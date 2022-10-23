У Пентагоні повідомили про другу за три дні розмову Остіна та Шойгу
Міністерство оборони США в неділю підтвердило розмову глави відомства Ллойда Остіна з главою російського Міноборони Сергієм Шойгу - другу за останні три дні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Зазначається, що телефонний дзвінок відбувся за ініціативою російської сторони.
Топ коментарі
+25 Алекс Мышкевич
показати весь коментар23.10.2022 22:54
+22 Randall Flag da70119e
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+20 Radchenko86
показати весь коментар23.10.2022 22:56
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а потім - фініта армії та недоімперії
Дядя Остін, вазьмі трубку пажалуста
GUN DON
Мопедно-ракетні атаки не дали того ефекту, на який розраховували.
Кузькіна мать ( Йедрьон батон) + стук туфля в трубку.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/10/23/7373171
А якщо дійсно американці вже готові нанести превентивний удар томагавками по аеродромах, базах і кораблях чф рф й потім зачистити території Криму і Севастополя від окупантів?
От шойгу і приєднав датчики від поліграфу до своєї телефонної трубки, щоби обзвонити колег зі США і ВБ і визначитись із найближчими їх планами.
- Ні це Шойгу, ***** спить..
Путлер его так нарядил, чтобы буряты гордились ним и радостно шли воевать.
Подгорает, торг пошел