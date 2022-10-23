Для відбудови України має бути створений "план Маршалла", - заява Шольца і фон дер Ляєн

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявили, що для відбудови України має бути створений свій "план Маршалла", у якому Європейський Союз відіграватиме особливу роль.

Про це йдеться у спільній статті Шольца і фон дер Ляєн, опублікованій у виданні Frankfurter Allgemeine Zeitung у неділю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Вони нагадали, що країни "Групи семи", Європейський Союз і його держави-члени вже надали Україні понад 35 мільярдів євро екстреної допомоги, "щоб допомогти Україні задовольнити її нагальні фінансові потреби".

"Крім цієї невідкладної допомоги, ми повинні вже зараз думати про відновлення країни, навіть якщо мир ще здається далеким. Відновлення зруйнованого житла, шкіл, доріг, мостів, інфраструктури та енергопостачання – за все це треба братися вже зараз, щоб країна змогла швидше стати на ноги. Тому що Україні потрібна перспектива, що вона зможе знову економічно зростати, щойно закінчиться війна", – вважають Шольц і фон дер Ляєн.

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На думку глави німецького уряду й президентки Єврокомісії, впоратися з відбудовою України на тлі того, що збитки сягають не менш як 350 мільярдів євро, не здатні самотужки ані сама Україна, ані її окремі партнери.

"Ми повинні вирішувати це всі разом – ЄС, G7 та наші партнери далеко за їхніми межами. Безумовно, до цього мають долучитися міжнародні фінансові інституції та провідні міжнародні організації. І в довгостроковій перспективі буде важливо, щоб приватні донори та компанії інвестували у відновлення України", – додають вони.

Для того щоб підтримка повоєнного відновлення України була якомога дієвішою, Шольц і фон дер Ляєн пропонують створити "інклюзивну донорську платформу", за допомогою якої буде "чіткіше і зрозуміліше, як ці гроші (витрачені на відбудову України) будуть використані".