тикай мудак, я цього тижня вже йду служити. До цього я не служив ніколи в армії. В мене була стаття по стану здоров'я, міг сидіти в дома. Не треба мені тут свої казки втирати. Хочеш фапати на зраду, це твоє діло.
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24.10.2022 15:20 Відповісти
так даун ОБМЕЖЕННЯ хаймарси не валять по рашці прикинь,а Крим не рашка тому по ньому і не проти але мозок то не твоє,видно в тебе на хавальнику намальовано ДЕБІЛ
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24.10.2022 21:55 Відповісти
Склади вибухають самі по собі в рашці? Якщо не луплять зі хаймарсів значить таке рішення. Даун як ти думаєш, на яку відстань валять гради, урагани та інші старі рсзв? Якщо ЗСУ буде треба тоді будуть стріляти по всьому чому захочуть. Від тебе тхне кацапом.
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24.10.2022 22:09 Відповісти
дурнику не тужся,склади це диверсії,ракети навіть совкові радари бачать,питання чим їх збивати,і якби то були ракети русня б уже висрала тисячі фоток з їх уламками,чи хаймарси при вибуху згорають дотла,кажу мозок то не твоє))
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24.10.2022 22:21 Відповісти
Йолопе читай уважно. Я ніде не писав що склади це удари хаймарсів або чогось іншого. Для чого бити по заводам, якщо можна їх із середини знищити. До речі про вєлікіє совецкіє радари, русня снаряди хаймарсів не може збивати. Ракети Harm також не може збити. Засунь свій совок собі у дупу, і навчися читати уважно. Не ганьбись, просто перестань нести весь це свій маразм. Захочуть ЗСУ, тоді буде прилітати по БНР.
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24.10.2022 22:26 Відповісти
Знищення військових об'єктів, з яких завдають ударів по твоїй країні на території країни-агресора це і є захист. Неможливо виграти війну залишаючись білим та пухнастим, коли ворог не дотримується ніяких правил.
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23.10.2022 21:16 Відповісти
Шмигаль пояснив німецьким ЗМІ

Біда та й годі...
Їй-бо, ******* німці - то наче молдовани чи міліціонери з анекдотів далеких часів моєї молодості. Навіть такі речі їм теперка пояснювати треба...

- Слышь, сержант! Хошь, я тебе политический анекдот расскажу?
- Вы что, гражданин??? Я же милиционер!!!
- Эт ничего: я три раза подряд и очень медленно! (с)
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23.10.2022 21:22 Відповісти
Як би нам не хотілось, але ми не можемо нападати на парашників. Нам би свої території відбити і захистити.
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23.10.2022 21:23 Відповісти
Тобто? Якщо в бєлгородской області розташован кацапський військовий аеродром, з якого кожного дня вилітають літаки, які ******** Україну, то ми не можемо бити по цьому аеродрому?
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23.10.2022 22:11 Відповісти
Тля "зелена"! А самі чим майже три роки займалися, шашлики, трускавці, "нє нагнєтайтє".Чого свою зброю не робили? Була би своя ,стріляли б туди куди хотіли б,і не оглядувалися на союзників! А тепер щось требуєте!
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23.10.2022 21:26 Відповісти
Если бы в 2014 зубы показали, то уже давно сопли бы не жевали.
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23.10.2022 21:30 Відповісти
Чим?
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23.10.2022 21:52 Відповісти
Настоящему мужчине всегда найдется чем.
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23.10.2022 22:18 Відповісти
Дали б нам 300-кілометрові атакамс, щоб бити по території херсонської і запорізької областей.

З великої відстані краще бити, ніж з відстані 70 км. Більш безпечно!

Дали м нам спочатку усну таємну заборону не бити по території росії. А потім і цю заборону могли б зняти.
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23.10.2022 21:32 Відповісти
А почему нельзя атаковать базы и аэропорты на территории врага? Почему врагу это можно, а другой стороне нет?
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23.10.2022 21:50 Відповісти
Будь Украина в НАТО и любая военная помощь была бы обязанностью стран НАТО.

А когда Украина не в НАТО, а агрессор против Украины имеет ядерное оружие - начинаются попытки усидеть на двух стульях, на одном стуле - пики точены приверженность западным ценностям свободы и демократии, на другом - х*и дрочены нежелание вступить в войну против ядерной страны.

К примеру, паРаша дала бы Мексике пару ядерных ракет для ударов по США - думаю, у США появилось бы право сравнять с землёй и паРашу, и Мексику. Поэтому надо производить своё, как угодно, но своё. Это запредельно обидно, но никто Украине не виноват, что отдали ЯО, что уничтожили стратегические бомбардировщики, что отдали ракеты дальностью 2500 км и что в НАТО не стремились даже, а устремились уже после начала войны в 2014. НАТО в этом всём не виновно.
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23.10.2022 22:23 Відповісти
чи не потребує Україна зброї, аби атакувати бази та аеропорти на території РФ

Короче понятно, надо каким-нибудь чудом не просто доработать "Сапсан" до готовности к серийному производству, но и улучшить его с 280 км до 500.
Потому что ракеты дальностью выше 80 км нам для этой войны не дадут.
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23.10.2022 22:07 Відповісти
"Гром-2 летит на 500 км (и это был далеко не предел). Экспортный вариант (поставленный саудитам) имел ракеты с возможностью поражения целей на расстоянии 250 км, а для ВСУ предполагалось выпускать ракеты с дальностью 500+ км, ( что собственно и было продемонстрировано в апреле 19-го на испытаниях, на которых присутствовали американские военные со своей телеметрией), и как говорили знающие люди, 750 км там - не предел. Вы же не думаете, что украинские ССО в Новофёдоровку привели караван ишаков, которые везли во вьюках полторы тонны взрывчатки?
Серийное производство таких ракет в наших условиях исчисляется десятком, максимум полутора при самых лучших раскладах.
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24.10.2022 00:10 Відповісти
Ленд- Лиз возможен только между союзниками при общем враге. США поставки массово погнала после декабря 41 г. После перл- харбора вступив в войну. Как союзник с совдепией и Англия тоже. На сегодня мы даже не партнёры и не стратегические союзники. К сожалению. Что дают, то и берём, и молча. Как говорится--- , а жопаделаешь? И спасибо говорим, скрипя зубами.
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23.10.2022 22:38 Відповісти
Це вже яке за рахунком пояснення?.. Схоже, що усі ці пояснення розбиваються об залізобетонну німецьку стіну. У них головне, - це зважати на думку тих, хто ПРОТИ допомоги Україні! Про це дуже зрозуміло висловився Шольц.
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24.10.2022 10:20 Відповісти
 
 