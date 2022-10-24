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воєнні злочини (1801) Офіс Генпрокурора (3156)

41 705 воєнних злочинів скоєно з початку повномасштабного вторгнення Росії, - Офіс Генпрокурора. ІНФОГРАФІКА

злочини

Задокументовано 41 705 воєнних злочинів та 18 396 злочинів проти національної безпеки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора

"Станом на 24 жовтня задокументовано 41 705 воєнних злочинів та 18 396 злочинів проти національної безпеки України. За офіційними даними ювенальних прокурорів, 1 250 дітей постраждало в Україні внаслідок збройного вторгнення РФ в нашу державу. При цьому 430 дітей загинуло та 820 отримали поранення", - йдеться в повідомленні. 

41 705 воєнних злочинів скоєно з початку повномасштабного вторгнення Росії, - Офіс Генпрокурора 01

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