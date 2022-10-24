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газ (10263) Італія (1514)

Італія вперше з 1974 року цілий тиждень не купує російський газ, - аналітики

газ,угорщина

Італійський інститут міжнародних політичних досліджень заявив, що країна вперше майже за 50 років протягом тижня не імпортувала природний газ з Російської Федерації

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на порталі інституту (ISPI).

"До побачення, Москва. За останні сім днів Італія імпортувала нуль кубометрів газу від "Газпрому", а значить і з Росії. Такого не було з 1974 року. Історичний день", - заявив аналітик ISPI Маттео Вілла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми "остаточно відокремились" від постачання газу з Росії, - єврокомісар Бретон

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Топ коментарі
+9
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24.10.2022 02:17
+7
Наступило наркоманське лыкування.Головне щоб рецедиву не було
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24.10.2022 02:32
+6
Це добре. Але рашисти продаватимуть Китаю та ще якомусь Орбану..... треба щоб газова галузь стала на Засрашці.... ну там "паління у заборонених місцях й бавовна ".... чи ще щось але щоб стала, тоді рашистам буде важко знайти фінансування війни проти України.
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24.10.2022 02:20
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24.10.2022 02:17 Відповісти
Це добре. Але рашисти продаватимуть Китаю та ще якомусь Орбану..... треба щоб газова галузь стала на Засрашці.... ну там "паління у заборонених місцях й бавовна ".... чи ще щось але щоб стала, тоді рашистам буде важко знайти фінансування війни проти України.
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24.10.2022 02:20 Відповісти
Наступило наркоманське лыкування.Головне щоб рецедиву не було
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24.10.2022 02:32 Відповісти
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24.10.2022 02:58 Відповісти
"Все идет по плану..." - Сектор Газа. Кремлівській геній... "один проїб@в, другий - поламав"
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24.10.2022 03:25 Відповісти
Не совсем понятно. Обычно закупки газа проходят по контракту, в котором указывается период. У Италии закончился контракт с Газпромом или как? Насколько я понимаю заключить контракт поставки газа сроком на 1 день или неделю не получится.
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24.10.2022 05:33 Відповісти
Скажите, Миша, а почему от вашего поста так смердит лаптями с грязными портками ******** прокисшими щами. При чём смердит под едва уловимое треньканье балалайки? Уж не пензюк ли вы?
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24.10.2022 07:31 Відповісти
На те він і кацап, щоб від нього смерділо прілими онучами та обісраними штанями.
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24.10.2022 07:46 Відповісти
Ну видимо имеется в виду, что нет потребления рэфовского газа. Тоже не совсем понятно, но я не знаю, по какой схеме там контракты. Оплачивается вроде как потреблённых газ. Нет потребления - нет оплаты
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24.10.2022 09:20 Відповісти
Всё проще.
Нет выполнения парашниками обязательств по контрактам - нет оплаты.
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24.10.2022 09:35 Відповісти
Невыполнение обязательств - это основание для разрыва контракта. Я просто не помню, чтобы где читал про отказ рэфии от поставок. Думаю, там скорее всего дали альтернативный источник и просто прекратили потребление из рэфовского. А новый контракт по окончании старого заключать не будут, с чем и стоит поздравить рэфовского геополитика)
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24.10.2022 10:16 Відповісти
Старый хряк, не умничай, под лавку брысь.
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24.10.2022 15:25 Відповісти
А, что же тебе, прашный пензюк, не по вкус?
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24.10.2022 20:30 Відповісти
Привет невежа! Опять грязью рот набил?) Пахнешь не здорово, поди помойся)))
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24.10.2022 20:32 Відповісти
Ну хоть не отрицаешь, кацап, что ты парашный пензюк.
Прощай, дефективный. Я не кормлю смердящих лаптями тролей.
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24.10.2022 20:41 Відповісти
))) Тебя скоро злость разорвет. Гнилой рот до добра не доводит.
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24.10.2022 20:42 Відповісти
Поздравляем питуна с очередным успешным переигрыванием самого себя
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24.10.2022 07:28 Відповісти
А, что по этому поводу скажет товарисчь Сильвио? Ну, тот, что Берлускони и верный соратник, как и фрау Меркель, друга Владимира? Что там, на счёт учитывания интересов их друга Владимира? Да и мусье Коля Саркози с хером Шрёдером что то молчат.
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24.10.2022 07:29 Відповісти
Ни 20 бутылок водки, ни милый друг Берлускони не помогли.
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24.10.2022 09:14 Відповісти
 
 