УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11871 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 347 10
росія (63568) Шойгу (622) ISW (653)

Фейковими заявами про "брудну бомбу" Шойгу намагався залякати Захід, щоб зупинити допомогу Україні, - ISW

шойгу

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу, роблячи заяви про "брудну бомбу", намагався сповільнити або зупинити західну військову допомогу Україні, а також послабити НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадують, що керівник російського Міноборони 23 жовтня окремо телефонував своїм колегам із Франції, Туреччини, Великої Британії та США.

Під час цих розмові він стверджував, що Київ готується здійснити атаку під фальшивим прапором, використовуючи "брудну бомбу" (звичайну вибухівку, просочену радіоактивним матеріалом, який не є ядерною зброєю), аби звинуватити РФ у використанні зброї масового знищення.

Своєю чергою кремлівській пропагандисти дуже швидко підхопили та розповсюдили це неправдиве та смішне твердження.

В ISW інформують, що звіти Міноборони Росії про дзвінки містять розбіжності. Там вказується, що:

  • під час розмови зі своїм французьким колегою Шойгу обговорив заявлену "стійку тенденцію до подальшої, неконтрольованої ескалації" в Україні;
  • обговорював "ситуацію в Україні" та робив неправдиві заяви про те, що Україна готується використати "брудну бомбу", у своїх розмовах з Великою Британією, Францією та Туреччиною;
  • просто обговорив ситуацію в Україні без згадки про "брудну бомбу" в розмові з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Також читайте: Рєзніков про вкидання Кремля про "брудну бомбу": На злодії шапка горить

Опісля представники Сполучених Штатів, Великої Британії та України категорично спростували та засудили неправдиві звинувачення Шойгу.

Фахівці пояснюють, що заяви Шойгу продовжують давню інформаційну кампанію Кремля про те, що Захід допоможе Україні провести атаку зі зброєю масового знищення під фальшивим прапором.

"Таким чином, фальшиві заяви Шойгу та їхнє розповсюдження російськими пропагандистами мають на меті залякати західні держави, щоб вони припинили або обмежили підтримку України, оскільки Росія стикається з продовженням військових невдач і ймовірною втратою західного Херсона до кінця року", - переконані в ISW.

Аналітики додають, що серія дзвінків Шойгу, ймовірно, була подальшим бряцанням зброєю з боку Росії, щоб залякати західних прихильників України та, можливо, розширити розбіжності в НАТО.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
Я так понимаю с оленеводом уже поговорили по поводу Каховской ГЭС и "грязной бомбы".
показати весь коментар
24.10.2022 06:50
+5
він перевіряв реакцію..хто і як буде давати відповідь.на удари..кгб працює
показати весь коментар
24.10.2022 06:58
+3
Там уже все жрут с этого клоуна и удивляются, как эта фанера все еще у руля.
показати весь коментар
24.10.2022 07:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я так понимаю с оленеводом уже поговорили по поводу Каховской ГЭС и "грязной бомбы".
показати весь коментар
24.10.2022 06:50 Відповісти
він перевіряв реакцію..хто і як буде давати відповідь.на удари..кгб працює
показати весь коментар
24.10.2022 06:58 Відповісти
Там уже все жрут с этого клоуна и удивляются, как эта фанера все еще у руля.
показати весь коментар
24.10.2022 07:04 Відповісти
У працівників ISW є вади мізків, що зовні не помітні?
показати весь коментар
24.10.2022 07:48 Відповісти
Вкотре впевнююсь у неспроможності кацапів зробити щось путнє. Щоб вони не робили - отримують зворотній результат. Ця штучна нація не спроможна існувати на цьому світі. Тому вона зникне, а ми їй у цьому допоможемо.
показати весь коментар
24.10.2022 07:58 Відповісти
Та ні,Хуженєтовича не вірно зрозуміли!То він мав на увазі свій памперс.
показати весь коментар
24.10.2022 08:13 Відповісти
Вчинок Шойгу на рівні не дуже розвинутого підлітка-хулігага або персонажа анекдотів про чукчу.

І все із за того, що він хоче кохання *****...
показати весь коментар
24.10.2022 09:31 Відповісти
Он сам не рад. Как и Медведев, кстати, и даже Лавров. Но куда денешься? Поздно, соскочить не получится. Заляпались по полной. А за недостаток ретивости могут за жопу взять уже свои, припомнить «демократическую» молодость. Остается только повышать градус в надежде, что Запад сдуется раньше.
показати весь коментар
24.10.2022 09:44 Відповісти
Кентавр был глашатаем по боевым гусям, а Хуженетович по грязным бомбам. разделение труда, понимаш.... А витрина простых пьющих лаптей Димон в теме заходящего бодуна.
показати весь коментар
24.10.2022 10:14 Відповісти
може вони хочуть зірвати Каховську дамбу брудною бомбою. Тому що у України немає ніяких засобів зірвати ту дамбу. А так би сказали, що то Україні зірвала брудною бомбою.
показати весь коментар
24.10.2022 11:16 Відповісти
 
 