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На південному напрямку ЗСУ знищили 7 окупантів і російську радіолокаційну станцію "Зоопарк-1", - ОК "Південь"

знищення

ЗСУ на Херсонщині знищили російську радіолокаційну станцію "Зоопарк-1".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"Отримано підтвердження, що так звана друга, а точніше довга армія світу знов зменшилася на 7 рашистів. Також радіолокаційній станції "Зоопарк-1" наші бійці вкоротили віку на Херсонщині", - йдеться в повідомленні.

Підрозділи ракетно-артилерійських військ Сил оборони 130 вогневих завдань за день.

Зазначається, що протягом дня ворог 6 разів атакував авіацією наші позиції і звільнені в жовтні населені пункти Бериславського району.

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