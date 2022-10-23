Розганяючи хвилю дезінформації щодо "брудної бомби", Росія шукає привід для операції під фальшивим прапором, - Кулеба провів перемовини з Блінкеном

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив із держсекретарем США Ентоні Блінкеном щодо російської дезинформації про "брудну бомбу".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Розмова з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Ми погодилися: розганяючи хвилю дезінформації щодо "брудної бомби" РФ може шукати привід для операції під фальшивим прапором. Обговорили практичні кроки з посилення ППО. Держсекретар запевнив, що США докладають для цього всіх зусиль", - зазначив міністр.

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