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Глави МЗС Франції, Великої Британії та США опублікували спільну заяву після розмови із Шойгу: Ми відкидаємо відверто хибні твердження Росії про те, що Україна готується застосувати "брудну бомбу"
Міністри закордонних справ Франції, Великої Британії та США опублікували спільну заяву, в якій черговий раз підтвердили подальшу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA
"Міністри оборони кожної з наших країн поговорили з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу на його прохання. Наші країни ясно дали зрозуміти, що всі ми відкидаємо відверто хибні твердження Росії про те, що Україна готується застосувати брудну бомбу на своїй території. Світ розгляне будь-яку спробу використати це звинувачення як привід для ескалації", - йдеться в заяві.
Топ коментарі
+42 Garry Grant
показати весь коментар24.10.2022 07:19
+36 Alex Dev d4763325
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+34 Старый зольдат
показати весь коментар24.10.2022 07:24
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Будь ласка, зачекайте...
Щоб в нього було трохи часу подумати, що він наробив, перед тим, як здохне...
Старенькие ходики. Молодые ноченьки…
Полстраны - угодники. Полстраны - доносчики.
На полях проталинки, дышит воля вольная…
Полстраны - этапники. Полстраны - конвойные.
Лаковые туфельки. Бабушкины пряники…
Полстраны - преступники. Полстраны - охранники.
Лейтенант в окно глядит. Пьёт - не остановится…
Полстраны уже сидит. Полстраны готовится.
Роберт
Рождественский
в мірє нєту такой плавкі,
чтобьі єй не посвятіл строкі,
чтоб об нєй не накатал главкі..."
Крыса Матвиенко🐔 теперь просит Украинский парламент начать переговоры...,по сдаче в плен...,типа Херсон наш,Запорожье наш,Дамбасс наш...сдавайтесь Украинцы...путлер🦍 всех переиграл ..☠️
Фиг вам Обезьяны..🦍🔱♥️🖤🔱 Слава ЗСУ 💪👍💙💛
А у кацапні тепер дійсно - соскочіть не получіцца ,, і отримають вони своє - по повній .
А от не треба було себе лупити п'яткою в груди , підіймати " планку бажань" хз куди ,, і клястися що - цєлі спєцапєраціі будут дастігнути в любом случає . Треба було залишати простір для маневру , для відступу . Як і взагалі - його треба залишати ЗАВЖДИ , і повсюди .
Надвисока самовпевненість це риса характеру круглих ідіотів ,, яка неодмінно призводить до поразки .
доноссигнал."