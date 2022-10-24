Зараз точно не час для яскравих вітрин та вивісок, - Зеленський закликав місцеву владу економити електроенергію

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у всіх регіонах, які вчора стали мішенню російської терористичної атаки відновлено технічну можливість постачання електрики.

"У багатьох місцях та районах доводиться застосовувати графіки стабілізаційних відключень. Відновити зруйновані ударами терористів об'єкти – значно довша та складніша справа, але згодом ми і це забезпечимо. Згодом, але і це треба пройти", - сказав президент у відеозверненні у неділю, передає Цензор.НЕТ.

Він знову звернувся із проханням обмежити використання енерговитратної техніки.

Зеленський також звернувся до мерів та голів громад, щоб "у цей час енергія не витрачалася даремно".

"Зараз точно не час для яскравих вітрин та вивісок. Треба дуже дбайливо ставитись до енергоспоживання в публічному просторі!", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна буде робити максимум, щоб якнайшвидше перейти до нової програми МВФ, - Зеленський