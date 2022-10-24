УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11642 відвідувача онлайн
Новини
1 585 11
Білорусь (7834) Генштаб ЗС (6059) мобілізація (2869)

Протягом жовтня на території Білорусі тривають заходи перевірки мобілізаційних ресурсів, - Генштаб

зс,армія,білорусь

У Білорусі протягом жовтня цього року триває перевірка мобілізаційних ресурсів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генерального штабу ЗСУ.

"Протягом жовтня цього року на території Республіки Білорусь тривають заходи перевірки мобілізаційних ресурсів. При місцевих органах виконавчої влади створені спеціальні групи для перевірки та уточнення інформації щодо потенційних призовників. Йде уточнення роду діяльності чоловіків призовного віку, військово-облікових спеціальностей та сімейного стану", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у Генштабі нагадали, що зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України з території Республіки Білорусь, включно із застосуванням ударних БпЛА іранського виробництва.

Також читайте: Іранські інструктори в Білорусі координують запуски Shahed-136 по об’єктах інфраструктури України, - Центр національного спротиву

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Проверяется наличие мест на кладбищах, запасы топлива для печей в моргах, складские запасы пакетов для трупов. Также, наличие специального транспорта для разлагаюшихся тел, антисептики и специальная одежда для похоронных команд. Ууточняются списки психологов, способных объяснять населению, почему их мужчины должны сдохнуть за лукашенко. И т.д.
Работы действительно много...
показати весь коментар
24.10.2022 08:17
+3
Престарелый лидер -
Скажем так - не круто,
Но куда страшнее
Лидер ********...
показати весь коментар
24.10.2022 08:10
+2
Бубльба, стройся! По ведрам разобраться!
показати весь коментар
24.10.2022 08:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Престарелый лидер -
Скажем так - не круто,
Но куда страшнее
Лидер ********...
показати весь коментар
24.10.2022 08:10 Відповісти
Проверяется наличие мест на кладбищах, запасы топлива для печей в моргах, складские запасы пакетов для трупов. Также, наличие специального транспорта для разлагаюшихся тел, антисептики и специальная одежда для похоронных команд. Ууточняются списки психологов, способных объяснять населению, почему их мужчины должны сдохнуть за лукашенко. И т.д.
Работы действительно много...
показати весь коментар
24.10.2022 08:17 Відповісти
Бубльба, стройся! По ведрам разобраться!
показати весь коментар
24.10.2022 08:24 Відповісти
За 7 месяцев не проверили? Ну-ну...
Смотрите, бульбокацапы, только сунетесь - получите хороших ******** и от ЗСУ, и от местной самообороны!
показати весь коментар
24.10.2022 09:07 Відповісти
Бульбу жарим, бульбу варим, бульбу так сирой х...рим.
Повимикувалиб вуса свому таргану, може ще пожили б.
показати весь коментар
24.10.2022 09:09 Відповісти
показати весь коментар
24.10.2022 09:33 Відповісти
Якою мовою вони розмовляють?
показати весь коментар
24.10.2022 09:36 Відповісти
Цей придурок вже за@бав їх там всмерть своїми «ученіями»))))
показати весь коментар
24.10.2022 09:40 Відповісти
Пастух перераховує баранів.
показати весь коментар
24.10.2022 10:42 Відповісти
 
 