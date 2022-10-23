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ядерна зброя (1110) Кулеба Дмитро (3604) Блінкен (1147)

Розганяючи хвилю дезінформації щодо "брудної бомби", Росія шукає привід для операції під фальшивим прапором, - Кулеба провів перемовини з Блінкеном

кулеба,блінкен

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив із держсекретарем США Ентоні Блінкеном щодо російської дезинформації про "брудну бомбу".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері. 

"Розмова з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Ми погодилися: розганяючи хвилю дезінформації щодо "брудної бомби" РФ може шукати привід для операції під фальшивим прапором. Обговорили практичні кроки з посилення ППО. Держсекретар запевнив, що США докладають для цього всіх зусиль", - зазначив міністр.

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Топ коментарі
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https://www.facebook.com/mmbasarab?hc_ref=ARSP_HJN1vlx_l30OjA9SmQV0_QDO_6LipuxcJLI3xIr4gaxaW5fO6w6aaHRdg1XJYw&fref=nf Михайло Басараб
https://www.facebook.com/mmbasarab/posts/pfbid0g4pUavsVFpGdRJK3C7xVbJhKP4iBcLu49Y5ByfJLNYN9H9sT9P1L2qqRnvHeyFg1l 1 дн. ·


З кожним наступним днем російсько-української війни зростає ймовірність повноцінного початку глобального зіткнення.

У нашу війну крок за кроком втягується Іран. Це вже звучить майже офіційно. Йде до повної участі у бойових діях Білорусі. У тій же Білорусі накручується антипольська і антилитовська істерика. У Норвегії відбувається якась дивна активність росіян. Здавалося б, їм зараз мало би бути не до цього.

У такій динаміці кожного наступного дня може статися привід до більшої війни.

Путін йде у ва-банк. Йому потрібна більша війна, бо війну проти України він вже програв. Більша війна дає йому шанс.

По-перше, Бункерний розраховує на те, що у війну буде змушений увійти Китай. Москва саме тому і розширює контекст російсько-українського протистояння, щоб у його вир затягнути усіх крупних глобальних гравців. Кожен повинен буде офіційно і безпосередньо стати по той чи інший бік. Путін хоче врятувати себе в більшій композиції - у офіційному проголошенні осі авторитарних країн.

По-друге, Путін все ще вірить у те, що в більшій війні НАТО похитнеться, бо не всі члени Альянсу будуть готовими до безпосередньої участі. На цьому фоні можуть вилізти інші розбіжності між членами НАТО. На це очевидні сподівання Путіна.

Це мої припущення і пояснення ескалації та нових масштабних авантюр конаючого кремлівського режиму. Не бачу інших пояснень для такого розмаху в умовах внутрішньої російської катастрофи, яка наближається і здається неминучою. Путін змушений блефувати. Йому потрібна більша гра. У цій він вже зазнав фіаско.

Є основа й для оптимізму - Росія може не дожити до реалізації цих сподівань Путіна.
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24.10.2022 00:46
+4
Кацапня всюди діє під чужими прапорами і кричить настамнєт.
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23.10.2022 23:48
+1
Та переговорів вони шукають, а не операції під фальшивим прапором. Просто відверто сказати не можуть, язик не повертається через імперське чванство.
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24.10.2022 00:10
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Кацапня всюди діє під чужими прапорами і кричить настамнєт.
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23.10.2022 23:48 Відповісти
Ось цікаво згадати білоруських вагнеровців, обіцянки Трампу про свого в доску прокурора... кацапня повсюду!!!!
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24.10.2022 01:13 Відповісти
Борис Джонсон не будет выдвигать свою кандидатуру на пост премьера Великобритании, - сообщает Sky News
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23.10.2022 23:51 Відповісти
це параша тіпа шукає «причину» застосувати ядрену зброю проти України
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23.10.2022 23:56 Відповісти
Быстрее всего, кацапы испугались гипотетической возможности и от бессилия взвыли в Космос.
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24.10.2022 00:02 Відповісти
Точно, скорее всего так и было! Люди в белых халатах уже пишут десертации
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24.10.2022 01:16 Відповісти
мне непонятна фраза про "повод для операции под фальшивым флагом". Это под каким таким флагом она хочет спрятаться?
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24.10.2022 00:04 Відповісти
Та переговорів вони шукають, а не операції під фальшивим прапором. Просто відверто сказати не можуть, язик не повертається через імперське чванство.
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24.10.2022 00:10 Відповісти
https://www.facebook.com/mmbasarab?hc_ref=ARSP_HJN1vlx_l30OjA9SmQV0_QDO_6LipuxcJLI3xIr4gaxaW5fO6w6aaHRdg1XJYw&fref=nf Михайло Басараб
https://www.facebook.com/mmbasarab/posts/pfbid0g4pUavsVFpGdRJK3C7xVbJhKP4iBcLu49Y5ByfJLNYN9H9sT9P1L2qqRnvHeyFg1l 1 дн. ·


З кожним наступним днем російсько-української війни зростає ймовірність повноцінного початку глобального зіткнення.

У нашу війну крок за кроком втягується Іран. Це вже звучить майже офіційно. Йде до повної участі у бойових діях Білорусі. У тій же Білорусі накручується антипольська і антилитовська істерика. У Норвегії відбувається якась дивна активність росіян. Здавалося б, їм зараз мало би бути не до цього.

У такій динаміці кожного наступного дня може статися привід до більшої війни.

Путін йде у ва-банк. Йому потрібна більша війна, бо війну проти України він вже програв. Більша війна дає йому шанс.

По-перше, Бункерний розраховує на те, що у війну буде змушений увійти Китай. Москва саме тому і розширює контекст російсько-українського протистояння, щоб у його вир затягнути усіх крупних глобальних гравців. Кожен повинен буде офіційно і безпосередньо стати по той чи інший бік. Путін хоче врятувати себе в більшій композиції - у офіційному проголошенні осі авторитарних країн.

По-друге, Путін все ще вірить у те, що в більшій війні НАТО похитнеться, бо не всі члени Альянсу будуть готовими до безпосередньої участі. На цьому фоні можуть вилізти інші розбіжності між членами НАТО. На це очевидні сподівання Путіна.

Це мої припущення і пояснення ескалації та нових масштабних авантюр конаючого кремлівського режиму. Не бачу інших пояснень для такого розмаху в умовах внутрішньої російської катастрофи, яка наближається і здається неминучою. Путін змушений блефувати. Йому потрібна більша гра. У цій він вже зазнав фіаско.

Є основа й для оптимізму - Росія може не дожити до реалізації цих сподівань Путіна.
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24.10.2022 00:46 Відповісти
ДЫк, если муйлуша нестелепне себя проявить в малой войне, шо от него ожидать в большой? А ваапше-та , шо там спрашивать у кацапов, когда у них диды сами не жили и внукам не дают.
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24.10.2022 01:39 Відповісти
Дыбильная нация - враг человечества... Потому будет все превентивно и тютелька- в тютельку, как в аптеке.
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24.10.2022 01:42 Відповісти
 
 