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Зеленський (22411) путін (23317) ядерна зброя (1110)

Зеленський: Єдиний суб’єкт, хто може застосувати ядерну зброю в Європі - це Путін

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що застосувати ядерну зброю в нашій частині Європи може лише один суб’єкт, який наказав міністру оборони Шойгу дзвонити своїм колегам.

"Коли сьогодні російський міністр оборони влаштовує телефонну карусель і обдзвонює іноземних міністрів із розповідями про так звану брудну ядерну бомбу, усі все добре розуміють. Розуміють, хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити в цій війні", - сказав він у відеозверненні в неділю, передає Цензор.НЕТ.

"Всюди, куди Росія принесла смерть і деградацію, ми повертаємо нормальне життя. Саме це – про українців. Там, де Україна – ніколи не знищується життя. А ось там, куди приходить Росія, вона всюди залишає по собі масові могили, катівні, зруйновані міста й села, заміновану землю, знищену інфраструктуру і природні катастрофи", - сказав він.

"І якщо хтось і може застосувати ядерну зброю у нашій частині Європи, то це лише один субʼєкт – і цей субʼєкт як раз і наказав товаришу Шойгу кудись там телефонувати", - сказав Зеленський.

Вважаю, зазначив він, що зараз світ повинен максимально жорстко відреагувати. Якщо Росія підготувала чергове підняття ставок і черговий ескалаційний крок – вона вже зараз, превентивно і до будь-якого нового свого "бруду", має побачити, що світ це не проковтне".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський міністр оборони влаштовує телефонну карусель і обдзвонює іноземних міністрів із розповідями про так звану брудну ядерну бомбу, - Зеленський. ВIДЕО

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Топ коментарі
+17
ЗСУ відкинули росіян на 2 км від східних околиць Бахмута, - ця інформація потребує перевірки.

Повідомляють, що українці вибили вагнерівців з території підприємства, відомого, як асфальтовий завод.

«Групі Вагнера знадобилось 2 місяці, щоб зайти сюди, а щоб вибити їх звідти, вистачило 48 годин»
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23.10.2022 21:30
+6
ЗЕленый капитан очевидность на марше - вода мокрая, трава-зеленая, ветер-дует
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23.10.2022 21:52
+5
я вже бачив підтвердження від жіночки з Бахмута.
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23.10.2022 22:11
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ЗСУ відкинули росіян на 2 км від східних околиць Бахмута, - ця інформація потребує перевірки.

Повідомляють, що українці вибили вагнерівців з території підприємства, відомого, як асфальтовий завод.

«Групі Вагнера знадобилось 2 місяці, щоб зайти сюди, а щоб вибити їх звідти, вистачило 48 годин»
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23.10.2022 21:30 Відповісти
я вже бачив підтвердження від жіночки з Бахмута.
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23.10.2022 22:11 Відповісти
Вова, при свєчах. Я манал и за тебя котел в пустую гонять.
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23.10.2022 21:30 Відповісти
ЗЕленый капитан очевидность на марше - вода мокрая, трава-зеленая, ветер-дует
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23.10.2022 21:52 Відповісти
Тепер великобудівник ще більше накатає асфальту.
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23.10.2022 21:53 Відповісти
Ну це пістуц... Квартал-95 рассуждаєт про ядерну зброю...
Українці, ви дожилися!
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23.10.2022 21:32 Відповісти
а ти нє? Чити вже всьо)
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23.10.2022 21:33 Відповісти
Зелепуги, сіли каменем і стулили дзюбок! Дуже скоро прийде і на вас. А ви будете скавуліти:
"Нє вінаватая я!"
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23.10.2022 21:36 Відповісти
це до чого? Ти вище зверитаєшся до українців, і кажеш "Українці, ви дожилися!". Я тебе спитав " а ти не Українка шолі". То дівульо, впади камнем сама куди небудь і дай спокій ішим якщо ти з причинно-наслідковими зв'язками нетоваришуєш.
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23.10.2022 21:42 Відповісти
а ти хто?
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23.10.2022 21:33 Відповісти
холоп значить
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23.10.2022 21:35 Відповісти
московський піп тебе хрестив-так тобі і треба
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23.10.2022 21:36 Відповісти
воно блажене.
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23.10.2022 21:43 Відповісти
а чому війну почав путін, а має 300 000 чоловік проти 300 000 чоловік воювати і один одного вбивати?

якщо війну почав путін - то треба проти нього воювати.
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23.10.2022 21:36 Відповісти
ти прочитай що написав
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23.10.2022 21:39 Відповісти
за Вашою логікою пуйло сяде на коняку чорного, наш Бонопартій на білого..візьмуть дрючки до рук й поскочуть битись, а ми типу за попкорном й до тєліка дивитись??
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23.10.2022 21:44 Відповісти
у тебя гугл переводчик паленый ..
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23.10.2022 21:56 Відповісти
Це ти не нам питання це задавай, бо за наказом твого путіна ваші 300 тісяч чоловіків приперлися в нашу країну нас вбивати.
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23.10.2022 22:04 Відповісти
Єдине ***** в Європі, що може застосувати ядерну зброю...
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23.10.2022 21:43 Відповісти
Бубка Гоп Зелені штани у свому репертуарі
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23.10.2022 21:52 Відповісти
А ти зазирни йому вглаз і всьо.
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23.10.2022 21:56 Відповісти
Ну це правда що у викладачів та професорів, діти не так інтелектуально розвинуті, що чіпляю в цій заяві президента, що він не розуміє смисла слова--- МоЖе, і ЗДАТний, ти вже українця Єрмака чі Арестовича чі Арахамію щоб написали тобі текст
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23.10.2022 21:57 Відповісти
Самый толковый был дед-милиционер.Судя по научному наследию папы там природе уже отдыхать было сложно...
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23.10.2022 23:02 Відповісти
Ядерна точно буде холодною. І живі будуть заздрити мертвим.(С)
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23.10.2022 22:22 Відповісти
тьху тьху
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23.10.2022 22:24 Відповісти
Хутин хочет с собою в могилу весь мир забрат. Пора его изолировать в Гаагу=
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23.10.2022 22:16 Відповісти
Залити його в бункері бетоном.
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23.10.2022 22:23 Відповісти
Зєля, ти призначив путю керувати ядерною вакханалією?
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23.10.2022 22:30 Відповісти
Напис у Гундосіка на кофті: "Я український"
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23.10.2022 23:26 Відповісти
Почитал комментарии
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24.10.2022 00:56 Відповісти
И еще раз - любая концепция обороны любой страны -например той же дуРашки - предусматривает применение ядерного оружия по противнику.
Поскольку дуРашка является агрессором то бомбить ее в ответ ядерными, грязными и прочими бомбами - полное право Украины.
Не нравится? Прекращаем агрессию и уматываем с Украины, выплачивать репарации.
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24.10.2022 08:14 Відповісти
 
 