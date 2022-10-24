Італія вперше з 1974 року цілий тиждень не купує російський газ, - аналітики

Італійський інститут міжнародних політичних досліджень заявив, що країна вперше майже за 50 років протягом тижня не імпортувала природний газ з Російської Федерації

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на порталі інституту (ISPI).

"До побачення, Москва. За останні сім днів Італія імпортувала нуль кубометрів газу від "Газпрому", а значить і з Росії. Такого не було з 1974 року. Історичний день", - заявив аналітик ISPI Маттео Вілла.

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