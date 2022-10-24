Зараз точно не час для яскравих вітрин та вивісок, - Зеленський закликав місцеву владу економити електроенергію
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у всіх регіонах, які вчора стали мішенню російської терористичної атаки відновлено технічну можливість постачання електрики.
"У багатьох місцях та районах доводиться застосовувати графіки стабілізаційних відключень. Відновити зруйновані ударами терористів об'єкти – значно довша та складніша справа, але згодом ми і це забезпечимо. Згодом, але і це треба пройти", - сказав президент у відеозверненні у неділю, передає Цензор.НЕТ.
Він знову звернувся із проханням обмежити використання енерговитратної техніки.
Зеленський також звернувся до мерів та голів громад, щоб "у цей час енергія не витрачалася даремно".
"Зараз точно не час для яскравих вітрин та вивісок. Треба дуже дбайливо ставитись до енергоспоживання в публічному просторі!", - сказав він.
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in France? bad for UK, foolish French police.
Звідки ж тоді зєбіли будуть узнавати про величність боневтіка?
Пригадуєте, як російський агент впливу, соратник Сівчковича та особливо цінний слуга Зеленського Гетьманцев пояснював суть їхньої податкової політики супроти бізнесу? Він порівнював із гусаком, якого треба обскубти, але так, щоб той не кричав.
Схоже, що ми підходимо до апофеозу гетьманцівсько-мілованівської економічної доктрини. І війна лише загострила й прискорила ті тенденції, які ця команда малограмотних совків розвивала в Україні. Тим більше, що війна тривала з 2014-го (те, що вона переросла в жахливе вторгнення й окупацію, питання вже до Зеленського і його кротів), а при владі Порошенка та прем'єрів Яценюка й Гройсмана чомусь щоквартально було зростання та відкриття сотень нових підприємств. От ми ж точно переможемо у війні. А як ми будемо жити з цими виродками й здирниками в мирі???
Лучше выключить освещение улиц (которое за счёт города) и освещать улицы витринами (которые за счёт частника)!