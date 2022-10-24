Створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС наразі є "неможливим через необхідність підтримувати там порядок", - заступник глави МЗС РФ Рябков

Українська влада неодноразово закликала МАГАТЕ та міжнародну спільноту посприяти у створенні демілітаризованої зони навколо ЗАЕС, але поки що її немає і Росія продовжує шантажувати увесь світ.

Зокрема, заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що наразі створення зони, вільної від бойових дій, поблизу станції є "неможливим через необхідність підтримувати там порядок". Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на ZN.UA.

Представник МЗС Росії заявив, що влада країни-агресорки обговорює з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі можливість створення "захисної зони" навколо ЗАЕС і що РФ нібито "немає чого приховувати".

"Ми перебуваємо в тісному контакті з гендиректором Гроссі, робота з секретаріатом МАГАТЕ триває, на Запорізькій атомній станції перебувають фахівці агентства. Все це, на мою думку, дуже конкретний прояв нашого конструктивного відповідального підходу. Приховувати нам нічого. Домовленості про демілітаризацію в принципі неможливі - ми не можемо не охороняти станцію, не забезпечувати її безпеку", - додав Рябков.

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