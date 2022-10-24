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Новини Війна
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армія рф (16162) Генштаб ЗС (6059) знищення (6541) техніка (1780) втрати (4281)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 67 940 осіб, 245 гелікоптерів, 2590 танків, 1673 артсистеми, 5295 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 24 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 67 940 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.10 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 67940 (+470) осіб ліквідовано,

танків - 2590 (+6) од,

бойових броньованих машин - 5295 (+11) од,

артилерійських систем - 1673 (+6) од,

РСЗВ - 375 (+1) од,

засоби ППО - 189 (+0) од,

літаків - 270 (+0) од,

гелікоптерів - 245 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1370 (+9),

крилаті ракети - 350 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4044 (+5) од,

спеціальна техніка - 149 (+1).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 67 940 осіб, 245 гелікоптерів, 2590 танків, 1673 артсистеми, 5295 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

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Топ коментарі
+23
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24.10.2022 09:45
+22
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24.10.2022 09:31
+17
Війна почалась 67940 орків тому.
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24.10.2022 09:34
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24.10.2022 09:31 Відповісти
Війна почалась 67940 орків тому.
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24.10.2022 09:34 Відповісти
Та, начебто, ***** вже надали дані про майже 100 000 сумарних (армія+вагнери+росгвардія). Донбасян, певно, не рахували.
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24.10.2022 10:26 Відповісти
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24.10.2022 09:45 Відповісти
Так почався 9 місяць триденного взяття Києва.
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24.10.2022 09:59 Відповісти
2500 в неделю стабильно последнее время.
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24.10.2022 10:02 Відповісти
Це - результат російської мобілізації...
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24.10.2022 10:20 Відповісти
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24.10.2022 10:19 Відповісти
Зважені,
Сильні,
Упевнені.
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24.10.2022 10:21 Відповісти
рідні... наші рідненькі...
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24.10.2022 10:25 Відповісти
 
 