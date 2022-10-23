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електроенергія (6010) ДТЕК (1947)

Увечері 23 жовтня у Києві та області скасовані стабілізаційні вимикання електроенергії, - ДТЕК

електроенергія

Оператори системи розподілу електроенергії "ДТЕК Київські електромережі" та "ДТЕК Київські регіональні електромережі" повідомили про відміну стабілізаційних відключень ресурсу до вечора неділі.

"Повернули світло всім споживачам (Києва та Київській області), до яких 23 жовтня застосовувалися стабілізаційні відключення світла за розпорядженням НЕК "Укренерго" з 11.13 до 21:24", – йдеться у повідомленнях компанії, передає Цензор.НЕТ. із посиланням на Інтерфакс-Україна

Згідно з ними, всі будинки в столиці та області забезпечені електрикою.

При цьому компанії наголошують, що актуальність максимальної економії електроенергії як для населення, так і для бізнесу зберігається, оскільки ситуація в енергосистемі є складною.

Інформацію про застосування повторних відключень компанії рекомендують відстежувати, зокрема, на сайтах.

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24.10.2022 00:07 Відповісти
а перед этим трындели что не экономим свитло и пол форума пересралось что в Киеве свет не экономят
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24.10.2022 00:22 Відповісти
Так не економлять ж. Не рахуючи вуличного освітлення в києві все палає як новорічна ялинка. Іх застя що я не енергетик, бо вимкнув би світло у півКиєв
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24.10.2022 01:23 Відповісти
то что палает на улицах то все херня - копейки - а вот одна электрическая плита + компьютер + стиральная машина + большой тв в одной квартире потребляет в разы больше чем наружная реклама
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24.10.2022 02:41 Відповісти
Твари зелёные,люди 5 часов без света,а они электричество экспортировать собрались,воры оффшорные
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24.10.2022 06:03 Відповісти
Все одно,економія не завадить!Йде зима,невідомо що ще кацапська гидота придумає!
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24.10.2022 07:09 Відповісти
 
 