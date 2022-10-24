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Новини Війна
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Білорусь (7834) Буданов (469) напад (1095) розвідка (3804)

Ударних груп немає, для наступу на Київ треба два тижні перекидати війська, - Буданов

буданов

Керівник Головного управління розвідки міноборони Кирило Буданов заявив, що загрози нападу з Білорусі зараз немає, але потенційно вона залишається.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кирило Буданов заявив у інтерв'ю "Українській правді".

"Хочу вам нагадати, що історія з атакою білорусів на Україну в наших медіа з'являється теж десь із квітня місяця. Приблизно раз на півтора місяця заявляють, що точно ось завтра нападуть ці страшні легіони білорусів. Але реальність трохи інакша, і багато разів я розвінчував ці міфи. Чи є потенційна загроза з боку Білорусі? Потенційно є. Це ж теж ні для кого не секрет", - сказав Буданов.

Читайте: Третина дронів-камікадзе доходить до цілей, - Буданов

Він додав, що росіяни зараз перекидають до Білорусі певну кількість підрозділів, але вона не така велика.

"Наразі немає жодних ознак щодо створення будь-якого формату ударних угруповань. Станом на зараз росіяни завезли туди близько 3200 осіб. Розповідати можна що хочеш. Але вони без важкої техніки. Навпаки, Білорусь всю свою техніку з баз довгострокового зберігання відправляє в Росію", - пояснив Буданов.

Він також зазначив, що наразі загрози повторного наступу на Київ немає, але теоретично вона залишається.

"Станом на зараз такого немає. Чи можна таке зробити теоретично? Можна. Для цього буде потрібно десь два або два з половиною тижні перекидання військ. Цього немає", - констатував Буданов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом жовтня на території Білорусі тривають заходи перевірки мобілізаційних ресурсів, - Генштаб

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Топ коментарі
+16
І в лютому не було? Дурачок якийсь...
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24.10.2022 10:16
+12
Бо тоді не можна було б будувати дороги.
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24.10.2022 10:20
+10
Чому тоді нічого не було зроблено для захисту???
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24.10.2022 10:19
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І в лютому не було? Дурачок якийсь...
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24.10.2022 10:16 Відповісти
Він взагалі то казав що саме в лютому і почнеться все. Оновіть методичку.
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24.10.2022 10:18 Відповісти
Чому тоді нічого не було зроблено для захисту???
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24.10.2022 10:19 Відповісти
Бо тоді не можна було б будувати дороги.
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24.10.2022 10:20 Відповісти
Ваша версія?...Просвітіть нас недолугих....
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24.10.2022 10:25 Відповісти
Ясно, відповісти по суті нічого....
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24.10.2022 10:32 Відповісти
Robert Olsen b6391ab3

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 23.10.2022
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24.10.2022 10:35 Відповісти
І що далі.
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24.10.2022 10:55 Відповісти
те що ти ******* проплачена і за всяку дич ********* сральник свій рвеш)))
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24.10.2022 14:44 Відповісти
Ого в тебе реально проблеми з головою. Я навіть знаю за якого політика ти топиш. Це так передбачувано, що навіть смішно
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24.10.2022 14:46 Відповісти
ой *** я тобі навіть скажу.за Пороха,давай всирайся недолуге зечмо))) ти т ут відлизуєш у зрадників,але проблеми з головою у мене,не дарма вас зечмонь так намахали "слуги", гарно лохів розвели,досі суки сретесь визнати що вас обманули)))
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24.10.2022 14:52 Відповісти
"ой не шуми луже,ой не свисти друже".Якої довжини були рашистські бронетанкові колони на початку війни на дорозі, котру збудував для цього "зе"?- https://edition.cnn.com/2022/03/11/europe/kyiv-russian-convoy-intl/index.html/Lt ,
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24.10.2022 10:43 Відповісти
чому нічого не робили - так щоб не сіяти паніку, зе вже всім пояснив...

українська правда
Керівник ГУР - один із небагатьох представників влади, хто публічно https://www.pravda.com.ua/news/2021/11/21/7314734/ попереджав про високу ймовірність повномасштабної війни з Росією ще з осені минулого року.

Причому попереджав про потенційні напрямки, звідки російська армія може планувати напад. На жаль, його не всі почули. І, на жаль, його прогнози таки справдилися.
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24.10.2022 13:37 Відповісти
От Турчинов не маючи даних розвідки США, що їх надали Боневтіку і його лохам, зокрема і Буданову, про напад говорив у січні ""Головним наступальним пріоритетом ГШ РФ є Київський стратегічний напрямок. З цією метою відбувається концентрація військ на контрольованій Кремлем території Білорусі, а також підготовка спецслужбами РФ і РБ провокацій у прикордонному регіоні"

https://novynarnia.com/2022/01/20/turchynov-priorytetom-dlya-vijsk-rf-ye-kyyiv-nastup-mozhe-pochatysya-z-bilorusi/

Буданов спочатку заперечував
https://novynarnia.com/2021/11/01/gur-sprostovuye/
Лише після цього як США виклало всі плани почав заявляти про можливий напад січень лютий но про напад на Київ зі сторони Білорусії мовчав.
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24.10.2022 12:37 Відповісти
ух як ти ********* відмазуєш...
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24.10.2022 14:43 Відповісти
знову колискову співають
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24.10.2022 10:17 Відповісти
Коли до Криму зайдемо, буданов? Війна до нового року закінчиться?
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24.10.2022 10:24 Відповісти
" 2-3 недели, не больше" (С)
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24.10.2022 10:35 Відповісти
Пентагон срочно перебросил на украинско-румынскую границу 5 000 спецназа,мабуть щось буде...
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24.10.2022 10:37 Відповісти
Буде пісдєц пріднєстров'ю
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24.10.2022 10:47 Відповісти
Джерело?
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24.10.2022 10:54 Відповісти
йому купили нові карти таро))
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24.10.2022 10:38 Відповісти
Точно так перед 24 лютим казали.
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24.10.2022 10:51 Відповісти
********* допоможуть.
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24.10.2022 10:56 Відповісти
Ну так новини подавали у такій послідовності, що в вступ Білорусії у війну, вважався неминучим. Але з огляду на те, що на західній частині дуже незручна для наступу місцевість, а на півночі (дуже на це сподіваюсь) все готово для горячого приойму, то така ймовірність дійсно здається малоймовірною. Зараз вважається, що з ********* засобами спостереження неможливо непомітно накопичити сили яких буде достатньо для наступу та прорива оборони. А якщо неподалік знаходиться достатньо велике місто, можливо в ньому непомітно сховати живу силу та техніку? Я Белгород маю на увазі.
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24.10.2022 11:02 Відповісти
Щиро вірю, що Буданов і ЗСУ знають, що робити, щоб навіть спроба піти на Україну зі сторони білорусі захлинулася в самому зародку.
Лукашенку слід думати про суіцид, він іде втратив всі можливості для "виходу з гри"
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24.10.2022 11:21 Відповісти
про що можна говорити, коли ви війну "проъбали"? навіть після того, як вас 28 разів (сук@, 28!) попередили....
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24.10.2022 12:03 Відповісти
Було більш меньш спокійно. Зараз, після заяви( на старі дрожжі) - є дуже вилика недовіра до зелених.
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24.10.2022 12:15 Відповісти
Цьому утирку вірити себе не поважати. Ці чорти цю мантру в лютому співали
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24.10.2022 12:28 Відповісти
Підніміть йому віки!!!!
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24.10.2022 14:48 Відповісти
 
 