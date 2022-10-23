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Естонія (1546) трибунал (249) Кулеба Дмитро (3604) Рейнсалу (68)

Обговорили кроки для створення спецтрибуналу для російських воєнних злочинців, - Кулеба провів розмову з естонським колегою Рейнсалу

рейнсалу,урмас

Міністри закордонних справ України та Естонії Дмитро Кулеба й Урмас Рейнсалу в неділю провели телефонну розмову, де обговорили питання обороноздатності української сторони й покарань за воєнні злочини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері.

"У телефонній розмові Урмас Рейнсалу і я привітали підтримку Радою ЄС необхідності притягти Росію до відповідальності за злочин агресії проти України. Обговорили наступні кроки на шляху відповідного спеціального трибуналу. Скоординували зусилля із заклику до партнерів направити більше систем ППО до України", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий пакет санкцій ЄС посилить тиск на Росію у сфері енергетики, банківської справи, пропаганди у ЗМІ та торгівлі, - голова МЗС Естонії Рейнсалу

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Крига скресла! https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/10/23/7373156/
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23.10.2022 21:12 Відповісти
А в Гаазі є стадіон? Бо всі винні в залу суду не влізуть. А ще майже 100млн співучасників на 1/6 суші.
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23.10.2022 21:21 Відповісти
не забудте место припасти для спецтребунала зеле
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23.10.2022 21:42 Відповісти
 
 