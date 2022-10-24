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Запрошуємо ООН і МАГАТЕ відвідати Україну у відповідь на ядерний шантаж Росії, - Резніков

резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков запросив моніторингові місії ООН та ОБСЄ в Україну у відповідь на ядерний шантаж Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер Резнікова.

"Щодня українська армія звільняє нашу землю від російського бруду. Думка про "брудну бомбу" нам огидна. Ми запрошуємо моніторингові місії ООН та МАГАТЕ в гості в Україну. Світ має дати відповідь на ядерний шантаж росії. Вимагаємо дотримання пункту 4 Будапештського меморандуму", - зазначив міністр оборони.

Також читайте: Рєзніков про вкидання Кремля про "брудну бомбу": На злодії шапка горить

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У кацапів, як завжди, замість великого грому вийшов великий пердь у велику калюжу. Що поробиш, така вони нація.
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24.10.2022 08:53 Відповісти
Нах виправдовуватись після кожного пуку Московії ?
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24.10.2022 09:06 Відповісти
Пусть разместят свои стационарные наблюдательные пункты на Каховской плотине и на ЗАЭС. Если не страшно.
А если страшно - хотя бы камеры видеозаписи.
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24.10.2022 09:50 Відповісти
для чого запрошувати в Україну відверто прорашистські шараги ООН,MAГАТЕ,ОБСЄ,які б мали і вдень і вночі самі напрошуватися в Україну для виконання своїх обов'язків,Ось ВОЗ молодці.Як тільки бабло стригти з українського народу на вакцинах і масках,тут як тут ,а як війна в Україні і допомогти Україні ,якимись елементарними медичними препаратами ні слиху ні диху.
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24.10.2022 10:04 Відповісти
Ага, вони прямо одразу ж поїхали до України! Швиденько!
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24.10.2022 10:53 Відповісти
Рєзніков - ти що - міністр закордонних справ? Ти займайся оборонкою - виробництвом ***********, замість піаритись. Навіть патронного заводу немає
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24.10.2022 16:33 Відповісти
 
 