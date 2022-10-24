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Зеленський (22411) електроенергія (6010)

Зараз точно не час для яскравих вітрин та вивісок, - Зеленський закликав місцеву владу економити електроенергію

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у всіх регіонах, які вчора стали мішенню російської терористичної атаки відновлено технічну можливість постачання електрики.

"У багатьох місцях та районах доводиться застосовувати графіки стабілізаційних відключень. Відновити зруйновані ударами терористів об'єкти – значно довша та складніша справа, але згодом ми і це забезпечимо. Згодом, але і це треба пройти", - сказав президент у відеозверненні у неділю, передає Цензор.НЕТ.

Він знову звернувся із проханням обмежити використання енерговитратної техніки.

Зеленський також звернувся до мерів та голів громад, щоб "у цей час енергія не витрачалася даремно".

"Зараз точно не час для яскравих вітрин та вивісок. Треба дуже дбайливо ставитись до енергоспоживання в публічному просторі!", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна буде робити максимум, щоб якнайшвидше перейти до нової програми МВФ, - Зеленський

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Топ коментарі
+15
Нам світла не треба - нам світить телемарафєт.
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24.10.2022 00:24
+15
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24.10.2022 00:25
+10
Світло нахера горить на фоні відосика
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24.10.2022 00:16
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Світло нахера горить на фоні відосика
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24.10.2022 00:16 Відповісти
Завхоз не выключил свет
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24.10.2022 00:22 Відповісти
Завхозу відбити пальці і звільнити на посаду хомяка в барабані - крутити динамо !
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24.10.2022 00:25 Відповісти
то отражённый свет от нимба над головой. сам нимб от скромности в кадр не поместился )
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24.10.2022 00:32 Відповісти
то на батарейках
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24.10.2022 00:59 Відповісти
стілістьі, візажьістьі, масажьістьі, палікмаїєрьі і суфльорьі....
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24.10.2022 08:52 Відповісти
Нам світла не треба - нам світить телемарафєт.
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24.10.2022 00:24 Відповісти
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24.10.2022 00:25 Відповісти
Відос рівня президента.))
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24.10.2022 00:30 Відповісти
Помнится в худшей ситуации был флешмоб "прикрути газ и переходи на дрова". Тогда вся Конча-Заспа перешла на дрова или через домик?
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24.10.2022 00:38 Відповісти
Ким працює це небрите чмо?
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24.10.2022 00:58 Відповісти
какаяразніца?
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24.10.2022 01:01 Відповісти
французским полицеским-моделью. бывший Людовик XIV.
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24.10.2022 01:17 Відповісти
Так, таки не на часі, а набивша оскомину остогидла "ліга сміху" під час кривавого танку на часі?!?!?!? Які телепні вирішили транслювати цю хрінь? А проффесійного кловуна по сумісництву президента країни на ту хрінь запросили? Ні?! А хтось в країні може поцікавитись в янелоха на часі таке паскудство чи ні!?!?
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24.10.2022 01:02 Відповісти
+++
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24.10.2022 09:26 Відповісти
"https://en.wikipedia.org/wiki/Law_enforcement_in_France Law enforcement"
in France? bad for UK, foolish French police.
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24.10.2022 01:16 Відповісти
Треба робити автобани. В нас повинна бути логістична перевага над дурнями та бездоріжжям.Швидко прийшов, швидко пішов.
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24.10.2022 01:27 Відповісти
До одного місця ці всі заяви, якщо пуйло продовжить руйнувати інфраструктуру. Тоді слід готуватись до віялових включеннь на чотири години ну скажимо на тиждень. Черговий сеанс зеленого нарцисизму ні про що
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24.10.2022 01:32 Відповісти
Невже і зелений зомбоящик з телемарофоном треба вимкнути?
Звідки ж тоді зєбіли будуть узнавати про величність боневтіка?
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24.10.2022 01:58 Відповісти
А на рахунок шашликів
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24.10.2022 02:25 Відповісти

Пригадуєте, як російський агент впливу, соратник Сівчковича та особливо цінний слуга Зеленського Гетьманцев пояснював суть їхньої податкової політики супроти бізнесу? Він порівнював із гусаком, якого треба обскубти, але так, щоб той не кричав.

Схоже, що ми підходимо до апофеозу гетьманцівсько-мілованівської економічної доктрини. І війна лише загострила й прискорила ті тенденції, які ця команда малограмотних совків розвивала в Україні. Тим більше, що війна тривала з 2014-го (те, що вона переросла в жахливе вторгнення й окупацію, питання вже до Зеленського і його кротів), а при владі Порошенка та прем'єрів Яценюка й Гройсмана чомусь щоквартально було зростання та відкриття сотень нових підприємств. От ми ж точно переможемо у війні. А як ми будемо жити з цими виродками й здирниками в мирі???
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24.10.2022 04:23 Відповісти
Зеленая крыса в телевизоре,тварь оффшорная
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24.10.2022 06:06 Відповісти
Блаблабла... Остогид. Харю уже таку од'їв, шо і у вебкамеру не влазить. Лохбоневтік взагалі з бункеру вилазить? Ліпше в себе в туалеті не забувай світло вимикать
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24.10.2022 06:28 Відповісти
Зауважте, цього разу вже у товстовці виступає, раніше все в футболці звертався. Я ще пам'ятаю, як він в березні у футболці вів ефір і мама казала, видно, що тепло йому, а в Маріуполі та Чернігові люди у той час мерзли без світла та газу. Зараз, мабуть, іміджмекери підказали все ж не світити голими руками перед народом, щоб не дратувати ще більше.
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24.10.2022 16:40 Відповісти
Зєля, наху@ поради, бери свій монозброд вдягайтеся в шерстяні кофти і ходіть по мікрорайонам Києва де проводять планові вимкнення світла.
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24.10.2022 08:19 Відповісти
наволоч брехлива,вивіски коментує...
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24.10.2022 08:48 Відповісти
В Европе это практикуется давно. Еще до всякого кризиса. Для европейского города например нормально после 7 часов вечера выглядеть как будто он вымер.
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24.10.2022 09:11 Відповісти
А тим часом заводам Коломойського знову списали борги.
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24.10.2022 09:38 Відповісти
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24.10.2022 09:40 Відповісти
Киев давно светится как елка ,вот там и рассказывай...Оставь одну телераду и пусть тебя показывают,тогда будет можно экспортировать.
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24.10.2022 09:40 Відповісти
вся реклама на діодах, придурок не там економиш, ще проконтролюй, щоб ліхтарики не включали.
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24.10.2022 10:21 Відповісти
А вот не согласен!
Лучше выключить освещение улиц (которое за счёт города) и освещать улицы витринами (которые за счёт частника)!
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24.10.2022 10:23 Відповісти
Закликав вимкнути "Телемарафон імені Зеленського", та не дивитись ні його відосики, ні "квартал95"?
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24.10.2022 11:16 Відповісти
 
 