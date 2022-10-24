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НАТО реагуватиме на дії Росії незалежно від того, хто буде при владі, - Столтенберг

путін

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Путін почав війну проти Україні та саме він може закінчити її.

Про це він заявив в інтерв'ю DW, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми реагуватимемо на дії Росії незалежно від того, хто там знаходиться біля керма. І ми і далі закликатимемо їх припинити цю війну. Саме Путін почав цю війну, і саме він може закінчити її завтра, вивівши свої війська", - наголосив генсек Альянсу.

За словами Столтенберга, варто пам'ятати, що якщо Путін та Росія припинять воювати, настане мир. Якщо президент Зеленський та Україна припинять воювати, Україна перестане існувати як незалежна держава.

"І ми не хочемо, щоби це сталося. Саме тому ми підтримуємо Україну", - додав він.

Читайте: У НАТО мають упевнитися, що Україна потрібна Альянсу, - Зеленський

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очень конкретный намек !!!!
прекрасно в нем всё !!
(НАТО что-то знает??? )))
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24.10.2022 13:54 Відповісти
звонящий во все минобороны аленевод, с рассказами о бімбе, не может это делать по своей личной инициативе. он никто и звать его никак. так шо похоже шо да, там шо-то идёт не так. то ли с ихними атомочками косяки, то ли в разваленной экономике всё ещё больше доразваливается, то ли куча других косяков, но эти метания, як бздо по шараварах, ордынцев имеют какую то подоплёку. и запад, скорее всего знает, чё те так заметались.
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24.10.2022 14:19 Відповісти
Чемоданный срун понял, что его списали. Пошел за попкорном
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24.10.2022 13:55 Відповісти
До чого тут Зеленський? Якщо Зеленський вирішить припинити воювати, Україна продовжить визволяти свою землю, просто не стане Зеленського.
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24.10.2022 14:01 Відповісти
Абажжітє, у нево ж зоньі вліянія, гєополітіка, свєрхдєржавьі і он там впєрєді с гольім торсом всєх заставляєт ждать сєбя...
оркі @наніруют, самкі хотят от нєво рєбьонка....
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24.10.2022 14:02 Відповісти
"О боже какой мужчіна!" (с)
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24.10.2022 14:47 Відповісти
Це вже пішли супер -заяви. кривавих андрофагів будуть знищувати і не тільки українці.
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24.10.2022 14:08 Відповісти
в росії правитиме політбюро на чолі з дмітрієм патрушєвим
путіну забезпечать недоторканість як єльцину
але нічого в імперських замашках росії це не змінить
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24.10.2022 14:09 Відповісти
Что то НАТО знает и начинает предполагать.
Рука путина с сохранившимися знаками от химиотерапии.
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24.10.2022 14:22 Відповісти
 
 