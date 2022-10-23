Україна має сама вирішити, коли домовлятися про мир і на яких умовах, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що мирне вирішення війни Росії проти України можливе, але таке рішення має ухвалювати Київ.

Про це Макрон сказав у неділю на міжнародному форумі "Заклик до миру" в Римі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За його словами, в Україні "мир можливий" тоді, коли українці "так вирішать". "Тож не дозволимо сьогодні, щоб мир був якось захоплений російською силою", – додав він.

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Президент Франції також пояснив, що Захід допомагає Україні зброєю, "щоб у певний момент український народ зміг обрати мир… на тих умовах, які вирішив він".

"Мир буде створено з іншим, який є ворогом, за столом переговорів", – зазначив Макрон.

Раніше на саміті ЄС у Брюсселі французький лідер закликав Київ і Москву повернутися до переговорного процесу "якнайшвидше" – хоча й зазначив, що це має відбутися тоді, коли буде "прийнятним" для української сторони.