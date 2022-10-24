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Велика Британія (5333) розвідка (3804) росія (63568) дрони (4297)

РФ використовує дрони для атак по Україні як заміну високоточній зброї великої дальності, дефіцит якої стає дедалі більшим, - британська розвідка

дрон,дрони,shahed,шахед,шахід

Росія завдає масованих атак іранськими дронами Shahed-136 по Україні, намагаючись пробити протиповітряну оборону. Вони замінюють дефіцитні ракети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, Росія продовжує використовувати іранські безпілотні літальні апарати проти цілей на всій території України. Зусилля України щодо ураження БПЛА Shahed-136 стають дедалі більш успішними. Офіційні джерела, включно з президентом Володимиром Зеленським, стверджують, що перехоплюється до 85% атак.

Ці безпілотні літальні апарати повільні, галасливі та літають на малих висотах, що дозволяє легко атакувати одиночні літальні апарати звичайними засобами ППО.

За даними британської розвідки, Росія, ймовірно, витрачає велику кількість іранських БПЛА Shahed-136, щоб пробивати дедалі ефективнішу протиповітряну оборону України.

"Найімовірніше, вони використовуються як заміна російській високоточній зброї великої дальності, дефіцит якої стає дедалі більшим", - вважають у Міноборони Британії.

Читайте також: Українські військові збили 273 іранські дрони-камікадзе "Шахед-136", - Повітряні сили

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Топ коментарі
+13
Кто мешает то же самое делать Украине? Дерьмак, и кто-то ещё рядом с ним...
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24.10.2022 08:55
+7
Не в Ірані, а в Сирії.
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24.10.2022 09:04
+4
Треба зроботи тищу таких самих дронів і одночасно запустити по всій кацапії, ото весело буде.
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24.10.2022 08:54
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Ну може зараз їх хоть трохи поменшає, в ірані бомбанули завод з тими дронами
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24.10.2022 08:54 Відповісти
Не в Ірані, а в Сирії.
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24.10.2022 09:04 Відповісти
Треба зроботи тищу таких самих дронів і одночасно запустити по всій кацапії, ото весело буде.
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24.10.2022 08:54 Відповісти
******* - не мішки тягати
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24.10.2022 09:02 Відповісти
А ти що пропонуєш?
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24.10.2022 09:08 Відповісти
Було б у нас і 10000 таких , все рівно нічого не робилося .
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24.10.2022 09:06 Відповісти
Кто мешает то же самое делать Украине? Дерьмак, и кто-то ещё рядом с ним...
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24.10.2022 08:55 Відповісти
Цей дрон по потужності боєзаряду в 10 разів слабкіший,за крилату ракету.
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24.10.2022 09:13 Відповісти
А тим часом "фсьо праґрєсівнає чєлавєчєство" мовчки спостерігає та нічим від дронів-камікадзе не допомагає...
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24.10.2022 09:16 Відповісти
Але жоден кацапський ракетний завод не зруйнований, і всі вони продовжують виготовляти ракети, які продовжують вбивати українців!
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24.10.2022 09:21 Відповісти
Там ещё в Таджикистане завод по сборке летающих мопедов.
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24.10.2022 09:21 Відповісти
Якщо ці літуни-мопеди сліпі і летять у місце свого підриву лише по навігаційних координатах, то для їхньої дезорієнтації потрібно змістити цивільну GPS-систему координат по території України на кілька кілометрів, а сигнали від навігаційних систем рф, китаю та єс, на які також настроєні антени дрону - трохи приглушити.
Взагалі, бажано спіймати неушкодженими кілька цих Шахедів-136-х в якусь сіткову павутину, щоби після знешкодження бойової частини вже екпериментально дослідити їх ТТХ і визначити дієві й дешеві засоби протидії.
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24.10.2022 09:21 Відповісти
Догнати на легкому літаку типу "Цессни", зачепити гаком за крило,
обламати гвинт і скинути у воду.
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24.10.2022 09:44 Відповісти
А якщо зачепити на шнурок з вертольота, то можна доставити на землю цілком незайманим. Що там за бойова частина, чий двигун, елементна база...
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24.10.2022 10:52 Відповісти
 
 