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Новини Війна
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Богуслаєв В’ячеслав (134) Мотор Січ (324) Бутусов Юрій (3478)

СБУ з 2019-го року прослуховувала президента "Мотор Січі" Богуслаєва та знала про його зв’язки з РФ, - Бутусов

богуслаєв

Про зв’язки Богуслаєва з країною-окупантом знали також і багато працівників "Мотор Січі".

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Хто покривав роботу Богуслаєва на Росію усі ці роки? За даними джерел Цензор.Нет, Служба безпеки як мінімум з 2019-го року прослуховувала директора АТ Мотор січ В’ячеслава Богуслаєва, і мала докази його незаконних стосунків з РФ та постачання двигунів для російських бойових гвинтокрилів, що прямо заборонено українським законом. Богуслаєв забезпечував і російську авіацію, і експортні поставки РФ", - йдеться в повідомленні.

За словами Бутусова, про це знали багато співробітників Мотор січі і державних службовців.

"Тому що поставки десятків двигунів Мотор січ здійснювала до посередників у Китай, Латвію, Гонконг, Арабські Емірати. Під час вторгення Богуслаєв домовився про канал поставок через Туреччину, але нарешті СБУ взяло на себе відповідальність затримати зрадника. Багато років Богуслаєв залишався одним із важливих постачальників російського військово-промислового комплексу, і зараз очевидно, що попри заборону співпраці з РФ у 2014-му році Богуслаєв продовжував озброювати гвинтокрили Путіна.

Але затримали його тільки на восьмому місяці повномасштабної війни. Богуслаєв має отримати максимальний термін ув’язнення, і його не можна міняти в РФ, бо інакше він здасть усі наші виробничі можливості, і ворог зможе знищити багато важливих для Украіни об’єктів, а також зрадник допоможе РФ побудувати власне виробництво двигунів", - підсумував журналіст.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що голову правління одного із найбільших запорізьких підприємств "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали силовики і під конвоєм його везуть до Києва.

В СБУ повідомили, що затримали Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ.

Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" Богуслаєва з РФ.

Дивіться: Росія не встигає відновлювати втрати танків, - Бутусов. ВIДЕО

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Топ коментарі
+59
бо військові виявили в збитих гелікоптерах двигуни та оприлюднили це. ховати стало неможливо
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24.10.2022 13:27
+53
а чого закрили цього зрадника тільки зараз ??? потрібен був "чарівний пендель" від західних союзників ???
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24.10.2022 13:18
+50
я в курсі друже ...
нажаль це говорить итільки про одне: зелена наркоманська влада очолювана єрмаками, таторовими, подаляками, арахаміями тощо грає на баці як цапів !!!
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24.10.2022 13:30
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Вся система влади, силові структури--це суцільні прихильникі московії,велика частина --просто зрадникі і працювали і працюють на росію Але ЗСУ з допомогою волонтерів, США І НАТО дають достойний відсіч фашистам росіянам А ця вся зелена шобла перекрасилась в патріотів і створюють словесний понос брехні і псевдопатріотизма і все це навішують на вуха 73% лохам і баранам
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24.10.2022 17:59 Відповісти
то шо петя порошенко был в теме этого 100%, я знаю что после 14 года раша давала мотор сичи бабло, и этот подонок строил под питером второй завод а также много персонала с кб мотор сич туду перетянул.... от такая херня
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24.10.2022 19:46 Відповісти
Знав точно і нікому не сказав. Ай я яй. Що ж це ти?
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28.10.2022 05:36 Відповісти
Чогось згадався товариш Авакумов у 1947 році зі словами: Ох и тяжело без смертной казни. Надо что-то делать...
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24.10.2022 20:26 Відповісти
Дуже вражаюче виходить: три роки СБУ спостерігає, як Богуслаєв, працює на ворога, допомагає йому з озброєнням його армії....і тут раптом такий резонанс? А то трапилося? Може час і на СБУ подивитися уважніше і вище, чому так... Щось мені підказує, що таких Богуслаєвих і тих, хто їх благословляє, досить...а інакше, як могло все це статися з Україною?
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25.10.2022 07:57 Відповісти
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