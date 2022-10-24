Упродовж останніх місяців уряд надав регіонам приблизно 5 млрд грн на відбудову пошкодженої війною інфраструктури
Протягом останніх місяців український уряд надав регіонам приблизно 5 млрд грн на відбудову інфраструктури, пошкодженої внаслідок воєнних дій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
"Виділили додаткові 300 млн грн на відновлення Харкова й Харківської області та 37 млн грн на відновлення Києва. Загалом за останні місяці уряд надав регіонам приблизно 5 млрд грн на відбудову пошкодженої війною інфраструктури", - зазначив посадовець.
Шмигаль вказав, що вже запущено програму "Відновлення" в межах роботи Фонду енергоефективності, що дасть змогу спрямовувати його кошти на відбудову пошкоджених житлових будівель.
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Oleh Stavynoha
показати весь коментар24.10.2022 08:06 Відповісти Мені подобається 0
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