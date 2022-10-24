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Велика Британія (5333) Пентагон (1376) росія (63568) Шойгу (622) Остін Ллойд (508)

Підтримка України у пріоритетах трансатлантичного співробітництва США та Великої Британії, - глава Пентагону Остін

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Глава Пентагону Ллойд Остін поспілкувався з міністром оборони Великобританії Беном Воллесом про трансатлантичне співробітництво, одним із пріоритетів якого названо допомогу Україні.

Про це Остін повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Я зателефонував британському міністру оборони Бену Воллесу, щоб підтвердити наші оборонні відносини та важливість трансатлантичного співробітництва. Сьогоднішній дзвінок став продовженням нашої дискусії в Пентагоні минулого тижня, яка охоплювала широке коло спільних пріоритетів у сфері оборони та безпеки, включно з Україною", - написав Остін.

Раніше Остін написав, що йому зателефонував міністр оборони Росії Сергій Шойгу, сторони обговорювали війну в Україні.

"Сьогодні я розмовляв телефоном з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, який запросив повторний дзвінок. Я відкинув будь-який привід для російської ескалації та підтвердив цінність продовження спілкування на тлі незаконної та невиправданої війни Росії проти України", - написав шеф Пентагону.

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Говорить с придурком Шойгу - это навсегда потерянное время.
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24.10.2022 08:21 Відповісти
они ленд-лиз обсуждали
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24.10.2022 09:15 Відповісти
Поводили дядько Бен з Остіном по губам фанерному з чемоданним недорозумінням
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24.10.2022 09:17 Відповісти
Соромно за розмову з руснявьім оленєводом....
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24.10.2022 10:07 Відповісти
 
 