Шмигаль пояснив німецьким ЗМІ, чому Україна вимагає далекобійну зброю: "Для захисту, а не нападу"
Він наголосив, що Україна планує повернути всі території в міжнародно визнаних кордонах.
Україна потребує далекобійної зброї не для нападу на Росію, а для захисту своїх суверенних територій. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Журналіст додав, що "навіть найкраща протиповітряна оборона не зможе відбити всі російські атаки", та спитав, чи не потребує Україна зброї, аби атакувати бази та аеропорти на території РФ. Український прем'єр відповів, що зброя необхідна Україні виключно для самозахисту.
"Передусім Україні потрібна техніка для захисту своїх людей. Ми не говоримо про напади на Росію. Йдеться про захист нашої території. Ми захищаємо свою територіальну цілісність у кордонах 1991 року", - пояснив урядовець.
За його словами, Україна планує повернути всі території в міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом.
Будь ласка, зачекайте...
Реєстрація 23.10.2022 року.
А ви напевно прихильник раши тудей?
Невелику кількість невеликих цехів може і вдалося засекретити, але для серйозної зброї потрібні великі підприємства.
Як на мене, то єдиний спосіб самим виробляти зброю - вивозити виробництва до сусідніх країн (а може і дальших). Навіть "безстрашний" Пу не насмілиться бити своїми Іскандерами по членах НАТО.
А скільки є таких, що хочуть рускій мір. А хто у нас колись голосував за комуністів, а потім за регіоналів? Скільки із них далі вищать, що їх заставляють вчити українську.
Про Єрмака ви самі сказали. Я про нього у той момент і не думав
Богуслаєва вам мало?
Про підставляти партнерів - ви загнули. По-перше не вдарять зараз по НАТО, а по-друге, ми що - жертва, яка єдина повинна віддавати життя своїх людей у протистоянні демократії і диктатурі. Якщо нас з'їдять, то наше "м'ясо" підсилить рос.армію і невідомо до чого то призведе у майбутньому.
А чому б не вивести підприємства у Францію, чи Англію. Вони ніби гаранти по Будапештському меморандому. Поважаючі себе країни виконують зобов'язання навіть джентельментські, а не юридичні. Чи може наші партнери "кинули нас як лохів".
А чи не підставив нас наш партнер Німеччина зі своїми бізнесами з Московією? Про блокування ПДЧ мовчу, бо самі українці вважали Рашку дружньою, а НАТО агресивним блоком. Але, якби Захід був мудрим, то тягнув би нас за вуха до себе.
Польща і балтійські країни провели люстрацію, а ми - ні. Тому у нас і в спецслужбах і у владних кабінетах було і є значно більше "кротів".
Може Татаров не просовував Харківські угоди, може юрист Зеленського не добився зняття санкцій з Добронравова за підтримку анексії Криму, може Шефір не хотів переглянути квоти на укр. мову, щоб продавати усяких сватів у Московію,....?
У єдиному телемарафоні є така собі Анастасія Даугуле з фірташівських помийок. У часи побєдобєсія вона заявляла, що не може ходити вулицями, названими на честь нациських прихвоснів. Вона красується на телебаченні, а Василя Зими і Христини Яцків з "Еспресо" - нема, хоча вони завжди займали проукраїнську позицію.
А співаки Могилевська та улюбленець Штепи Козловський якого дідька були нагороджені до дня Незалежності. Та вони ж ніколи не мали проукраїнської позиції, як і той, хто їх нагороджував. Він, дитя СРСР, навпаки висміював недолугих хохлів (така імперська традиція).
Отакі висміювання і привели до втрати мови, почуття меншовартості на значних територіях. Якби не це, то може б і не було війни.
І не треба говорити, що минуле не має значення. Його минуле говорить про нього. "Містер Голодомор", "Термос", "********* палички". То майданівці першими на фронт пішли без бронижелетів, без касок, на поламаних БМП, буквально у капцях, а аж ніяк не 95 квартал. А про "артистку фільмів для дорослих" говорилося у Юрмалі, перед стадом московитів (що важливо, але не для таких, як ви). А хто постарався, щоб з Добронравова (зі Сватів), який підтримав анексію Криму, зняли санкції?
Не знаю, хто для вас сонцеликий. Для мене таких немає. А от хто для вас найвеличніший - видно.
Любите факти. То запитайте у найвеличнішого, чи дійсно Порошенко збагатився у 82 рази, як той говорив на стадіоні. І про пайки колаборантів із цукорками Рошен запитайте.
Назвіть мені голову адміністрації колишніх президентів, який літав президенським бортом, що є нахабним, неприхованим зловживанням . І єрмаки таке собі дозволяють, бо таких як ви, що це підтримуєте, більшість.
При Кучмі був той, кого називали "сірим кардиналом". Але я впевнений, що той "кардинал" робив лише те, що дозволяв Кучма. Шкода, що така тверда особа, як Кучма не зовсім був на боці України. Кобзон і Ян Табачник - ото його. І це говорить само за себе.
Один із небагатьох політиків, якому я довіряв, був Вячеслав Чорновіл. Але я не думаю, що він би дав собі раду з президенством, та ще й у той час, коли люди комуністів підтримували і НАТО ненавиділи.
Ющенко - взагалі нікчема з комплексом месії.
Порошенко - зробив свої статки не зовсім законним чином (для таких, як я, це є серйозний гріх). Як бізнесмен (не бандит типу Ахметова), він не схильний до конфронтації, старається домовитись (чи це добре, чи зле, я не говорю. Може залежить від ситуації). Тому і люстрація не пройшла, як належить. Але таки портнови при ньому не потикались в Україну. У його команді мало сильних особистостей і політиків. А от Гончаренко - якраз яскравий. Але чи щирий - питання. Хоча, може жінка галичанка хоч трохи правди йому донесла.
Щодо різкого збагачення скоробагатьків не буду багато говорити. Коротко - мені імпонує, що голова українського "Маслосоюзу" у Речі Посполитій II зимою опалював лише один покій, хоч то була серйозна організація, яка продавала продукцію у всій Європі. Я взагалі за поміркованість і за те, щоб не було різких контрастів, або принаймі щоб дуже багаті не ставились до бідніших зверхньо і як до бидла.
Між Зеленським і Порошенком ви зрозуміли, кого б я вибрав. Тому ми не однодумці.
Я знаю, що не надаюся на президента, і не пруся. А тут повний анальфабета вирішив виконати чиюсь волю (може Коломойського) і поперся у президенти, не маючи зеленого поняття, як можна вирішити споконвічний конфлікт із Московією. Хіба він після того - не злочинець?
Вчіпилися до Порошенка із тим другим проходом через Керченську протоку. Міжнародний трибунал говорить, що ми мали право. Але ні - зелені мало не запороли ситуацію, відкривши кримінальне провадження в Україні проти Порошенка. В розумінні Зе команди Україна мала весь час діяти так: "не підстрибуй, не підскакуй, сядь на дупу і притакуй".
Викрутаси з Нафтогазом, гальмування призначення керівників антикорупційних органів, призначення Богдана, який мав бути люстрований (посли G7 вмовляли Зе того не робити), зачищення інформаційного простору (Інтер є, а Еспресо нема), спроба перегляду квот на українську з подачі усяких шефірів, бітум і електроенергія із Білорусі, списання боргів Фірташу, Коломойський, як сир у маслі, Мангер, у якого вже усе добре, Баканов, у якого теж усе добре,...
Захід допомагає Україні, а не Зеленському. А ви вважаєте, що Зеленському.
Нам пощастило, що зараз "сонний Джо" (Байден), а не Обама, можливо також, що вже не Меркель (хоча тут я не дуже впевнений).
Не люблю Саакашвілі, але зробити його винним у провокації Московії (так зробив Саркозі) і не застосувати жодних санкцій - треба вміти. Захід проспав Грузію, по Криму трохи збудився, потім призадумався з MH17. А тепер вже починає включатись. Але чи це заслуга ОП і зелених?
Хіба не Арахамія цвірінькав, що США псує нам бізнесклімат говорячи про плани Москви вторгнутись, і з тим треба розібратись. А потім бах, і "несподіване" 24 лютого. Тільки не треба мені втирати, що вони грали вар'ята, щоб не було паніки. Складалось враження, що Україні насилу впихали у останні дні перед вторгненням джавеліни і інше.
Зелена шобла добре доклалась, щоб 24 лютого наступило. Ну не знають вони "хочеш миру - готуйся до війни". То у кращому разі дійсно незнають, а у гіршому... Про "просраний" Південь при вузьких переходах з Криму - мовчу. Кажуть тепер, що все одно б не зупинили. Але військові оперують ще й словом "призупинити".
Говорять, що не хотіли паніки. А маса закатованих - краще? А паніка після вторгнення - краще?
Брехуни безвстидні оті зе. І самопіарники. Коли Зеленський проводив пресконфкркнції, то сидів на фоні великих букв ЗЕ. Але то ж не передвиборний період. Він уже був президентом. Це поведінка подоляків, колишніх піарників Юри Єнакієвського. А який президент сам називає свою жінку "перша леді"? Її так можуть називати інші, але не він.
Я бачив Зеленського, коли йому задавали незручні запитання Бутусов, чи Ткач. Тоді він був смиканим. А зараз такий твердий. То означає, що він тепер у комфортних умовах - грає роль на сцені.
А зараз є інший Медведчук - Абрамович. Україна наклала на нього санкції з відтермінуванням. Та ще й слівце за нього замовляла перед США.
Про переговірника Кучму я б не був такий категоричний. Дуже неоднозначна постать. При ньому не ставили пам'ятники Катерині II, угорській державності. Була Тузла. Але і русифікація далі продовжувалась. При ньому виходили док. фільми як от "Друга Світова. Український вимір", але закривалась "остання барикада" і пішло нашестя рос. попси.
А щодо Фокіна, якого його внучка пропихнула через Єрмака, у мене все однозначно. Був там ще й Сівого. Ще та гнида.
Медіаімперію Медведчук створив вже при Зеленському. Телеканали ZIK і інші при Порошенкові були не медведчуківські. Але про це чомусь вигідно забувати.
Шуфрич не був у Мінській групі.
Порівнювати Віркула і Гончаренка недоцільно. Перший є мером і не є ні в команді Зе, ні в команді Пороха. Так вирішили жителі Кривого Рогу. А дугий - дійсно у команді Порошенка. Він є сином гниди Костусєва, але батьки ніби розлучені. У його щирість я теж не дуже вірю. Але він був серед тих перших, хто пішов від Януковича, коли був майдан. Може чуйка, а може і щось інше.
І на останок. А що то за президент такий (з пацанськими замашками), який на своїй інавгурації дозволяє так зневажливо сказати опозиції "можете не ходити на засідання ВР". Бога за бороду схопив. Не знає що опозиція - запорука демократії. Повна зневага тих, хто голосував за Голос, Європейську Солідарність та БЮТ. Але що хотіти від друга Колі Катлєти, Мангера і Гогілашвілі.
Згадайте, як ви емоційно описали Гончаренка, який перфарбувався (з кар'єрних міркувань).
Щось подібне я думаю про Зеленського і оту усю компанію (Єрмак, Подоляк, Шефір, Татаров,...).
Але нехай, не перефарбувався, а завжди був патріотом (аж смішно стало), чи дійсно прозрів. А чому ви даєте йому можливість "виправитись" після того, як не було проведено належної підготовки до масштабного вторгнення, що потягнуло важкі наслідки (маса жертв). Зараз не він воює, і "виправляє помилки", а ЗСУ. Не він втратив друзів, чи родичів.
А чому ви даєте йому "виправитись", після розкрадання ковідного фонду на дорогах, тоді, коли люди задихались без кисню, а пенсіонери останні заощадження віддавали на своє лікування. А от найвеличніший лікувався за державний кошт.
Я не розумію, про яке виправлення ви говорите, якщо телеканал Еспресо далі відсутній у T2. Про те, що пора завершувати з тою практикою вже Захід натякає. А чи не в результаті чарівного пенделя від Заходу таки призначили керівників антикорупційних інституцій.
А тепер про інше. Ви теж дуже емоційно закинули Заходу, що там корупція. Так, але таки менша, особливо низова. Вона є переважно у верхах. Але у нормальних країнах (не південних, а північних) чиновники і політики таки позбуваються своїх посад, якщо щось виявили (корупцію, плагіат,...напад на журналістів).
Було журналіське розслідування наших журналістів у Англії, де ріелтори по нерухомості готові були закрити очі на непрозорі кошти. І там таке є. Але на дорогах таких шалених відкатів там таки нема.
З іншого боку, що ДУЖЕ ВАЖЛИВО, якби відповідні інституції на Заході робили те, що повинні, згідно із своїми приписами, то ахметови б не могли купувати нерухомість у Західній Європі. Тіньові гроші (бандитизм, рейдерство, корупція, монополія,...) є небезпекою не лише для тих держав, в яких здобуті, а й для демократичного світу в цілому. Та й корупція з країн, де вона сильна, як пошесть розноситься туди, де зараз є меншою.
Відносно мого "легко критикувати, знаючи, що відбулось". Попереджали Зеленського, що ворог - Путін. Хтось то знав із свого досвіду і казав, щоб не пробував домовлятись. Але ж ні. Нова команда все розрулить. "Главнає пєрєстать стрєлять". То поганий Порошенко посварився з Московією, Угорщиною, Польщею. Зараз поляки відклали у шуфляду той конфлікт. Але ж не викинули. Не відновили зруйновані пам'ятники над вояками УПА. А от Україна пішла на поступки. То часом не Верещук верещала, що Вятровича треба зняти, бо він заважає нашій дружбі з поляками. Та Верещук - мер міста контрабандистів і цим все сказано.
Про Крим, який теж приписують Порошенкові, навіть говорити не хочеться. То байки, що армія могла щось вдіяти. Боєздатних частин практично не було, у Криму служили місцеві любителі російського світу, Альфа СБУ була націлена не на російський сепаратизм, а татарський.
Крим здали ті, хто голосував за комуністів (область стала АРК, російський флот залишився, дозвіл російським відставникам селитись на півострові). Здали ті, хто голосував за регіоналів (харківські угоди, які дозволили збільшити кількість рос. військ і модернізуватись, місцеві регіонали - суцільні колаборанти, свідоме знищення ЗСУ, "НАТО - нєт",...)
У Мецгера (Ексім Банк) та Трухіна (аварія, "уйду в лес", відмова від перевірки на алкоголь) вже усе добре. А от із"вбивць" Шеремета підозри не зняті. Зеленський знову на "шляху виправлення"
Манкурти Могилевська, Козловський і ті два борови з 95 кварталу нагороджені у серпні 2022, а не колись давно. Це вже шлях до виправлення? Насправді отакі манкурти для Зе є своїми, такими ж, як він. А хто такий Сверстюк, Дзюба, чи Жадан Зеленський і не знає. Таких людей він точно не нагороджує.
Узурпація влади Офісом Президента (Єрмак замість Кулеби, Тимошенко замість Шмигаля) - то так має бути у правовій державі?
А про Вятровича ви б краще помовчали. Про його діяльність, ще до того, як він пішов у політику, у Львові було чути. Це стосувалось злочинів НКВД. Правда для Зеленського байдуже, чи вул. Бандери, чи вул. Джержинського (какая разніцца).
Під Дебальцевим я був. Я не військовий, просто прийшла повістка і мені було встидно відкуповуватись.
Для вас усі, кому не подобається Зеленський - служки Порошенка. А цікаво, хто ви. На зарплаті у Подоляка, чи той, хто ніяк не може визнати, що зробив дурницю не просто проголосувавши за Зеленського, а й давши йому монобільшість (чого перед тим не було і треба було домовлятись з партнерами, шукати компромісів).
А що вам не подобається у тому, що я сказав, що Кучма - неоднозначна постать. З одного боку підклав міну сповільненої дії під Україну, перетворивши її на олігархічну, а з другого - таки не ліг під Москву, навіть після інспірованого ФСБ касетного скандалу. Чи може ви вірите у одинака патріота Мельниченка?
Біда та й годі...
Їй-бо, ******* німці - то наче молдовани чи міліціонери з анекдотів далеких часів моєї молодості. Навіть такі речі їм теперка пояснювати треба...
- Слышь, сержант! Хошь, я тебе политический анекдот расскажу?
- Вы что, гражданин??? Я же милиционер!!!
- Эт ничего: я три раза подряд и очень медленно! (с)
З великої відстані краще бити, ніж з відстані 70 км. Більш безпечно!
Дали м нам спочатку усну таємну заборону не бити по території росії. А потім і цю заборону могли б зняти.
А когда Украина не в НАТО, а агрессор против Украины имеет ядерное оружие - начинаются попытки усидеть на двух стульях, на одном стуле -
пики точеныприверженность западным ценностям свободы и демократии, на другом - х*и дроченынежелание вступить в войну против ядерной страны.
К примеру, паРаша дала бы Мексике пару ядерных ракет для ударов по США - думаю, у США появилось бы право сравнять с землёй и паРашу, и Мексику. Поэтому надо производить своё, как угодно, но своё. Это запредельно обидно, но никто Украине не виноват, что отдали ЯО, что уничтожили стратегические бомбардировщики, что отдали ракеты дальностью 2500 км и что в НАТО не стремились даже, а устремились уже после начала войны в 2014. НАТО в этом всём не виновно.
Короче понятно, надо каким-нибудь чудом не просто доработать "Сапсан" до готовности к серийному производству, но и улучшить его с 280 км до 500.
Потому что ракеты дальностью выше 80 км нам для этой войны не дадут.
Серийное производство таких ракет в наших условиях исчисляется десятком, максимум полутора при самых лучших раскладах.