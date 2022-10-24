Російські загарбники оголосили про створення "територіальної оборони" у Херсоні
Російські окупаційні війська оголосили про початок формування "територіальної оборони" у Херсоні. Вступити до "тероборони" закликають усіх чоловіків міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC News.
Для всіх чоловіків, які бажають залишитися в Херсоні... створено можливість вступити до загонів "територіальної оборони" міста", - йдеться у повідомленні окупаційної влади.
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Насправді ж, «йде активне нарощування військ» з метою завдати поразки нашим силам, що настають, перебуваючи в обороні.