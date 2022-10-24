НАТО реагуватиме на дії Росії незалежно від того, хто буде при владі, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Путін почав війну проти Україні та саме він може закінчити її.

Про це він заявив в інтерв'ю DW, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми реагуватимемо на дії Росії незалежно від того, хто там знаходиться біля керма. І ми і далі закликатимемо їх припинити цю війну. Саме Путін почав цю війну, і саме він може закінчити її завтра, вивівши свої війська", - наголосив генсек Альянсу.

За словами Столтенберга, варто пам'ятати, що якщо Путін та Росія припинять воювати, настане мир. Якщо президент Зеленський та Україна припинять воювати, Україна перестане існувати як незалежна держава.

"І ми не хочемо, щоби це сталося. Саме тому ми підтримуємо Україну", - додав він.

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