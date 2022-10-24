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Житомир (564) Київ (19116) Київська область (3801) Полтавщина (1002) Сумська область (3240) Харківщина (6053) Черкащина (802) Чернігівщина (1580) електроенергія (6010) Укренерго (2578)

"Укренерго" обмежує споживання електроенергії у низці регіонів. Найбільший обсяг застосують у Києві та області

світло

Для підтримки стабільної роботи енергосистеми Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Харківській, Полтавській, Сумській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, найбільший обсяг обмеження буде застосовано в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.

"Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання. Будь ласка, тримайте телефони зарядженими і передавайте інформацію тим, хто не користується соцмережами. Пам’ятайте, що ваше ощадливе енергоспоживання може допомогти уникнути примусових відключень", - додають в "Укренерго".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укренерго" обмежило постачання для споживачів Чернігівщини, Черкащини та Житомирщини

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Топ коментарі
+6
Мені вже починає здаватися що шось тут нечисто. Або зелені падли продовжують тихо експортувати електроенергію, або ДТЕК щось мутить. Кожен день все більше і більше відключень, і географія ширшає. Чомусь в Києві навіть коли дали тепло - споживання не зменшилося, це фантастика якась.
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24.10.2022 10:31
+4
тільки заявляли що з 23-го жовтня вже не обмежують..що відновлюють продаж за кордон???
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24.10.2022 10:44
+3
то другоє..то валюта..

доречі, мені завжди був цікавий отой циганський бзнес - продавати ліпєстрічество до Європи й купувати у Блорусі з рф..

чи у нас енергетична система не замкнена..
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24.10.2022 10:37
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А як же, "ми маємо потужності для імпорту електроенергії "?!? Поясніть, бо зовсім заплутався....
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24.10.2022 10:30 Відповісти
то другоє..то валюта..

доречі, мені завжди був цікавий отой циганський бзнес - продавати ліпєстрічество до Європи й купувати у Блорусі з рф..

чи у нас енергетична система не замкнена..
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24.10.2022 10:37 Відповісти
енергосистема України працювала в ізольованому режимі з 21 лютого (ні експрту ні імпорту), і це були випробування на три дні для включення в обʼєднану енергосистему Європи (куди Укренерго готувало нашу ЕС з 2015 року). Ізольований режим розтягнувся до червня, тоді Європа прийняла рішення щодо включення ЕС України в свою ЕС. Це означало, що можна було експортувати електроенергію, якої в Україні був надлишок (враховуючи непрацюючу промисловість і працюючі АЕС). Але після обстрілів багато чого помінялось. Немає чим передавати, підстанції розбомблено, ЗАЕС не видає потужності. А те що купували в Білорусі е/е до війни, то це не рішення укренерго, це рішення нашого багатовекторного а ра хламідії, який з цього кажуть гешефт мав
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24.10.2022 10:48 Відповісти
так отож - за що не візьмись - гешефти..
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24.10.2022 10:55 Відповісти
То в минулому. Мали потужності для експорту, але після ракетної атаки 10-12 жовтня вже немає, тут хоча б не довелось імпортувати електроенергію з Європи.
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24.10.2022 10:40 Відповісти
ви себе чуєте? який імпорт, якщо розподільчі станції зруйновані? як той імпорт розподіляти? пахне наперстками від зеленої шобли, хоть на цоьму хоче гарно заробити під шумок війни
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24.10.2022 10:55 Відповісти
як своєї не вистачатиме, то доведеться імпортувати з Європи, а підстанції зруйновані не всі, є ж розподіл всередині країни. І заробити не вийде, в Євпропі кіловат дорожче коштує, ніж в нас.
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24.10.2022 14:49 Відповісти
Мені вже починає здаватися що шось тут нечисто. Або зелені падли продовжують тихо експортувати електроенергію, або ДТЕК щось мутить. Кожен день все більше і більше відключень, і географія ширшає. Чомусь в Києві навіть коли дали тепло - споживання не зменшилося, це фантастика якась.
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24.10.2022 10:31 Відповісти
вчора та позавчора пів Дніпровського району без світла годин 5 сиділи..

кажу ж - відключить урядовий квартал з бункером..
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24.10.2022 10:39 Відповісти
Звичайно мутять, у мене наприклад вимикають по два рази на день, а всі інші будинки на вулиці навіть не разу не вимикали, і так по всьому Києву, там люди навіть не знають про існуючу проблему, навіщо їм економити, тому і споживання не зменшується.
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24.10.2022 10:41 Відповісти
Більше того - прилітає у Ріне, а відключають Київ. Дійсно схоже на то, що під шумок проходить якесь мутилово.
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24.10.2022 10:42 Відповісти
А по Києву не прилітало ? По тій же Троєщині-скільки разів ? У багатьох останніх новинах казали, що внаслідок ракетних та шахидських ударів з початку жовтня пошкоджено до 40% енергетичної інфраструктури України. Це-не тільки елекростанції, а й розподільчі підстанції. Від тих же АЕС до Києва-шлях довгий. Підстанції роздовбали-тому й проблеми з електрикою, потужностей не вистачає, тому й вимикають світло, доки електрики лінії й підстанції не полагодять. І якщо лінії (дроти)-це так так важко, то відбудова підстанцій з заміною трансформаторів та іншого обладнання-це справа аж ніяк не декількох днів. Тож наберіться терпіння, енергетики-молодці, і вдень і вночі лагодять.
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24.10.2022 11:07 Відповісти
А как вы хотите передать энергию, через разбомбленный участок?
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24.10.2022 10:35 Відповісти
Байпас...
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24.10.2022 10:40 Відповісти
тільки заявляли що з 23-го жовтня вже не обмежують..що відновлюють продаж за кордон???
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24.10.2022 10:44 Відповісти
Відключення жилих кварталів нічого не дасть, бо в порівнянні з електричками і підприємствами це мізер. Чому не зупинять електрички? Отам споживання електрики просто мегавелетенське!
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24.10.2022 10:45 Відповісти
А може Арахамія домовиться про пільговій ціні з Білорусі ?
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24.10.2022 10:46 Відповісти
Сумна новина. На жаль, сьогодні путін не здох 😔 Але є і обнадійлива інформація,- мотузка і мило завжди напоготові, чекають 🤗
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24.10.2022 10:50 Відповісти
В Киеве проживало 3 млн, человек...а с учётом воинских подразделений их больше ... если учесть что завезли дизель генераторы,то экономия есть...,кто та. Командир?Ринат Леонидович Кучма...👌
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24.10.2022 11:41 Відповісти
 
 