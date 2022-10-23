Увечері 23 жовтня у Києві та області скасовані стабілізаційні вимикання електроенергії, - ДТЕК

Оператори системи розподілу електроенергії "ДТЕК Київські електромережі" та "ДТЕК Київські регіональні електромережі" повідомили про відміну стабілізаційних відключень ресурсу до вечора неділі.

"Повернули світло всім споживачам (Києва та Київській області), до яких 23 жовтня застосовувалися стабілізаційні відключення світла за розпорядженням НЕК "Укренерго" з 11.13 до 21:24", – йдеться у повідомленнях компанії, передає Цензор.НЕТ. із посиланням на Інтерфакс-Україна

Згідно з ними, всі будинки в столиці та області забезпечені електрикою.

При цьому компанії наголошують, що актуальність максимальної економії електроенергії як для населення, так і для бізнесу зберігається, оскільки ситуація в енергосистемі є складною.

Інформацію про застосування повторних відключень компанії рекомендують відстежувати, зокрема, на сайтах.

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