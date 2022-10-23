Рєзніков про вкидання Кремля про "брудну бомбу": На злодії шапка горить

Брехня щодо "брудної бомби", яку нібито збирається застосувати Україна – прояв кремлівської звички заздалегідь звинувачувати жертву агресії у своєму власному злочині.

Про це заявив у Facebook голова міноборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"Брудний" ядерний шантаж є приводом для жорстких превентивних кроків.

"На воре шапка горит". Сьогодні російська федерація на високому міжнародному рівні надала офіційну ілюстрацію для цього прислів’я.

Брехня щодо "брудної бомби", яку начебто готується застосувати Україна, – це елемент вже звичної кремлівської тактики. Коли російські злочинці намагаються превентивно звинуватити у своєму злочині жертву агресії.

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З 2014 року це було вже неодноразово. Після 24 лютого росія відкрито погрожує застосуванням ядерної зброї. Навесні вона свідомо провокувала катастрофу на Чорнобильській АЕС, а зараз шантажує світ катастрофою на Запорізькі АЕС. Її ракети створюють небезпеку для інших атомних об’єктів України.

На відміну від москви, Україна завжди була надзвичайно відповідальною у питаннях ядерної безпеки. Наші ядерні об’єкти і сьогодні відкриті для МАГАТЕ. Пересвідчитись у тому, що російські заяви є маячнею, елементарно.

Найкращою відповіддю на російські закиди мають стати рішучі кроки щодо посилення тиску на злочинний терористичний режим у москві, а також активна допомога Україні засобами, які дозволять швидше очистити нашу землю від пошесті. Щоб ні в кого навіть думки не було вчинити ядерний злочин у Європі.

Не як міністр, а як громадянин відзначу таке. Ставлення до землі в Україні завжди було особливим. Сьогодні по реакції наших воїнів і усіх наших людей я бачу, як щиро вони прагнуть звільнити українську землю від російського бруду. Від снарядів, залишків техніки, сміття, яке лишають по собі російські орди. Це навіть не військова – це ментальна потреба.

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Тому навіть теоретично уявити, ніби Україна здатна вдіяти щось, що може спричинити тривале забруднення нашої землі, неможливо. Це нонсенс.

Вдячний партнерам, які адекватно сприймають цю небезпечну російську балаканину", - заявив Резніков.