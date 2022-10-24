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Упродовж останніх місяців уряд надав регіонам приблизно 5 млрд грн на відбудову пошкодженої війною інфраструктури

відбудова

Протягом останніх місяців український уряд надав регіонам приблизно 5 млрд грн на відбудову інфраструктури, пошкодженої внаслідок воєнних дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Виділили додаткові 300 млн грн на відновлення Харкова й Харківської області та 37 млн грн на відновлення Києва. Загалом за останні місяці уряд надав регіонам приблизно 5 млрд грн на відбудову пошкодженої війною інфраструктури", - зазначив посадовець.

Шмигаль вказав, що вже запущено програму "Відновлення" в межах роботи Фонду енергоефективності, що дасть змогу спрямовувати його кошти на відбудову пошкоджених житлових будівель.

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А де їх уряд взяв ? Чи не з тих самих регіонів? Мовчи вже краще , базікало...
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24.10.2022 08:06 Відповісти
 
 