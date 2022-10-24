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МАГАТЕ (674) ядерна зброя (1110) Кулеба Дмитро (3604) Рафаель Гроссі (270)

Кулеба запросив експертів МАГАТЕ в Україну через брехню РФ про "брудну бомбу". Гроссі погодився

кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, під час якої запросив експертів організації відвідати об’єкти, на яких, як запевняє Росія, нібито відбувається розробка "брудної бомби".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер Кулеби.

"У розмові з гендиректором Рафаелем Гроссі я офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти в Україні, які РФ брехливо описує як місця розробки "брудної бомби". Він погодився. На відміну від Росії, Україна була і залишається прозорою. Нам немає чого ховати", - зазначив український міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запрошуємо ООН і МАГАТЕ відвідати Україну у відповідь на ядерний шантаж Росії, - Резніков

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Охтижбляха! Тепер ми за кожну нісенітницю яку ці тридари вигадають будемо виправдовуватися?
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24.10.2022 13:34 Відповісти
Якщо ви так на це дивитися, то це ваші проблеми. Я бачу тут логічний крок.
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24.10.2022 13:44 Відповісти
Нам треба реально ставати державою. Ви бачили, щоб Ізраїль перед кимось виправдовувався?
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24.10.2022 13:38 Відповісти
Логічно. Най Гроссі приїздить і йому ще раз нагадають про ЗАЕС. Тиснути, тиснути і ще раз тиснути! А те, що такий візит ще й доведе (в черговий раз) брехливість московитів - то най буде бонусом.

Як на мене, то висвітлення проблеми ЗАЕС, демонстрація відкритості України і співпраця з міжнародними організаціями (навіть такими імпотентними, як МАГАТЕ) та виставляння на показ справжнього обличча московії ніколи зайвими не будуть.
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24.10.2022 13:48 Відповісти
Це типу коли на голови українцям полетить вже атом, відповідати буде знову нічим як сьогодні з ракетами бо "Україна була і залишається прозорою. Нам немає чого ховати"
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24.10.2022 13:54 Відповісти
уявив...делигація МАГАТЕ в костюмах хімзахисту ,а поверх памперси.
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24.10.2022 14:07 Відповісти
 
 