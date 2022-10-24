На південному напрямку ЗСУ знищили 7 окупантів і російську радіолокаційну станцію "Зоопарк-1", - ОК "Південь"
ЗСУ на Херсонщині знищили російську радіолокаційну станцію "Зоопарк-1".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".
"Отримано підтвердження, що так звана друга, а точніше довга армія світу знов зменшилася на 7 рашистів. Також радіолокаційній станції "Зоопарк-1" наші бійці вкоротили віку на Херсонщині", - йдеться в повідомленні.
Підрозділи ракетно-артилерійських військ Сил оборони 130 вогневих завдань за день.
Зазначається, що протягом дня ворог 6 разів атакував авіацією наші позиції і звільнені в жовтні населені пункти Бериславського району.
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