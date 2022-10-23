Україна має сама вирішити, коли домовлятися про мир і на яких умовах, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що мирне вирішення війни Росії проти України можливе, але таке рішення має ухвалювати Київ.
Про це Макрон сказав у неділю на міжнародному форумі "Заклик до миру" в Римі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
За його словами, в Україні "мир можливий" тоді, коли українці "так вирішать". "Тож не дозволимо сьогодні, щоб мир був якось захоплений російською силою", – додав він.
Президент Франції також пояснив, що Захід допомагає Україні зброєю, "щоб у певний момент український народ зміг обрати мир… на тих умовах, які вирішив він".
"Мир буде створено з іншим, який є ворогом, за столом переговорів", – зазначив Макрон.
Раніше на саміті ЄС у Брюсселі французький лідер закликав Київ і Москву повернутися до переговорного процесу "якнайшвидше" – хоча й зазначив, що це має відбутися тоді, коли буде "прийнятним" для української сторони.
Будь ласка, зачекайте...
Ніхто ще не забув, що Макрон гей?
по телефону буйлу звонил ?
Не будьте таким песимістичним.
Буде важко,але перемога буде за нами.
Якщо ви не на передовій,то донатьте армії - це буде наш вклад в перемогу.
В країні багато зрадників,нажаль...
Насколько же ломается и летит в помойную яму весь здравый смысл, когда у преступника есть ядерное оружие! И все поборники цивилизации и законности начинают танцевать перед ним, как самые дешёвые грязные шлюхи, при чём у некоторых из них самих есть ядерное оружие. Мерзкие куски гнилого говна.
Пусть эти шалавы отдадут лучше часть своих стран тому плешивому недоноску, Эрдоган пусть отдаст часть, Орбан ещё часть, Макрон пусть отдаст, Трамп! О чём могут быть переговоры с крокодилом, который жуёт твою ногу? Конечно, это не их ногу жуют, потому можно призывать к переговорам и ногу не жалко, это ж не их нога. У-у-у, суки.