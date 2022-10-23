Для відбудови України має бути створений "план Маршалла", - заява Шольца і фон дер Ляєн
Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявили, що для відбудови України має бути створений свій "план Маршалла", у якому Європейський Союз відіграватиме особливу роль.
Про це йдеться у спільній статті Шольца і фон дер Ляєн, опублікованій у виданні Frankfurter Allgemeine Zeitung у неділю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Вони нагадали, що країни "Групи семи", Європейський Союз і його держави-члени вже надали Україні понад 35 мільярдів євро екстреної допомоги, "щоб допомогти Україні задовольнити її нагальні фінансові потреби".
"Крім цієї невідкладної допомоги, ми повинні вже зараз думати про відновлення країни, навіть якщо мир ще здається далеким. Відновлення зруйнованого житла, шкіл, доріг, мостів, інфраструктури та енергопостачання – за все це треба братися вже зараз, щоб країна змогла швидше стати на ноги. Тому що Україні потрібна перспектива, що вона зможе знову економічно зростати, щойно закінчиться війна", – вважають Шольц і фон дер Ляєн.
На думку глави німецького уряду й президентки Єврокомісії, впоратися з відбудовою України на тлі того, що збитки сягають не менш як 350 мільярдів євро, не здатні самотужки ані сама Україна, ані її окремі партнери.
"Ми повинні вирішувати це всі разом – ЄС, G7 та наші партнери далеко за їхніми межами. Безумовно, до цього мають долучитися міжнародні фінансові інституції та провідні міжнародні організації. І в довгостроковій перспективі буде важливо, щоб приватні донори та компанії інвестували у відновлення України", – додають вони.
Для того щоб підтримка повоєнного відновлення України була якомога дієвішою, Шольц і фон дер Ляєн пропонують створити "інклюзивну донорську платформу", за допомогою якої буде "чіткіше і зрозуміліше, як ці гроші (витрачені на відбудову України) будуть використані".
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Урсула их похоже "раздерибанила"
"А в сентябре 2014 года во время маневров НАТО в Норвегии из-за нехватки техники немецкие солдаты были вынуждены использовать метлы вместо винтовок. "Ситуация в бундесвере катастрофическая. Страдает вся обороноспособность Федеративной Республики», - сказал тогда Руперт Шольц, министр обороны при Гельмуте Коле.
В декабре 2018 года германский бундестаг начал расследование в отношении фон дер Ляйен, которую обвинили в коррупции, бесхозяйственности и кумовстве при распределении контрактов и найме консультантов. Федеральное аудиторское управление Германии, которое отслеживает движение денежных средств в правительстве, нашло десятки нарушений при найме внешних консультантов министерством обороны. Так, в 2015 году Минобороны Германии потратило €100 млн евро на внешних консультантов, но официально заявило всего 2, 2 млн. Год спустя министерство потратило €150 млн на консультантов, заявив лишь €2,9 млн.
Проанализировав 56 из 375 контрактов, заключенных с консультантами в 2015-2016 годах, аудиторы обнаружили, что в подавляющем большинстве случаев министерство обороны не предоставило достаточных оснований для принятия решения о необходимости внешнего совета. А более чем в трети случаев процедуры не соответствовали обычным правилам заключения контрактов.
"Дело консультантов", как его назвали в Германии, замяли на фоне выдвижения союзницы Ангелы Меркель на пост председателя Еврокомиссии.
Некомпетентность фон дер Ляйен обсуждали и после того, как выяснилось, что 43,5% страниц ее докторской диссертации по медицине - это плагиат. Также работа содержала неверно цитируемые источники."
То есть теперь она будет "пилить" план Маршалла.
если зелебот значит ВОР ПРЕДАТЕЛЬ КОЛАБОРАНТ
Дуже добре, але платформа має бути з батогом для відбивання рук українській системній мафії. А краще з вогнеметом.
Америка, Британія, саме ці наші союзники будуть надавати більше всього допомоги.