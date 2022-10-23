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Україна має сама вирішити, коли домовлятися про мир і на яких умовах, - Макрон

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що мирне вирішення війни Росії проти України можливе, але таке рішення має ухвалювати Київ.

Про це Макрон сказав у неділю на міжнародному форумі "Заклик до миру" в Римі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За його словами, в Україні "мир можливий" тоді, коли українці "так вирішать". "Тож не дозволимо сьогодні, щоб мир був якось захоплений російською силою", – додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У якийсь момент Україні і Росії доведеться сісти за стіл переговорів, - Макрон

Президент Франції також пояснив, що Захід допомагає Україні зброєю, "щоб у певний момент український народ зміг обрати мир… на тих умовах, які вирішив він".

"Мир буде створено з іншим, який є ворогом, за столом переговорів", – зазначив Макрон.

Раніше на саміті ЄС у Брюсселі французький лідер закликав Київ і Москву повернутися до переговорного процесу "якнайшвидше" – хоча й зазначив, що це має відбутися тоді, коли буде "прийнятним" для української сторони.

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Топ коментарі
+18
Крутиться как уж на сковородке вашим нашим вместе спляшем
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23.10.2022 21:29
+17
наші умови цілком розумні і зрозумілі, рашка забирається геть з нашої території і виплачує компенсації за все що тут натворила. Ах, да, оскільки рф вважає себе спадкоєміцею і правонаступнецею срср і на цих засадах навіть в оон посіла місце, має виплатити компенсації і за Голодомор, за вкрадений хліб, який забрали в людей, заморивши голодом міліони, не пожалівші навіть малі діти, щоб за валюту продав срср і завдяки чому не сконав в перші ж роки свого існування. За все.
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23.10.2022 21:32
+15
вже вирішено- границі 1991 року,після того трибунал над рашизмом і виплата репарацій Україні.Мир почекає пару століть
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23.10.2022 21:30
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Так, знову телефонував??
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23.10.2022 21:27 Відповісти
Крутиться как уж на сковородке вашим нашим вместе спляшем
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23.10.2022 21:29 Відповісти
Ага, звоне, все хоче .....
Ніхто ще не забув, що Макрон гей?
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24.10.2022 04:57 Відповісти
І тут "жабоїда" знову понесло!
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23.10.2022 21:28 Відповісти
Воно блажене? Тож сказали вже сто разів: Росія нафіг з пляжа і відшкодування. Ще Макарону повторіть це в ї.. лице
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23.10.2022 21:29 Відповісти
вже вирішено- границі 1991 року,після того трибунал над рашизмом і виплата репарацій Україні.Мир почекає пару століть
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23.10.2022 21:30 Відповісти
наші умови цілком розумні і зрозумілі, рашка забирається геть з нашої території і виплачує компенсації за все що тут натворила. Ах, да, оскільки рф вважає себе спадкоєміцею і правонаступнецею срср і на цих засадах навіть в оон посіла місце, має виплатити компенсації і за Голодомор, за вкрадений хліб, який забрали в людей, заморивши голодом міліони, не пожалівші навіть малі діти, щоб за валюту продав срср і завдяки чому не сконав в перші ж роки свого існування. За все.
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23.10.2022 21:32 Відповісти
Вы, лягушонок , уже всех задрали переговорами . Лучше бы разобрались , кто брал откат за строительство раше Мистралей
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23.10.2022 21:35 Відповісти
Коли оці заяви про те, що "Україна буде вирішувати" починають лунати кожного Божого дня, то це вже виглядає як відверте підштовхуння до самі знаєте чого.
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23.10.2022 21:36 Відповісти
и на том спасибо, но,
по телефону буйлу звонил ?

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23.10.2022 21:37 Відповісти
Не довіряю геронтофілу.
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23.10.2022 21:40 Відповісти
****** , сдают потихоньку Украину
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23.10.2022 21:40 Відповісти
тут самом собой це повернення кордонів 1991 але найбільше це репарації Мордор повинен заплатити за все за зруйновані будинки винищені цілі міста, села, економіку, елкетрообладнання ті що взривала ракетами, дороги, це сотні мілліардів зрозуміло що прийдеться платити і їхнім дітям бо навіть якщо всі гроiші активи забрати не вистачить у кацапів скільки вони принесли нам збитків який нахрен мир?
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23.10.2022 21:50 Відповісти
При той помощи что есть и так называемых санкциях, чтакое не получится. Ленд лиз ждём с 9 мая, обещание санкции из ада до лампочки, про обещаний дефолт тоже забыли, а чтобы реально отключить SWIFT до сих пор ищем выключатель
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23.10.2022 22:11 Відповісти
Почитайте,що люди пишуть про Херсон.
Не будьте таким песимістичним.
Буде важко,але перемога буде за нами.
Якщо ви не на передовій,то донатьте армії - це буде наш вклад в перемогу.
В країні багато зрадників,нажаль...
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24.10.2022 03:53 Відповісти
Макрон, проблема в том, что на Банковой сидят представители неукраинского народа...
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23.10.2022 21:52 Відповісти
Це натяк що не треба сильно розкатувати губу, але варто зазначити що такі заяви з перших днів війни, Баден це з першого дня казав - Українцям вирішувати коли і як все закінчиться.
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23.10.2022 21:59 Відповісти
Когда кто-то призывает КИЕВ вернуться за стол переговоров, у меня один лишь вопрос - твари, это КИЕВ напал на независимое государство, что вы КИЕВ призываете к переговорам?

Насколько же ломается и летит в помойную яму весь здравый смысл, когда у преступника есть ядерное оружие! И все поборники цивилизации и законности начинают танцевать перед ним, как самые дешёвые грязные шлюхи, при чём у некоторых из них самих есть ядерное оружие. Мерзкие куски гнилого говна.

Пусть эти шалавы отдадут лучше часть своих стран тому плешивому недоноску, Эрдоган пусть отдаст часть, Орбан ещё часть, Макрон пусть отдаст, Трамп! О чём могут быть переговоры с крокодилом, который жуёт твою ногу? Конечно, это не их ногу жуют, потому можно призывать к переговорам и ногу не жалко, это ж не их нога. У-у-у, суки.
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23.10.2022 22:01 Відповісти
Макрон фактично звинуватив Україну в продовженні війни, хоча чудово розуміє що будь які перемовини з агресором і окупантом до звільнення окупованих територій призведуть до територіальних втрат України, невиплати репарацій, тотальному зубожінню населення і повторній агресії **********. Це популізм - "я за мир і проти війни", але такий "мир" з *********** в сто разів гірший за війну - він вбиває надію на нормальне життя в Україні бо загроза нового нападу тільки зростатиме з кожним "мирним днем". А далі він та такі як він шольци та шрьодери з меркелями скажуть "ну Україна ж погодилась на такий мир то ж вигрібайте наслідки власної дурості". А далі ми вже будемо в відставці і нехай нові керманичі Європи жеруть кацапське лайно відрами, а ми досягли миру тож дайте нам спокій... Але проблема в тому що після колосальних втрат в Україні в цій війні наступну кацапи почнуть з ядерного удару...
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23.10.2022 22:22 Відповісти
Він не сказав на яких умовах ми маємо домовлятись про мир з країною, яка щоденно нас безкарно обстрілює, а ми не маємо права знищувати її воєнну інфраструктуру і обстрілювати території, з якої у нас запускають тисячі дронів і ракет? а 80% населення цієї країни за тотальне знищення українців, як має бути досягнутий цей мир?
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23.10.2022 22:30 Відповісти
А може Україна вирішити взагалі не домовлятися про мир, і послати Макрона на великий ***?
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23.10.2022 22:33 Відповісти
Макарон хоче саме на великий, бо він гей
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24.10.2022 05:00 Відповісти
At some point in the not so distant future, they will say: by all means, Ukraine, resist, fight your war until complete victory, take the kremlin and slap heavy reparations on russia. We wish you all the luck in the world. But do it at your own expense. And this is exactly what ****** wants
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24.10.2022 09:11 Відповісти
Вот жешь Хвойда
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24.10.2022 09:11 Відповісти
ви нам танки, літаки, гармати, бронетранспортери, а ми вам перемогу.
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24.10.2022 10:22 Відповісти
Все б це вже могло завершиться нашою перемогою при належних поставках зброї. І що цікаво тут питання не грошей. Вони надають нам військову допомогу і фінансову вже 8 місяців. При передачі авіації і ракет АТАКМС, а також бронетехніки війна вже могла б закінчитися. Навчання льотчиків і операторів озброєнь як мінімум вже б могло йти, а по хорошому і використовуватися на фронті.
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24.10.2022 11:27 Відповісти
 
 