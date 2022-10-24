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Київська область (3801) розмінування (951)

24 жовтня у Бучанському та Вишгородському районах триватимуть планові роботи з розмінування, - ОВА

розмінування

На Київщині тривають планові роботи з розмінування територій регіону.

Про це повідомляє Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 24 жовтня, заплановані заходи зі знищення вибухонебезпечних предметів у декількох районах області.  З 10:30 до 15:00 – у Бучанському районі. З 14:00 до 17:00 – у Вишгородському районі", - йдеться в повідомленні. 

В ОВА закликали мешканців області зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.

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