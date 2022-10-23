Під час окупації Київщини росіяни незаконно вивезли 147 мирних жителів: 43 з них перебувають у полоні, доля 89 осіб невідома
Під час захоплення Київської області загарбники незаконно вивезли на територію Білорусі та Російської Федерації 147 місцевих жителів.
Про це розповів голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Лише за офіційними даними під час окупації Київської області загарбники незаконно вивезли 147 мирних українців на територію Білорусі та РФ. 43 цивільних мешканців регіону перебувають у полоні. Ще 89 осіб вивезені і їх доля невідома", – зазначив він.
Очільник ОВА наголосив, що депортація й викрадення людей є ще одним злочином російських загарбників проти мирного населення України, про який повинен знати весь світ.
"Поспілкувався із журналісткою проєкту "Знайти своїх з Катериною Осадчою" телеканалу 1+1. Проєкт допомагає розшукати людей, яких примусово вивезли окупанти. Впевнений, що фіксація та розголос цих історій допоможуть повернути додому українців та розповісти світові про варварство та нелюдське обличчя країни-терористки", — додав Кулеба.
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