Запрошуємо ООН і МАГАТЕ відвідати Україну у відповідь на ядерний шантаж Росії, - Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков запросив моніторингові місії ООН та ОБСЄ в Україну у відповідь на ядерний шантаж Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер Резнікова.
"Щодня українська армія звільняє нашу землю від російського бруду. Думка про "брудну бомбу" нам огидна. Ми запрошуємо моніторингові місії ООН та МАГАТЕ в гості в Україну. Світ має дати відповідь на ядерний шантаж росії. Вимагаємо дотримання пункту 4 Будапештського меморандуму", - зазначив міністр оборони.
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