24 жовтня у Бучанському та Вишгородському районах триватимуть планові роботи з розмінування, - ОВА
На Київщині тривають планові роботи з розмінування територій регіону.
Про це повідомляє Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 24 жовтня, заплановані заходи зі знищення вибухонебезпечних предметів у декількох районах області. З 10:30 до 15:00 – у Бучанському районі. З 14:00 до 17:00 – у Вишгородському районі", - йдеться в повідомленні.
В ОВА закликали мешканців області зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.
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