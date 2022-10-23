Шмигаль пояснив німецьким ЗМІ, чому Україна вимагає далекобійну зброю: "Для захисту, а не нападу"

Він наголосив, що Україна планує повернути всі території в міжнародно визнаних кордонах.

Україна потребує далекобійної зброї не для нападу на Росію, а для захисту своїх суверенних територій. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Журналіст додав, що "навіть найкраща протиповітряна оборона не зможе відбити всі російські атаки", та спитав, чи не потребує Україна зброї, аби атакувати бази та аеропорти на території РФ. Український прем'єр відповів, що зброя необхідна Україні виключно для самозахисту.

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"Передусім Україні потрібна техніка для захисту своїх людей. Ми не говоримо про напади на Росію. Йдеться про захист нашої території. Ми захищаємо свою територіальну цілісність у кордонах 1991 року", - пояснив урядовець.

За його словами, Україна планує повернути всі території в міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом.