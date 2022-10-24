Глави МЗС Франції, Великої Британії та США опублікували спільну заяву після розмови із Шойгу: Ми відкидаємо відверто хибні твердження Росії про те, що Україна готується застосувати "брудну бомбу"

Міністри закордонних справ Франції, Великої Британії та США опублікували спільну заяву, в якій черговий раз підтвердили подальшу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA

"Міністри оборони кожної з наших країн поговорили з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу на його прохання. Наші країни ясно дали зрозуміти, що всі ми відкидаємо відверто хибні твердження Росії про те, що Україна готується застосувати брудну бомбу на своїй території. Світ розгляне будь-яку спробу використати це звинувачення як привід для ескалації", - йдеться в заяві.

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