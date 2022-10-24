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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Велика Британія (5333) США (20980) Франція (2902) Шойгу (622)

Глави МЗС Франції, Великої Британії та США опублікували спільну заяву після розмови із Шойгу: Ми відкидаємо відверто хибні твердження Росії про те, що Україна готується застосувати "брудну бомбу"

Міністри закордонних справ Франції, Великої Британії та США опублікували спільну заяву, в якій черговий раз підтвердили подальшу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA

"Міністри оборони кожної з наших країн поговорили з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу на його прохання. Наші країни ясно дали зрозуміти, що всі ми відкидаємо відверто хибні твердження Росії про те, що Україна готується застосувати брудну бомбу на своїй території. Світ розгляне будь-яку спробу використати це звинувачення як привід для ескалації", - йдеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фейковими заявами про "брудну бомбу" Шойгу намагався залякати Захід, щоб зупинити допомогу Україні, - ISW

Глави МЗС Франції, Великої Британії та США опублікували спільну заяву після розмови із Шойгу: Ми відкидаємо відверто хибні твердження Росії про те, що Україна готується застосувати брудну бомбу 01

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Топ коментарі
+42
Кужугетовича надо будет вздернуть на осине после того как его ботоксного дружка четвертуют.
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24.10.2022 07:19
+36
На шаманский бубен его натянуть.
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24.10.2022 07:20
+34
ТУВИНЕЦ - это клеймо на всю, в том числе и загробную жизнь. Как и бурят. Вообще, как все отбросы человечества называющие себя россиянами, в том числе и те, что расползлись по всему миру раковыми метастазами.
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24.10.2022 07:24
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Кужугетовича надо будет вздернуть на осине после того как его ботоксного дружка четвертуют.
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24.10.2022 07:19 Відповісти
На шаманский бубен его натянуть.
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24.10.2022 07:20 Відповісти
Краще - посадити на осиновий кіл!
Щоб в нього було трохи часу подумати, що він наробив, перед тим, як здохне...
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24.10.2022 08:11 Відповісти
Вкотре нагадую - ми цивілізовані гуманні люди. Не можна так жорстоко. Тільки на палю. Обох. На одну.
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24.10.2022 10:50 Відповісти
Шойгу - кровавый убийца и лгун
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24.10.2022 07:20 Відповісти
ТУВИНЕЦ - это клеймо на всю, в том числе и загробную жизнь. Как и бурят. Вообще, как все отбросы человечества называющие себя россиянами, в том числе и те, что расползлись по всему миру раковыми метастазами.
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24.10.2022 07:24 Відповісти
Этот тувинский аленевод-утырок или ягеля перекурил, либо мухоморов перекушал. Скорее всего покурил ягеля перекушав мухоморов.
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24.10.2022 07:23 Відповісти
Тайга..дєло тонкоє
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24.10.2022 07:26 Відповісти
недоперекушал
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24.10.2022 08:00 Відповісти
Та не.. то вIн просто з путькой поговорив..
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24.10.2022 15:54 Відповісти
І нах ви з ним взагалі розмовляли???
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24.10.2022 07:25 Відповісти
Алєнєвод в неправаславную тєлєфонную требку пазваніл. Во врємя випаса лєммінгов. Не відповісти було б нечемно. Карєнниє народи нада уважать.
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24.10.2022 10:10 Відповісти
Министры обороны ведущих стран Запада повозили писями по губам оленевода и послали его кобыле в трещину.
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24.10.2022 07:28 Відповісти
Ахахах, напихали полный рот говна *********** оленеводу, причем ещё и на весь мир заявили. Здается мне ***** когда отдавал такие команды тупорылому тувинцу как раз на это и рассчитывал, привселюдное унижение за провал на всех фронтах
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24.10.2022 07:36 Відповісти
сам факт розмови з кровавим терористом ганебне явище....
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24.10.2022 07:37 Відповісти
Після всього, що москалі натворили, з ними ще ведуть переговори.
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24.10.2022 07:40 Відповісти
О капитуляции, с немцами тоже вели переговоры
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24.10.2022 07:49 Відповісти
Кому саме дзвонив карл дениц?
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24.10.2022 08:07 Відповісти
Ну, ось, знову товпою "опустили" відомого оленейоба. А він так сподівався, що зможе пропетляти.
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24.10.2022 07:50 Відповісти
А на что ******* вообще рассчитывал? Это так тупо, что похоже на "многоходовочку"
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24.10.2022 07:57 Відповісти
У кацапов Шо-та с логикой не вяжется... мол, Украина отдала свои 1.5 тыс ядреных ракет, шобы затем напасть на парашный скотомогильник, но с грязной боНбой.
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24.10.2022 07:57 Відповісти
Путлерский оленевод старался
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24.10.2022 07:59 Відповісти
Всё что нужно знать про россию .

Старенькие ходики. Молодые ноченьки…
Полстраны - угодники. Полстраны - доносчики.
На полях проталинки, дышит воля вольная…
Полстраны - этапники. Полстраны - конвойные.
Лаковые туфельки. Бабушкины пряники…
Полстраны - преступники. Полстраны - охранники.
Лейтенант в окно глядит. Пьёт - не остановится…
Полстраны уже сидит. Полстраны готовится.
Роберт
Рождественский
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24.10.2022 08:08 Відповісти
"В мірє нєту такой стройкі,
в мірє нєту такой плавкі,
чтобьі єй не посвятіл строкі,
чтоб об нєй не накатал главкі..."
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24.10.2022 08:34 Відповісти
Это же какими ******** надо быть, чтобы выдумывать, что Украина сама по себе ударит ядерной бомбой, которой у неё нет, чтобы не прилетел ответ от запада. ******, наверное, если у Украины появится ядерная бомба, она официально об этом всех известит, особенно вас, паганых *********, что будет ответ на ядерный удар.
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24.10.2022 08:16 Відповісти
****, так это, оказывается, мы по своей территории должны вхерачить? Херасе, я то думал, шо по раше))
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24.10.2022 08:47 Відповісти
Дали понять рашистским ублюдкам, что их крокодильим слезам уже никто не верит, как бы сильно они их не лили, еще бы из совбеза ООН их выкинуть, понятно, что эта организация себя дискредитировала уже как только можно, но всё же.
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24.10.2022 08:56 Відповісти
Крупнейшая геополитическая катастрофа века,о которой так ныл Хмырь мавзолейный произошла 1 марта 2014 года,когда совет фидирации объявил войну Украине...Валька Полстакана хлопала в ладоши круче всех...
Крыса Матвиенко🐔 теперь просит Украинский парламент начать переговоры...,по сдаче в плен...,типа Херсон наш,Запорожье наш,Дамбасс наш...сдавайтесь Украинцы...путлер🦍 всех переиграл ..☠️
Фиг вам Обезьяны..🦍🔱♥️🖤🔱 Слава ЗСУ 💪👍💙💛
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24.10.2022 09:14 Відповісти
онє вобшето тютютіна...
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24.10.2022 09:34 Відповісти
жизнерадостный рахит напуганный войной...твоё место шойгу возле параши-тренируйся чукча.
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24.10.2022 09:43 Відповісти
давит их собак до последнего кацапа.
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24.10.2022 09:46 Відповісти
Он сам не рад, как и Медведев с Лавровым. Но поздно, соскочить не получится. Вляпались по полной. Остается только повышать градус безумия. И надеяться, что Запад сдуется первым.
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24.10.2022 09:52 Відповісти
Кацапня постійно живе у полоні ілюзій . Надіятись на те що Захід , економіка якого в декілька разів міцніша за кацапську - здується першим , це ідіотизм . . Це майже як - надіятись на манну небесну .
А у кацапні тепер дійсно - соскочіть не получіцца ,, і отримають вони своє - по повній .
А от не треба було себе лупити п'яткою в груди , підіймати " планку бажань" хз куди ,, і клястися що - цєлі спєцапєраціі будут дастігнути в любом случає . Треба було залишати простір для маневру , для відступу . Як і взагалі - його треба залишати ЗАВЖДИ , і повсюди .
Надвисока самовпевненість це риса характеру круглих ідіотів ,, яка неодмінно призводить до поразки .
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24.10.2022 10:31 Відповісти
Как путин всех подставляает вместо себя.
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24.10.2022 10:29 Відповісти
Французи, як завжди, підмазуються. Так і танцюють між ****** і Заходом. Добре, що давно вже в цьому натреновані.
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24.10.2022 10:49 Відповісти
Грязна бомба??? Хлопці, ану признавайтеся хто чіпав бомбу немитими руками?
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24.10.2022 10:59 Відповісти
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24.10.2022 11:18 Відповісти
Якби Україна готувалась - про це знали б в сша. тому що Україна повідомляє союзників про свої плани.
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24.10.2022 11:12 Відповісти
така заява - це якись хитрий орчий план. Можливо, лише для створення чергової теми яку будуть мусолить по зомбітв в самому Мордорі. Їм же вкрай конче потрібно і далі засирати мізки власному населенню щоб то без грошей і амуніції чисто на ідеї перлось до нас воювати і здихати.
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24.10.2022 11:56 Відповісти
Чого ж турок не приєднався? Повірив?
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24.10.2022 12:29 Відповісти
шойгу думал все такие придурки как он
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24.10.2022 13:57 Відповісти
понты не прошли значит ***** будет бомбить Белгород...
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24.10.2022 14:12 Відповісти
А глави МЗС могли б бути хитріші, та заявити: "Поділяємо занепокоєність московії у приготуванні "брудної" бомби, тому вводимо на територію України чотири дивізії НАТО - для взяття під контроль атомних станцій (по одній дивізії на станцію), і, відповідно для контролю руху ядерних матеріалів. Дякуємо кремлю за вчасний донос сигнал."
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24.10.2022 15:41 Відповісти
В кожуходєтовіч, не "панікуй". Як у нас кажуть: -На вору і шапка горить.
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24.10.2022 15:49 Відповісти
Зачем Украине иметь грязную ядерную бомбу, когда она отказалась от 2 тыс. ядерных зарядов бывшего СССР во имя мира и безопастности на Земле в обмен на свою безопастность и террриториальную целостность после чего РФ нарушила эти условия и розвязала войну,захватывая исконно украинские земли , разрушая города и убивая людей, а весь Мир за исключением США и Британии наблюдает за этим.
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24.10.2022 16:37 Відповісти
Министр обороны "вяликой" Раши стал работать грязным провокатором.
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24.10.2022 16:55 Відповісти
 
 