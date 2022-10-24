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росія (63568) Рябков (55) Запорізька АЕС (1355)

Створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС наразі є "неможливим через необхідність підтримувати там порядок", - заступник глави МЗС РФ Рябков

заес

Українська влада неодноразово закликала МАГАТЕ та міжнародну спільноту посприяти у створенні демілітаризованої зони навколо ЗАЕС, але поки що її немає і Росія продовжує шантажувати увесь світ.

Зокрема, заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що наразі створення зони, вільної від бойових дій, поблизу станції є "неможливим через необхідність підтримувати там порядок". Про це  повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на ZN.UA.

Представник МЗС Росії заявив, що влада країни-агресорки обговорює з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі можливість створення "захисної зони" навколо ЗАЕС і що РФ нібито "немає чого приховувати".

"Ми перебуваємо в тісному контакті з гендиректором Гроссі, робота з секретаріатом МАГАТЕ триває, на Запорізькій атомній станції перебувають фахівці агентства. Все це, на мою думку, дуже конкретний прояв нашого конструктивного відповідального підходу. Приховувати нам нічого. Домовленості про демілітаризацію в принципі неможливі - ми не можемо не охороняти станцію, не забезпечувати її безпеку", - додав Рябков.

Також читайте: Світ має діяти активніше для звільнення Запорізької АЕС, - Зеленський

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Топ коментарі
+8
Після звільнення мацкви від руссо-фашистів треба буде відрізати цьому рябчику язика - дуже багато ******...
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24.10.2022 08:14
+6
Это очень "интересное" заявление. Вель оно открывает путь для десантирования армейских команд США на Курскую АЭС и другие станции - "для обеспечения безопасности".
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24.10.2022 08:10
+6
Кацапи-це не про логіку. Вони просто генерують шум для прикриття своїх безчинств.
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24.10.2022 08:26
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Це мова про територію десь в районі Моніно?
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24.10.2022 08:04 Відповісти
Это очень "интересное" заявление. Вель оно открывает путь для десантирования армейских команд США на Курскую АЭС и другие станции - "для обеспечения безопасности".
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24.10.2022 08:10 Відповісти
Після звільнення мацкви від руссо-фашистів треба буде відрізати цьому рябчику язика - дуже багато ******...
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24.10.2022 08:14 Відповісти
"Ми перебуваємо в тісному контакті з гендиректором Гроссі, робота з секретаріатом МАГАТЕ триває, на Запорізькій атомній станції перебувають фахівці агентства".- це що директор МАГАТЕ Гроссі контактуе з террористами які захопили АЄС в чужій країні?- хіба якісь переговори взагалі ведуться з террористами? оце так новина
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24.10.2022 08:16 Відповісти
Почнемо з того, що рашисти завжди брешуть. То вони можуть росказувати про "тісний контакт", та про що завгодно.
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24.10.2022 08:19 Відповісти
Завдання Гроссі - підтримувати ядерну безпеку. Заради цього, він може контактувати з ким завгодно.
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24.10.2022 09:25 Відповісти
Це як би без москалів там нема порядку! От що це за така мутація, що не москаль, то скотина брехлива.
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24.10.2022 08:21 Відповісти
Там порядок був,поки мордор не прийшов.
Звідки вони такі беруться?Воно хоч зрозуміло,що зморозило?
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24.10.2022 08:24 Відповісти
Кацапи-це не про логіку. Вони просто генерують шум для прикриття своїх безчинств.
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24.10.2022 08:26 Відповісти
Здається цей рябков переплутав ЗАЕС з Костромою. Що ви там взагалі робите,мерзота?
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24.10.2022 08:25 Відповісти
Ага кацапи прийшли створили там бардак (українське слово тут занадто м'яке) і світові розповідають що це порядок! Хоча що тут дивного яка країна такі й порядки.
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24.10.2022 08:52 Відповісти
От саме поліцейська місія ООН, а не ваші мародери має підтримувати там порядок.
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24.10.2022 09:23 Відповісти
На ЗАЕС буа порядок, коли там не було кацапів.
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24.10.2022 09:24 Відповісти
так відійдіть на кілометр від заес - і захищайте її. якщо ви кажете, що вам треба захищати її від терористів.
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24.10.2022 11:11 Відповісти
 
 