Російські загарбники оголосили про створення "територіальної оборони" у Херсоні

Російські окупаційні війська оголосили про початок формування "територіальної оборони" у Херсоні. Вступити до "тероборони" закликають усіх чоловіків міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC News.

Для всіх чоловіків, які бажають залишитися в Херсоні... створено можливість вступити до загонів "територіальної оборони" міста", - йдеться у повідомленні окупаційної влади.

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