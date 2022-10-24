Ударних груп немає, для наступу на Київ треба два тижні перекидати війська, - Буданов

Керівник Головного управління розвідки міноборони Кирило Буданов заявив, що загрози нападу з Білорусі зараз немає, але потенційно вона залишається.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кирило Буданов заявив у інтерв'ю "Українській правді".

"Хочу вам нагадати, що історія з атакою білорусів на Україну в наших медіа з'являється теж десь із квітня місяця. Приблизно раз на півтора місяця заявляють, що точно ось завтра нападуть ці страшні легіони білорусів. Але реальність трохи інакша, і багато разів я розвінчував ці міфи. Чи є потенційна загроза з боку Білорусі? Потенційно є. Це ж теж ні для кого не секрет", - сказав Буданов.

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Він додав, що росіяни зараз перекидають до Білорусі певну кількість підрозділів, але вона не така велика.

"Наразі немає жодних ознак щодо створення будь-якого формату ударних угруповань. Станом на зараз росіяни завезли туди близько 3200 осіб. Розповідати можна що хочеш. Але вони без важкої техніки. Навпаки, Білорусь всю свою техніку з баз довгострокового зберігання відправляє в Росію", - пояснив Буданов.

Він також зазначив, що наразі загрози повторного наступу на Київ немає, але теоретично вона залишається.

"Станом на зараз такого немає. Чи можна таке зробити теоретично? Можна. Для цього буде потрібно десь два або два з половиною тижні перекидання військ. Цього немає", - констатував Буданов.

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