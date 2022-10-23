Обговорили кроки для створення спецтрибуналу для російських воєнних злочинців, - Кулеба провів розмову з естонським колегою Рейнсалу
Міністри закордонних справ України та Естонії Дмитро Кулеба й Урмас Рейнсалу в неділю провели телефонну розмову, де обговорили питання обороноздатності української сторони й покарань за воєнні злочини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері.
"У телефонній розмові Урмас Рейнсалу і я привітали підтримку Радою ЄС необхідності притягти Росію до відповідальності за злочин агресії проти України. Обговорили наступні кроки на шляху відповідного спеціального трибуналу. Скоординували зусилля із заклику до партнерів направити більше систем ППО до України", - зазначив він.
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boris kravchenko 13aea087
показати весь коментар23.10.2022 21:12 Відповісти Мені подобається 0
Evgeny N
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Vadym Tsyrkalyuk
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