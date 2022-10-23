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Для відбудови України має бути створений "план Маршалла", - заява Шольца і фон дер Ляєн

шольц,ляєн

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявили, що для відбудови України має бути створений свій "план Маршалла", у якому Європейський Союз відіграватиме особливу роль.

Про це йдеться у спільній статті Шольца і фон дер Ляєн, опублікованій у виданні Frankfurter Allgemeine Zeitung у неділю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Вони нагадали, що країни "Групи семи", Європейський Союз і його держави-члени вже надали Україні понад 35 мільярдів євро екстреної допомоги, "щоб допомогти Україні задовольнити її нагальні фінансові потреби".

"Крім цієї невідкладної допомоги, ми повинні вже зараз думати про відновлення країни, навіть якщо мир ще здається далеким. Відновлення зруйнованого житла, шкіл, доріг, мостів, інфраструктури та енергопостачання – за все це треба братися вже зараз, щоб країна змогла швидше стати на ноги. Тому що Україні потрібна перспектива, що вона зможе знову економічно зростати, щойно закінчиться війна", – вважають Шольц і фон дер Ляєн.

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На думку глави німецького уряду й президентки Єврокомісії, впоратися з відбудовою України на тлі того, що збитки сягають не менш як 350 мільярдів євро, не здатні самотужки ані сама Україна, ані її окремі партнери.

"Ми повинні вирішувати це всі разом – ЄС, G7 та наші партнери далеко за їхніми межами. Безумовно, до цього мають долучитися міжнародні фінансові інституції та провідні міжнародні організації. І в довгостроковій перспективі буде важливо, щоб приватні донори та компанії інвестували у відновлення України", – додають вони.

Для того щоб підтримка повоєнного відновлення України була якомога дієвішою, Шольц і фон дер Ляєн пропонують створити "інклюзивну донорську платформу", за допомогою якої буде "чіткіше і зрозуміліше, як ці гроші (витрачені на відбудову України) будуть використані".

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Топ коментарі
+7
Это называется запрячь телегу впереди лошади. Сначала победить нужно, затем восстанавливать. Мне так кажется.
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23.10.2022 23:35
+5
ты гонишь беса - при чем тут Урсула если всей этой кацапской херней в германии занималась фрау штази Меркель
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24.10.2022 03:18
+4
Нам бы танки ....
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23.10.2022 23:05
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Щось вони занадто радісно це повідомляють, мабуть уже знайшли якогось маршала, який за це все заплатить. І тицяють у нього пальцем.
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23.10.2022 23:04 Відповісти
так а що вас не влаштовує?
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24.10.2022 00:00 Відповісти
Його прогнила та покошана зруба в казананці «болота» сміття та гівна , а до річки за водою ще дійти треба
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24.10.2022 00:11 Відповісти
так вы кацапы и заплатите за все что натворили и ваши дети будут платить и внуки тоже..
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24.10.2022 03:17 Відповісти
ніт, це просто конкурують чією буде земля ЮА в наступні роки: під США чи Німців... тобто США тихенько скупили всіх продажних з "влади"
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24.10.2022 03:21 Відповісти
Нам бы танки ....
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23.10.2022 23:05 Відповісти
"Когда Урсула фон дер Ляйен в 2019 году покинула министерский пост, только половина немецких истребителей Eurofighter и Tornado, менее трети бронетранспортеров Puma, 23% ударных вертолётов Tiger и лишь 17% немецких подводных лодок были в состоянии боеготовности."
Урсула их похоже "раздерибанила"
"А в сентябре 2014 года во время маневров НАТО в Норвегии из-за нехватки техники немецкие солдаты были вынуждены использовать метлы вместо винтовок. "Ситуация в бундесвере катастрофическая. Страдает вся обороноспособность Федеративной Республики», - сказал тогда Руперт Шольц, министр обороны при Гельмуте Коле.

В декабре 2018 года германский бундестаг начал расследование в отношении фон дер Ляйен, которую обвинили в коррупции, бесхозяйственности и кумовстве при распределении контрактов и найме консультантов. Федеральное аудиторское управление Германии, которое отслеживает движение денежных средств в правительстве, нашло десятки нарушений при найме внешних консультантов министерством обороны. Так, в 2015 году Минобороны Германии потратило €100 млн евро на внешних консультантов, но официально заявило всего 2, 2 млн. Год спустя министерство потратило €150 млн на консультантов, заявив лишь €2,9 млн.

Проанализировав 56 из 375 контрактов, заключенных с консультантами в 2015-2016 годах, аудиторы обнаружили, что в подавляющем большинстве случаев министерство обороны не предоставило достаточных оснований для принятия решения о необходимости внешнего совета. А более чем в трети случаев процедуры не соответствовали обычным правилам заключения контрактов.

"Дело консультантов", как его назвали в Германии, замяли на фоне выдвижения союзницы Ангелы Меркель на пост председателя Еврокомиссии.

Некомпетентность фон дер Ляйен обсуждали и после того, как выяснилось, что 43,5% страниц ее докторской диссертации по медицине - это плагиат. Также работа содержала неверно цитируемые источники."

То есть теперь она будет "пилить" план Маршалла.
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23.10.2022 23:22 Відповісти
ты гонишь беса - при чем тут Урсула если всей этой кацапской херней в германии занималась фрау штази Меркель
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24.10.2022 03:18 Відповісти
пруфы есть или ты из ботофермы ?
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24.10.2022 09:31 Відповісти
ты что с катушек сьехал тупой бот? отмазываешь фрау штази Меркель подружку твоего путлера?
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24.10.2022 20:58 Відповісти
********** «друга армія» є основним суплаєром танків та бронетехніки для України
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24.10.2022 00:14 Відповісти
Хорошо бы, чтоб это были не только слова.
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23.10.2022 23:11 Відповісти
Краще б давали гроші для будування нових підприємств. Бо викинути все на нові дороги та мости багато розуму не треба.
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23.10.2022 23:20 Відповісти
вам гуманитарным мародерам никто денег на руки не даст -
если зелебот значит ВОР ПРЕДАТЕЛЬ КОЛАБОРАНТ
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24.10.2022 03:20 Відповісти
А єрмак з гетьманчиковим встигнуть туди вкрутитись, бо процес слюновиділення вже почався
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23.10.2022 23:26 Відповісти
хай дають пушки та ракети що до кремля добивають бо відбудовувати буде нгічого
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23.10.2022 23:35 Відповісти
не надо вiдбудовувати - надо строить НОВОЕ - по современным технологиям - а не то совковое дерьмо из убогих панелек и потрескавшейся асфальта
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24.10.2022 03:23 Відповісти
Это называется запрячь телегу впереди лошади. Сначала победить нужно, затем восстанавливать. Мне так кажется.
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23.10.2022 23:35 Відповісти
Все виглядає так що перемога буде точно і все питання лиш в її ціні та довжині шляху до неї.
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24.10.2022 01:04 Відповісти
может кацапия сама быстрее проиграет чем мы победим
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24.10.2022 03:24 Відповісти
Вчасне надання потрібної зброї на порядок зменшує післявоєнні витрати. Це неважко порахувати, тому ці заяви не скидаються на щирі.
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24.10.2022 00:06 Відповісти
некоторые строения нужно сносить и без войны особенно эти убогие панельные многоэтажки и дырявые тонкослойные дороги
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24.10.2022 03:25 Відповісти
В Україні є один план,план Єрмака(зеленського).
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24.10.2022 00:33 Відповісти
...пропонують створити "інклюзивну донорську платформу"...

Дуже добре, але платформа має бути з батогом для відбивання рук українській системній мафії. А краще з вогнеметом.
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24.10.2022 00:46 Відповісти
Так для цього і створена платформа. Там чітко говорять, що Україна сама не впорається, а це може бути в сенсі, що гроші влада матиме віртуально. Кожний візьме об'єкт для відновлення
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24.10.2022 01:20 Відповісти
План Маршала булет после выполнения плана по коррупции и реформы свободного рынка земли. А вы думали что немцы такие идиоты чтобы строить фабрики на земле "во временное пользование"? Уже вижу визжание ультрапатриотов про "не продадим землю за которую проливали кровь" или мечты идиотов о том что американец будет платить ренту на халяу за землю которую завтра Ермак у него конфискует "в пользу гасударства" Нет ребята так ближе к Беларуси чем к ЕС
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24.10.2022 01:23 Відповісти
Расскажи это Китаю, про то, что никто не будет инвестировать в заводы и фабрики на "чужой земле" , умник.
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24.10.2022 02:52 Відповісти
Чуваки розуміють що Штати нєхєрово так піднялись в тому числі завдяки плану Маршалла. Не розуміють тільки що а) це пострадянська Україна а не післявоєнна Європа і б) отриманий профіт вкладати у соціалочку і зелену ***** це не шлях до успіху.
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24.10.2022 02:31 Відповісти
никто давать деньги на руки ЗЕ-мародерам не будет -там будет ответсвенный управляющий независимый аудитор для контроля
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24.10.2022 03:27 Відповісти
добре. за рахунок конфіскації росс активів.
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24.10.2022 03:22 Відповісти
"Политика" "кредити" "окупация" "санкции"... все єто "грязное нижнее белье" "сильньіх мира сего"... Забивают головьі стаду что бьі оно ни в коем случаи не просипалось да не возродился чело Век...
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24.10.2022 05:20 Відповісти
Только зелёным крысам денег не давать,а самим отстраивать с помощью украинских строителей
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24.10.2022 06:04 Відповісти
Для восстановления не деньги нужны, а (кроме спокойной жизни) много дешевых, доступных энергоносителей. Их сейчас нет. После войны ситуация была гораздо лучше - совок толкал всё что только выкопал на запад, так как для производства руки слишком кривые. К тому же, много людей в мире захотели хорошей жизни, конкуренция большая.
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24.10.2022 06:35 Відповісти
Леонид Данилыча не Папу Олигархата Украины вернём официально на пост и все буде тип топ🤣
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24.10.2022 07:46 Відповісти
З тими хабарниками що у нас зараз при владі це неможливо.
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24.10.2022 08:24 Відповісти
ЗЕлуплені, звичайно, будуть вимагати, щоб всі гроші на відновлення йшли через них.
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24.10.2022 08:26 Відповісти
Україну буде відбудовувати не лише Європа, я думаю, що Європа буде десь у хвості, їх більше хвилює власний добробут. Німці та французи завжди були жмотами та дуууже екомними, вони це демонструють і з озброєнням, так само вони будуть нам допомагати відбудовуватись.

Америка, Британія, саме ці наші союзники будуть надавати більше всього допомоги.
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24.10.2022 16:21 Відповісти
 
 