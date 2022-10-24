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Російські загарбники оголосили про створення "територіальної оборони" у Херсоні

херсон

Російські окупаційні війська оголосили про початок формування "територіальної оборони" у Херсоні. Вступити до "тероборони" закликають усіх чоловіків міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC News.

Для всіх чоловіків, які бажають залишитися в Херсоні... створено можливість вступити до загонів "територіальної оборони" міста", - йдеться у повідомленні  окупаційної влади. 

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24.10.2022 10:25 Відповісти
человек 10 хоть наберут (єто без спермоусова)?
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24.10.2022 10:25 Відповісти
Заяви росіян про евакуацію та виведення військ з Херсона - інформаційна операція зі створення помилкового враження, що у них на даній ділянці "все пропало", - голова ГУР МО України Кирило Буданов.
Насправді ж, «йде активне нарощування військ» з метою завдати поразки нашим силам, що настають, перебуваючи в обороні.
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24.10.2022 10:31 Відповісти
Ну-ну, нехай вступають, а ми на них подивимося.
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24.10.2022 10:58 Відповісти
на коне спермоусов в бурке галифе маузер наградной от буденного...на подступах к квази родине..
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24.10.2022 11:29 Відповісти
Кульок брать будете?
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24.10.2022 11:41 Відповісти
Відзеркалення як завжди. Типу Майдан (ініциатива людей) - антиМайдан (за гроші або під тиском).
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24.10.2022 12:20 Відповісти
В неё вступили Дебит, Кредит и Сальдо...
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24.10.2022 13:22 Відповісти
 
 