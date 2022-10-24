Кулеба запросив експертів МАГАТЕ в Україну через брехню РФ про "брудну бомбу". Гроссі погодився

Глава МЗС Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, під час якої запросив експертів організації відвідати об’єкти, на яких, як запевняє Росія, нібито відбувається розробка "брудної бомби".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер Кулеби.

"У розмові з гендиректором Рафаелем Гроссі я офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти в Україні, які РФ брехливо описує як місця розробки "брудної бомби". Він погодився. На відміну від Росії, Україна була і залишається прозорою. Нам немає чого ховати", - зазначив український міністр.

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