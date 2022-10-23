У Пентагоні повідомили про другу за три дні розмову Остіна та Шойгу

Міністерство оборони США в неділю підтвердило розмову глави відомства Ллойда Остіна з главою російського Міноборони Сергієм Шойгу - другу за останні три дні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Зазначається, що телефонний дзвінок відбувся за ініціативою російської сторони.

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